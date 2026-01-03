Πρόεδρος ελληνικής κοινότητας Καράκας: Μας είχαν δοθεί οδηγίες εδώ και 5 μήνες

Δεν κυκλοφορεί σχεδόν κανείς στο Καράκας, καθώς όλοι έχουν κλειστεί στα σπίτια τους, με την αίσθηση ότι μια τέτοια εξέλιξη ήταν αναμενόμενη

Τις δραματικές στιγμές που βίωσαν τα ξημερώματα, όταν ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις, περιγράφουν κάτοικοι του Καράκας της Βενεζουέλας.

Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε στον ΣΚΑΪ ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας Καράκας, Θοδωρής Μαραγγέλης, είχαν δοθεί εδώ και καιρό οδηγίες σε όλον τον πληθυσμό για το τι πρέπει να κάνει σε περίπτωση μιας τέτοιας επίθεσης.

Δεν κυκλοφορεί σχεδόν κανείς, καθώς όλοι έχουν κλειστεί στα σπίτια τους, με την αίσθηση ότι μια τέτοια εξέλιξη ήταν αναμενόμενη, αν και άγνωστο το πότε, καθώς εδώ και 4-5 μήνες το θέμα αυτό βρίσκεται σε διαρκή συζήτηση.

«Στις 1:45 μετά τα μεσάνυχτα αρχίσαμε να ακούμε βομβαρδισμούς, χτύπησαν συγκεκριμένα σημεία και ακούσαμε ότι συνέλαβαν τον πρόεδρο και τη σύζυγό του», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι υπήρχε ανησυχία μήπως γίνει κάποιο λάθος, ωστόσο όλοι γνώριζαν και περίμεναν μια τέτοια εξέλιξη, γι’ αυτό και συνιστούσαν να υπάρχουν στο σπίτι προμήθειες για 15–20 ημέρες σε περίπτωση που συμβεί κάτι.

Όπως τόνισε, ο ελληνισμός στην περιοχή διατηρεί ψυχραιμία, παρότι ορισμένοι είναι ανήσυχοι, ενώ υπάρχει υποστήριξη από τον Έλληνα επιτετραμμένο και έχουν γίνει προετοιμασίες με σχέδια διαφυγής, τα οποία θα εφαρμοστούν μόνο αν κριθεί αναγκαίο.

Παράλληλα, στα σούπερ μάρκετ του Καράκας επιτρέπεται η είσοδος σε περιορισμένο αριθμό πελατών κάθε φορά, προκειμένου να αποφεύγεται ο συνωστισμός, ενώ τα φαρμακεία και τα πρατήρια καυσίμων παραμένουν κλειστά.

