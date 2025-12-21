Super League: Ντέρμπι αποδείξεων ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός στην Τούμπα | Ευκαιρία για ΑΕΚ

Το ντέρμπι ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός στην Τούμπα, αλλά και η αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον ΟΦΗ στην «OPAP Arena» συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον στο πρόγραμμα της Κυριακής (21/12) για την Super League.

Newsbomb

ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός
Ντέρμπι στην Τούμπα
Eurokinissi Sports
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το βράδυ του Σαββάτου (20/12) η Κηφισιά προκάλεσε ένα τεράστιο… σοκ στον Ολυμπιακό, καθώς στάθηκε… όρθια 1-1 στο «Γ. Καραϊσκάκης» και έβαλε σε… κίνδυνο την κορυφή για τους «ερυθρόλευκους» λίγο πριν την ολοκλήρωση του 2025.

Οι Πειραιώτες έφτασαν στους 36 βαθμούς έπειτα από 15 ματς στο πρωτάθλημα και είναι στο +2 από την ΑΕΚ, που ακολουθεί στη δεύτερη θέση. Αυτό σημαίνει πως το βράδυ της Κυριακής (21/12) η Ένωση έχει την ευκαιρία να προσπεράσει τον Ολυμπιακό και να τεθεί αυτή επικεφαλής στην κούρσα του φετινού… μαραθωνίου. Για να το πετύχει αυτό, θα πρέπει να πάρει τη νίκη και συνάμα το «τρίποντο» κόντρα στον ΟΦΗ (21:00) στην «OPAP Arena».

Παράλληλα, την γκέλα των «ερυθρόλευκων» θέλουν να εκμεταλλευτούν ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός. Οι δύο ομάδες αναμετρώνται στο ντέρμπι της αγωνιστικής στην Τούμπα, το απόγευμα της Κυριακής (21/12) στις 19:30 και σε περίπτωση που ο «Δικέφαλος του Βορρά» πάρει τη νίκη, τότε θα «πιάσει» τους Πειραιώτες στους 36 βαθμούς, ενώ οι «πράσινοι» θα μειώσουν στους 11 βαθμούς από τον «αιώνιο» αντίπαλο, έχοντας και ένα ματς λιγότερο.

Το πρόγραμμα της ημέρας θα ανοίξει το απόγευμα στην Λάρισα, όπου η ΑΕΛ Novibet υποδέχεται τον Ατρόμητο στις 17:30. Οι Θεσσαλοί «καίγονται» για τη νίκη και συνάμα το «τρίποντο» ούτως ώστε να μην χάσουν την… επαφή στη «μάχη» της παραμονής, ενώ η αθηναϊκή ομάδα θέλει να δώσει συνέχεια στη νίκη της επί του ΠΑΟΚ, προκειμένου να πάρει μία ακόμα βαθμολογική «ανάσα».

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 15ης αγωνιστικής:

Σάββατο 20 Δεκεμβρίου

  • Αστέρας AKTOR - Άρης 0-1
  • Βόλος - Παναιτωλικός 1-0
  • Ολυμπιακός - Κηφισιά 1-1

Κυριακή 21 Δεκεμβρίου

  • 17:30 ΑΕΛ - Ατρόμητος (Cosmote Sport 1HD)
  • 19:30 ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός (Novasports Prime)
  • 21:00 ΑΕΚ - ΟΦΗ (Cosmote Sport 1HD)

Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου

  • 18:00 Πανσερραϊκός - Λεβαδειακός (Novasports Prime)

Η βαθμολογία (σε 14 αγώνες)

1. Ολυμπιακός 36 -15αγ.

2. ΑΕΚ 34

3. ΠΑΟΚ 32

4. Λεβαδειακός 25

5. Βόλος 22 -15αγ.

6. Παναθηναϊκός 22 -13αγ.

7. Άρης 20 -15αγ.

8. Κηφισιά 18 -15αγ.

9. Παναιτωλικός 15 -15αγ.

10. Αστέρας AKTOR 13 -15αγ.

11. Ατρόμητος 12

12. ΟΦΗ 12 -13αγ.

13. ΑΕΛ 8

14. Πανσερραϊκός 5

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:14ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στην Ουκρανία: Ο Πούτιν δηλώνει έτοιμος για διάλογο με τον Μακρόν

08:10ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο στη Ρωσία με μαζική δηλητηρίαση σε οίκο ευγηρίας: Τρείς νεκροί και 40 στο νοσοκομείο

08:00ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Mercedes-Benz VLE: Νέα εποχή για τα πολυτελή van

07:55ΚΟΣΜΟΣ

Νότια Αφρική: Δέκα νεκροί από πυροβολισμούς ενόπλων

07:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πόσο πιθανόν είναι να χιονίσει στην Αθήνα - «Ο Γενάρης κρύβει εκπλήξεις» λέει ο Καντερές

07:33LIFESTYLE

Τζορτζ Κλούνεϊ: Πέθανε η αδελφή του Άντα Ζάιντλερ από καρκίνο - «Ήταν η ηρωίδα μου»

07:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα θέρμανσης πληρωμή: Πότε θα μπουν τα χρήματα στους λογαριασμούς

07:30ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Leapmotor C10 REEV: Plug-in SUV με ηλεκτρική αυτονομία 145 χλμ

07:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εορταστικό ωράριο: Τι ώρες είναι σήμερα ανοιχτά τα καταστήματα - Τι γίνεται με τα σούπερ μάρκετ

07:15ΚΟΣΜΟΣ

Οι αμαρτωλές βόλτες του Επστάιν στο βρετανικό παλάτι: Γυναίκες, ναρκωτικά και προκλήσεις

07:10ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Ντέρμπι αποδείξεων ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός στην Τούμπα | Ευκαιρία για ΑΕΚ

07:00LIFESTYLE

Κωνσταντίνος Αργυρός: «Δεν θέλω να ασχοληθώ με την πολιτική σε αυτή την φάση»

06:55LIFESTYLE

Ο Δημήτρης Σκαρμούτσος στο Newsbomb: «Πάνω από όλα η Φαίη Σκορδά είναι άνθρωπος»

06:50ΕΛΛΑΔΑ

Νέος διευθυντής της Αυγής ο Λάμπρος Τσουκνίδας

06:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Απλησίαστο για πολλούς το χριστουγεννιάτικο τραπέζι - Αύξηση τιμών μέχρι και 7%

06:40TRAVEL

Αγροτικά μπλόκα: Αγωνία για ταξιδιώτες και ξενοδόχους - «Κερδίζουν» οι προσβάσιμοι προορισμοί

06:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» η ψυχρή εισβολή για τα Χριστούγεννα - Το «σκανδιναβικό μπλοκάρισμα» φέρνει χιόνια

06:30ΚΟΣΜΟΣ

«Παράθυρο ειρήνευσης» για την Ουκρανία: Τι «ψάχνουν» στο Μαϊάμι ΗΠΑ και Ρωσία - Τι ζητά ο Ζελένσκι και τι απαντά ο Πούτιν στον Μακρόν

06:25ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικά μπλόκα: Έρχεται κλιμάκωση μετά τις γιορτές - «Δεν μας φοβίζουν οι απειλές και τα ΜΑΤ»

06:20ΕΘΝΙΚΑ

Ισραήλ, Ελλάδα και Κύπρος οικοδομούν «τοίχο» ασφαλείας - Τριμερής Σύνοδος στην Ιερουσαλήμ και το μήνυμα στην Τουρκία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:57ΚΟΣΜΟΣ

Ο θρύλος της «κοπέλας-καμήλας»: Από το τσίρκο στον έρωτα της ζωής της - Η ιστορία της Έλα Χάρπερ

09:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο «Ηρακλής» φέρνει χιόνια στην Ελλάδα και στις... βάρκες - Το πολικό σενάριο

13:08ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Πιλότος αρνήθηκε να απογειώσει αεροπλάνο επειδή ήταν απλήρωτος

18:44WHAT THE FACT

Ένας εκπληκτικός χάρτης του πυθμένα του Ατλαντικού Ωκεανού 

06:30ΚΑΙΡΟΣ

Σιβηρικό ψύχος στην Ευρώπη: Έρχεται «χειμώνας από τα παλιά» στο τέλος της χρονιάς - Χιόνια και στην Ελλάδα- Το φαινόμενο της Αιφνίδιας Στρατοσφαιρικής Θέρμανσης

08:40ΕΛΛΑΔΑ

Ζουράφα ή Ζγόραφα: μια άγνωστη νησίδα ΒΑ της Σαμοθράκης, ζωτικής σημασίας για τη χώρα μας

07:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εορταστικό ωράριο: Τι ώρες είναι σήμερα ανοιχτά τα καταστήματα - Τι γίνεται με τα σούπερ μάρκετ

07:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πόσο πιθανόν είναι να χιονίσει στην Αθήνα - «Ο Γενάρης κρύβει εκπλήξεις» λέει ο Καντερές

16:27ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Γιώργος Ηλιόπουλος: Ο άνθρωπος που κατασκεύασε μόνος του αεροπλάνο - Ετοιμάζεται να το εξάγει στις ΗΠΑ - «Απορώ κι εγώ πώς τα κατάφερα»

07:33LIFESTYLE

Τζορτζ Κλούνεϊ: Πέθανε η αδελφή του Άντα Ζάιντλερ από καρκίνο - «Ήταν η ηρωίδα μου»

19:15TRAVEL

Γερμανία: Από το 2026 νέα αεροπορική θα πετάει στην Ελλάδα

18:19ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στην Βρετανία: Φωτογραφία του πρώην πρίγκιπα Άντριου τον δείχνει ξαπλωμένο στα πόδια πέντε γυναικών

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 21 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Έτσι δρούσαν οι ανήλικοι «dealers» μέσα σε σχολεία - Τα παρατσούκλια των μελών και ο αποκαλυπτικός διάλογος της συμμορίας

08:21ΠΑΙΔΕΙΑ

Γλυφάδα: Καταργείται ολόκληρο δημοτικό σχολείο λόγω λίγων εγγραφών στην Α' Δημοτικού - Σε όμορα θα «μοιραστούν» οι μαθητές

06:55LIFESTYLE

Ο Δημήτρης Σκαρμούτσος στο Newsbomb: «Πάνω από όλα η Φαίη Σκορδά είναι άνθρωπος»

13:20WHAT THE FACT

Όταν η Γη «ούρλιαξε»: Ο πιο δυνατός ήχος στην ιστορία του πλανήτη

23:50LIFESTYLE

The Voice: Επέστρεψε η Έλενα Παπαρίζου στο πλατό - «Ήταν λίγο δύσκολη αυτή η περίοδος» - Δείτε βίντεο

19:55ΚΑΙΡΟΣ

Κολυδάς: Η μεσοπρόθεσμη τάση του καιρού για την Πρωτοχρονιά και οι αβεβαιότητες

21:10ΚΑΙΡΟΣ

Ξεκαθαρίζει ο καιρός των εορτών: Τι αναφέρουν τα μοντέλα GFS και ECMWF μέρα προς μέρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ