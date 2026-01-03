Το 2025 ήταν η «Χρονιά του Χταποδιού», λόγω ενός ασυνήθιστου ρεκόρ

Τα Wildlife Trusts του Ηνωμένου Βασιλείου, δίκτυο φιλανθρωπικών περιβαλλοντικών οργανώσεων, ανακήρυξαν το 2025 ως τη «Χρονιά του Χταποδιού».

Αυτά τα οκτάποδα, ασπόνδυλα πλάσματα –από τα πλέον συναρπαστικά του πλανήτη– έχουν παρατηρηθεί σε αριθμούς –ρεκόρ από δύτες και έχουν αλιευθεί σε αντίστοιχα ρεκόρ από επαγγελματίες ψαράδες.

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι οι ηπιότεροι χειμώνες μπορεί να οδηγούν σε αυτήν την «άνθηση», όρος που χρησιμοποιείται για τις περιόδους γέννησης των χταποδιών.

«Ήταν πραγματικά κάτι το εξαιρετικό, έχουμε δει χταπόδια να κινούνται με προώθηση πίδακα. Τα έχουμε δει να καμουφλάρονται, να μοιάζουν ακριβώς με φύκια», αναφέρει ο Ματ Σλέιτερ από το Cornwall Wildlife Trust, μιλώντας στο BBC.

«Τα έχουμε δει να καθαρίζονται, ακόμη και να περπατούν, χρησιμοποιώντας δύο πλοκάμια, απλώς για να απομακρυνθούν αδιάφορα από τον δύτη κάτω από το νερό», προσθέτει.

Όσον αφορά την αλιεία, ήταν μία χρονιά – ορόσημο για τον κλάδο. Τα έτη 2021 και 2023 είχαν σημειώσει τις υψηλότερες ετήσιες αποδόσεις πρόσφατα, με περίπου 200 μετρικούς τόνους. Το νούμερο εφέτος ήταν 12πλάσιο.

Τα βασικά τους θηράματα –αστακοί, καραβίδες και χτένια– διατήρησαν σταθερούς πληθυσμούς σε ετήσια βάση, με μόνη εξαίρεση τα καβούρια, που παρουσίασαν μείωση.

Πλέον, εναπόκειται στους επιστήμονες να διαπιστώσουν αν αυτή η «έκρηξη» χταποδιών είναι ένα μεμονωμένο φαινόμενο ή αν πρόκειται να γίνει μόνιμο χαρακτηριστικό των βρετανικών θαλασσών. Αν η υπόθεση ότι οι θερμότεροι χειμώνες ευθύνονται για αυτήν τη μαζική άνθηση είναι σωστή, τότε και οι μελλοντικές περίοδοι εκκόλαψης θα μπορούσαν να είναι εξίσου μεγάλες.

Αν και ίσως είναι πρόωρο να πανηγυριστεί ένα ασυνήθιστο φαινόμενο που φαίνεται να συνδέεται με την κλιματική αλλαγή, δύσκολα μπορεί κανείς να αγνοήσει τα χαμόγελα στα πρόσωπα των δυτών, των καταναλωτών και των ψαράδων.