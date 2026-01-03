Αλλαγές κρεβατιών και κινητών τηλεφώνων - Πώς ο Μαδούρο σχεδίαζε να «επιβιώσει» από τον Τραμπ

Ο Πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάου, συνοδευόμενος από την πρώτη κυρία Σίλια Φλόρες, χαιρετά τους υποστηρικτές του κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για την Ημέρα των Φοιτητών στο προεδρικό μέγαρο Μιραφλόρες στο Καράκας της Βενεζουέλας,

Την «ανάσα» των ΗΠΑ ένιωθε εδώ και μήνες ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, ο οποίος έως τα ξημερώματα του Σαββάτου πίστευε πως θα διατηρούσε τον έλεγχο της 12χρονης διακυβέρνησής του.

Η εμφάνιση ωστόσο των πολεμικών πλοίων των ΗΠΑ στην Καραϊβική και η αυξανόμενη απειλή στρατιωτικής επέμβασης, θορύβησε και ανησύχησε τον ίδιο, αλλά και το στενό περιβάλλον του, και είχε λάβει τις απαραίτητες προφυλάξεις, για να αποφύγει ένα πιθανό χτύπημα ακριβείας ή μια επιδρομή των ειδικών δυνάμεων αλλάζοντας συχνά τοποθεσίες ύπνου και κινητά τηλέφωνα.

Επίσης για να μειώσει τον κίνδυνο προδοσίας, κάτι που τελικά δεν κατάφερε αν κρίνει κάποιος από τα όσα αποκαλύφθηκαν, ότι υπήρξε πηγή της CIA κοντά του, ενίσχυσε τον ρόλο των Κουβανών σωματοφυλάκων στην προσωπική του ασφάλεια και τοποθέτησε περισσότερους Κουβανούς αξιωματικούς αντικατασκοπείας στον στρατό της Βενεζουέλας.

Ο Μαδούρο παρά την αυξανόμενη αμερικανική απειλή, δημοσίως έδειχνε ένα διαφορετικό, πιο ανέμελο πρόσωπο, εμφανιζόμενος σε δημόσιες εκδηλώσεις απροειδοποίητα, χορεύοντας και δημοσιεύοντας βίντεο στο TikTok.

Όλα αυτά έγιναν γνωστά μέσα από ένα άρθρο που δημοσίευσαν οι New Yrok Times, σχεδόν προφητικά στις αρχές Δεκεμβρίου, με συνεντεύξεις από 7 άτομα, που μίλησαν ανώνυμα, υπό τον φόβο αντιποίνων.

Τότε στο δημοσίευμα γινόταν αναφορά ότι «ο Τραμπ κατηγορούσε ευθέως τον Μαδούρο ως τον «εγκέφαλο» καρτέλ «ναρκοτρομοκρατών» που πλημμυρίζει τις Ηνωμένες Πολιτείες με ναρκωτικά, μια αφήγηση που πολλοί νυν και πρώην αξιωματούχοι στην Ουάσιγκτον λένε ότι στοχεύει τελικά στην αλλαγή καθεστώτος». Κάτι που αποδείχθηκε μάλλον αληθινό.

Ο Μαδούρο, αν και έκανε μία «επίθεση» δημοσίων σχέσεων, μείωσε ωστόσο τη συμμετοχή του σε προγραμματισμένες εκδηλώσεις και ζωντανές μεταδόσεις, αντικαθιστώντας τες με αυθόρμητες δημόσιες εμφανίσεις και προηχογραφημένα μηνύματα.

«Δευτέρα — πάρτι. Τρίτη — πάρτι; Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή — διπλό πάρτι. Σάββατο — τριπλό πάρτι. Κυριακή — ψυχρό πάρτι», είπε ο Μαδούρο κατά τη διάρκεια μιας αιφνιδιαστικής εμφάνισης σε κυβερνητική συγκέντρωση στο Καράκας, η οποία άλλαξε την προγραμματισμένη διαδρομή της λίγο πριν από την εμφάνισή του.

«Πάρτι για όσο αντέχει το σώμα!» είπε ο Μαδούρο, πριν χορέψει σε μια γρήγορη ηλεκτρονική μελωδία. «Όχι πόλεμος. Ειρήνη» βροντοφώναζε με έναν ελεύθερο σκοπευτή να φρουρεί τη σκηνή.

Ο πρόεδρος Νικολά Μαδούρο ρίχνει ένα καρότο δίπλα στη σύζυγό του Σίλια Φλόρες κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης για τον εορτασμό της επετείου της μάχης της Σάντα Ινές, που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια του Ομοσπονδιακού Πολέμου της Βενεζουέλας τον 19ο αιώνα, στο Καράκας της Βενεζουέλας, την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025 AP/Ariana Cubillos

Τότε ο 63χρονος Μαδούρο, υπέθετε ότι η αντιπαράθεση με την αμερικανική ναυτική αρμάδα στην Καραϊβική αντιπροσωπεύει απλώς την τελευταία πρόκληση για την κυριαρχία του.

Πρώην κομμουνιστής ακτιβιστής, οδηγός λεωφορείου, συνδικαλιστής και υπουργός Εξωτερικών, παραπαίει από κρίση σε κρίση - το μεγαλύτερο μέρος της δικής του κατασκευής - από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του το 2013 μετά τον θάνατο του μέντορά του και άμεσου προκατόχου του, Ούγκο Τσάβες.

Τότε, οι πιθανότητες να παραμείνει στην εξουσία, περιοριζόταν στις εβδομάδες και αυτό γιατί απουσίαζαν σημαντικά ηγετικά στοιχεία του προκατόχου του, η επικοινωνία και το πολιτικό υπόβαθρο.

Οι επικριτές του Μαδούρο τον αποκαλούσαν «Maburro», ένα λογοπαίγνιο με την ισπανική λέξη για τον γάιδαρο. Οι viral γκάφες του περιλαμβάνουν το να τραβάει κρυφά μια empanada από το γραφείο του και να τη δαγκώνει σε ζωντανή τηλεόραση στο αποκορύφωμα μιας εθνικής επισιτιστικής κρίσης, να δέχεται ένα χτύπημα στο κεφάλι με ένα μάνγκο που πέταξε μια γυναίκα σε μια δημόσια εκδήλωση (που απαθανατίστηκε στη λαογραφία της Βενεζουέλας ως «Mangocide») και να διαβάζει δυνατά σε ζωντανή τηλεόραση ένα σχόλιο θεατή που έλεγε «Νικολάς Μαδούρο, ρούφηξε το».

Ο πρόεδρος Νικολά Μαδούρο στοχεύει με τόξο και βέλος κατά τη διάρκεια της Ημέρας των Ιθαγενών στο Καράκας της Βενεζουέλας, την Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025 AP/Ariana Cubillos

Αυτές οι πρώτες γκάφες δημοσίων σχέσεων έκρυβαν ένα αδίστακτο πολιτικό ένστικτο. Από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του, ο Μαδούρο επιβίωσε από μια κατάρρευση 70% του κατά κεφαλήν ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της Βενεζουέλας, πολλά κύματα μαζικών εθνικών διαμαρτυριών και διάφορες συνωμοσίες, απόπειρες πραξικοπήματος και εκλογικές απώλειες.

Έχει επίσης ξεπεράσει την προηγούμενη προσπάθεια του Τραμπ να τον ανατρέψει. Η πρώτη κυβέρνηση Τραμπ το 2019 έθεσε σε εφαρμογή μια εκστρατεία «μέγιστης πίεσης» εναντίον του προέδρου της Βενεζουέλας σε μια προσπάθεια να κερδίσει την εύνοια των Λατίνων ψηφοφόρων στη Φλόριντα, μια κρίσιμη πολιτεία εκείνη την εποχή.

Ο Τραμπ αναγνώρισε έναν πολιτικό της αντιπολίτευσης ως πρόεδρο της Βενεζουέλας και επέβαλε σαρωτικές κυρώσεις κατά της οικονομίας της χώρας.

Για να παραμείνει στην εξουσία, ο Μαδούρο βασίστηκε στη θανατηφόρα καταστολή, την περιφρόνηση των νόμων και την έμφυτη κατανόηση της ωμής ουσίας της εξουσίας, μια ποιότητα που ακόμη και οι αντίπαλοί του έχουν αναγνωρίσει απρόθυμα.

Μετά τον θάνατο του Τσάβες το 2013, ο Μαδούρο χρησιμοποίησε σταλινικές τακτικές για να εδραιώσει τον έλεγχό του στο σοσιαλιστικό κίνημα του Τσάβες, γνωστό ως τσαβισμός.

Ο Μαδούρο τάχθηκε αρχικά στο πλευρό των σκληροπυρηνικών του Τσάβες για να ανατρέψει μια ομάδα πιο μετριοπαθών αξιωματούχων που υποστήριζαν τη χαλάρωση των ελέγχων τιμών και νομισμάτων κουβανικού τύπου για τη σταθεροποίηση της οικονομίας.

Ο Πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολά Μαδούρο ορκίζει κατά τη διάρκεια μιας πολιτικο-στρατιωτικής εκδήλωσης στην στρατιωτική ακαδημία στο Καράκας της Βενεζουέλας, την Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025. AP/Ariana Cubillos

Αρκετά χρόνια αργότερα, εν μέσω μιας προβλεπόμενης οικονομικής κατάρρευσης, χρησιμοποίησε το πρόσχημα των κυρώσεων του Τραμπ για να εφαρμόσει τις ίδιες ακριβώς αλλαγές, ενώ κατέστειλε την τσαβική παλιά φρουρά που ήταν πιστή στο σοσιαλιστικό όραμα του Τσάβες.

Καθώς η δημοτικότητά του μειώθηκε, επιτάχυνε τη διάλυση των δημοκρατικών κανόνων που ξεκίνησε ο Τσάβες, εξαλείφοντας τα ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης, ποινικοποιώντας την κοινωνία των πολιτών και απαγορεύοντας τους ανταγωνιστές από δημόσια αξιώματα. Οι δυνάμεις ασφαλείας του αύξησαν την καταστολή, τρομοκρατώντας τις φτωχές γειτονιές με τάγματα θανάτου και συλλαμβάνοντας συστηματικά διαδηλωτές.

Πέρυσι, πέρασε την τελευταία δημοκρατική κόκκινη γραμμή της χώρας, αγνοώντας τα αποτελέσματα των προεδρικών εκλογών που έχασε με σχεδόν 40 ποσοστιαίες μονάδες.

Οι μέρες του Μαδούρο ως οργανωτή στο συνδικάτο δημόσιων συγκοινωνιών του Καράκας τον βοήθησαν να αναπτύξει μια ενστικτώδη αίσθηση για την ανταλλαγή χαρών, την ανάπτυξη συνασπισμών που βασίζονται σε κοινά συμφέροντα και απειλές, είπαν οι άνθρωποι που τον γνωρίζουν.

«Είναι ένας ψυχαναγκαστικός πολιτικός παράγοντας», δήλωσε ο Αντρές Ιζάρα, πρώην ανώτερος αξιωματούχος του Τσάβες και υπουργός του Μαδούρο, ο οποίος έχει έρθει σε ρήξη με την κυβέρνηση και έχει πάει στην εξορία. «Παίζει με τους σκληρούς κανόνες της πολιτικής του δρόμου, της διεφθαρμένης συνδικαλιστικής πολιτικής, κανόνες που είναι παρόμοιοι με αυτούς της μαφίας».

Ο Μαδούρο έχει ξεπεράσει τις αδύναμες στρατιωτικές του διασυνδέσεις παραδίδοντας, όλα αυτά τα χρόνια, ένα μεγάλο μέρος της οικονομίας της χώρας στους στρατηγούς του, στους οποίους έχει επιτραπεί να διαχειρίζονται ορυχεία χρυσού, εταιρείες παροχής υπηρεσιών πετρελαίου και εταιρείες εισαγωγών-εξαγωγών.

Η απόφαση του Μαδούρο να ανταλλάξει τον πλουτισμό με την πίστη τον οδήγησε να ανεχθεί τη διακίνηση ναρκωτικών μεταξύ ορισμένων στρατιωτικών αξιωματούχων, λένε ειδικοί στο εμπόριο ναρκωτικών της Βενεζουέλας, αν και δεν υπάρχουν στοιχεία ότι πρόκειται για μια ενοποιημένη εγκληματική οργάνωση που ελέγχεται από τον πρόεδρο της Βενεζουέλας, όπως ισχυρίζεται η κυβέρνηση Τραμπ.

Οι προσπάθειες Τραμπ για μία συμφωνία μαζί του έπεσαν στο κενό. Μια συμφωνία που θα μείωνε την άμεση πίεση στον Μαδούρο, όπως σημείωσαν άνθρωποι κοντά στην κυβέρνησή του και πρώην αξιωματούχοι, αλλά δεν θα έλυνε την υποκείμενη πολιτική αδυναμία του Μαδούρο, που ήταν προϊόν της κλοπής των περσινών εκλογών, όπως εκτίμησαν.

