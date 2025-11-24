Dua Lipa: Πόζαρε με μικροσκοπικό μαγιό στη Βραζιλία

Η Dua Lipa εμφανίστηκε με ένα μικροσκοπικό μπικίνι με παγιέτες, σε παραλία της Βραζιλίας και οι φαν της για μία ακόμη φορά την αποθέωσαν

Η Dua Lipa πόζαρε με ένα σέξι, εντυπωσιακό μπικίνι στη Βραζιλία και για μία ακόμη φορά «έριξε» το Instagram. Η 30χρονη τραγουδίστρια, η οποία βρίσκεται στο Ρίο ντε Τζανέιρο στο πλαίσιο της περιοδείας της με τίτλο Radical Optimism, έστρεψε όλα τα βλέμματα πάνω της, καθώς φρόντισε να πάρει μία ανάσα από το φορτωμένο πρόγραμμά της.

Ποζάροντας για μια σειρά από φωτογραφίες στο κατάστρωμα ενός σκάφους, η ποπ σταρ έδειξε στους θαυμαστές της την καλλίγραμμη σιλουέτα και τους γυμνασμένους κοιλιακούς της, με ένα μωβ μπικίνι και εντυπωσιακά χρυσά αξεσουάρ.

l.jpg

Στη λεζάντα των φωτογραφιών «Jeito Carioca», που μεταφράζεται ως «τρόπος (ζωής Carioca», που αναφέρεται στον τρόπο ζωής, τον πολιτισμό και την προσωπικότητα των ανθρώπων του Ρίο ντε Τζανέιρο. Σε άλλες εντυπωσιακές φωτογραφίες, η τραγουδίστρια επέδειξε επίσης την κομψή αίσθηση του στυλ της, καθώς βγήκε έξω φορώντας ένα φούξια μαύρο τοπ με λαιμόκοψη και τιράντες πάνω από μια μακριά μαύρη φούστα .

Κάλουμ Τέρνερ: «Είναι η πιο όμορφη γυναίκα στον κόσμο»

Η Ντούα είναι αρραβωνιασμένη με τον ηθοποιό Κάλουμ Τέρνερ, ο οποίος πρόσφατα μίλησε για τον έρωτά τους σε μια συνέντευξη στο Vanity Fair . Όταν ρωτήθηκε αν είναι δύσκολο να διαχειριστούν τη σχέση τους δημόσια, απάντησε: «Δεν υπάρχει απολύτως τίποτα δύσκολο σε αυτό. Είναι το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο - όντως είναι».

Ο Κάλουμ είπε ότι ενοχλείται μόνο όταν οι περαστικοί προσπαθούν να τραβήξουν κρυφά φωτογραφίες του ζευγαριού όταν τους βλέπουν. «Φυσικά και είναι ενοχλητικό όταν κάποιος σε βιντεοσκοπεί, αλλά ως επί το πλείστον, οι άνθρωποι είναι απίστευτα αξιοπρεπείς και γενναιόδωροι», είπε.

Το ζευγάρι άρχισε να βγαίνει τον Ιανουάριο του 2024 και επιβεβαίωσε ότι αρραβωνιάστηκε τον Ιούνιο. Σε νέα συνέντευξη στο Times Style , περιέγραψε λεπτομερώς την πρώτη τους συνάντηση, ενώ αποκάλυψε τον «κανόνα» που έχουν ως ζευγάρι και τους επιτρέπει να διατηρούν τη σχέση τους εν μέσω του φορτωμένου προγράμματός τους και των μεγάλων αποστάσεων.

dua.jpg

Όπως είπε χαρακτηριστικά είχαν «ίσως δύο, τρία, τέσσερα, πέντε παραλίγο ατυχήματα κατά τη διάρκεια της ζωής τους χωρίς να γνωριστούν», πριν τελικά βρουν ο ένας τον άλλον. «Υπήρχαν πολλά τέτοια "ατυχήματα" και μετά, όταν τα καταφέραμε και οι δύο, μείναμε και οι δύο ελεύθεροι και απλώς νόμιζα ότι ήταν η πιο όμορφη γυναίκα στον κόσμο».

1763971999906-751627083-l.jpg

Η χημεία τους ήταν εντυπωσιακή καθώς ήρθαν κοντά στα γενέθλια ενός κοινού φίλου, όταν κάθονταν ο ένας δίπλα στον άλλον και συνειδητοποίησαν ότι και οι δύο είχαν διαβάσει το ίδιο μυθιστόρημα, το «Trust του Hernan Diaz». Ο Κάλουμ αφηγήθηκε: «Σε μία κινηματογραφική εκδοχή κοίταξα τον ουρανό και είπα, σε ακούω. Καταλαβαίνω. Τα σήματα είναι δυνατά, μην ανησυχείς. Και αυτή ήταν πραγματικά η πρώτη [στιγμή]».

lipa.jpg

Η παγκόσμια περιοδεία της Dua Lipa πρόκειται να ολοκληρωθεί στις 5 Δεκεμβρίου με την τελευταία της εμφάνιση στο Μεξικό.

