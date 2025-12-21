Μυστήριο στη Ρωσία με μαζική δηλητηρίαση σε οίκο ευγηρίας: Τρείς νεκροί και 40 στο νοσοκομείο

Μυστήριο και έντονη ανησυχία προκαλεί περιστατικό μαζικής δηλητηρίασης που σημειώθηκε σε οικοτροφείο – οίκο ευγηρίας στην πόλη Βιντνόε της Ρωσίας, στην περιφέρεια της Μόσχας, με τραγικό απολογισμό τρεις νεκρούς και περισσότερους από 40 ανθρώπους να νοσηλεύονται.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, στο συγκεκριμένο ίδρυμα διέμεναν συνολικά 73 άτομα τη στιγμή του περιστατικού, ενώ 55 εξετάστηκαν αρχικά επιτόπου από υγειονομικά κλιμάκια. Η κατάσταση αρκετών εκ των ασθενών κρίνεται σοβαρή, γεγονός που εντείνει τους φόβους ότι ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί.

Έρευνα για εγκληματική αμέλεια

Η Ρωσική Ανακριτική Επιτροπή προχώρησε στο άνοιγμα ποινικής δικογραφίας, ερευνώντας το ενδεχόμενο σοβαρών παραβάσεων που σχετίζονται με την ασφάλεια και την υγεία των τροφίμων. Η υπόθεση εξετάζεται στο πλαίσιο του άρθρου 238 του Ρωσικού Ποινικού Κώδικα, που αφορά παροχή υπηρεσιών οι οποίες δεν πληρούν τις προδιαγραφές ασφαλείας και οδηγούν σε θάνατο.

Όπως αναφέρεται σε επίσημη ανακοίνωση της Κεντρικής Ανακριτικής Διεύθυνσης για την Περιφέρεια της Μόσχας, οι ερευνητικές ενέργειες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με ανακριτές και ιατροδικαστές να έχουν ήδη πραγματοποιήσει αυτοψία στους χώρους του ιδρύματος.

Τρόφιμα και σκεύη στο μικροσκόπιο

Κατά την έρευνα κατασχέθηκαν έγγραφα της δομής, ενώ συλλέχθηκαν δείγματα τροφίμων, νερού και μαγειρικών σκευών, τα οποία θα εξεταστούν εργαστηριακά. Παράλληλα, λαμβάνονται καταθέσεις από εργαζόμενους, τη διοίκηση αλλά και φιλοξενούμενους του οικοτροφείου.

Ρωσικά μέσα ενημέρωσης, όπως το Life.ru, μεταδίδουν ότι τα πρώτα συμπτώματα αδιαθεσίας εμφανίστηκαν μεταξύ 18 και 19 Δεκεμβρίου. Ωστόσο, γιατροί δεν κλήθηκαν άμεσα, καθώς το προσωπικό φέρεται να επιχείρησε να αντιμετωπίσει μόνο του την κατάσταση, γεγονός που εξετάζεται ως πιθανός επιβαρυντικός παράγοντας.

Αναπάντητα ερωτήματα

Το οικοτροφείο δεν έχει κατονομαστεί μέχρι στιγμής, ενώ οι αρχές αποφεύγουν να δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες έως ότου ολοκληρωθούν οι τοξικολογικές εξετάσεις.

Το βασικό ερώτημα παραμένει τι προκάλεσε τη δηλητηρίαση και αν αυτή οφείλεται σε μολυσμένα τρόφιμα, νερό ή άλλη πηγή.