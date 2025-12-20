Super League: Η βαθμολογία μετά τη δεύτερη σερί γκέλα του Ολυμπιακού και πριν το ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός

Οι «ερυθρόλευκοι» δεν κατάφεραν να «λυγίσουν» την αντίσταση της Κηφισιάς, το βράδυ του Σαββάτου (20/12) στο «Γ. Καραϊσκάκης» αφού παραχώρησαν ισοπαλία 1-1 στο «συγκρότημα» του Σεμπάστιαν Λέτο. Μάλιστα, αυτό είναι το δεύτερο σερί παιχνίδι που οι Πειραιώτες δεν κατάφεραν να πάρουν το «τρίποντο» έπειτα από το 0-0 με τον Άρη.

Έτσι, οι νταμπλούχοι Ελλάδας έφτασαν στους 36 βαθμούς έπειτα από 15 ματς στο πρωτάθλημα και είναι στο +2 από την ΑΕΚ, που ακολουθεί στη δεύτερη θέση. Αυτό σημαίνει πως το βράδυ της Κυριακής (21/12) η Ένωση έχει την ευκαιρία να προσπεράσει τον Ολυμπιακό και να τεθεί αυτή επικεφαλής στην κούρσα του φετινού… μαραθωνίου. Για να το πετύχει αυτό, θα πρέπει να πάρει τη νίκη και συνάμα το «τρίποντο» κόντρα στον ΟΦΗ (21:00) στην «OPAP Arena».

Παράλληλα, την γκέλα των «ερυθρόλευκων» θέλουν να εκμεταλλευτούν ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός. Οι δύο ομάδες αναμετρώνται στο ντέρμπι της αγωνιστικής στην Τούμπα, το απόγευμα της Κυριακής (21/12) στις 19:30 και σε περίπτωση που ο «Δικέφαλος του Βορρά» πάρει τη νίκη, τότε θα «πιάσει» τους Πειραιώτες στους 36 βαθμούς, ενώ οι «πράσινοι» θα μειώσουν στους 11 βαθμούς από τον «αιώνιο» αντίπαλο, έχοντας και ένα ματς λιγότερο.

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 15ης αγωνιστικής:

Σάββατο 20 Δεκεμβρίου

Αστέρας AKTOR - Άρης 0-1

Βόλος - Παναιτωλικός 1-0

Ολυμπιακός - Κηφισιά 1-1

Κυριακή 21 Δεκεμβρίου

17:30 ΑΕΛ - Ατρόμητος (Cosmote Sport 1HD)

19:30 ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός (Novasports Prime)

21:00 ΑΕΚ - ΟΦΗ (Cosmote Sport 1HD)

Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου

18:00 Πανσερραϊκός - Λεβαδειακός (Novasports Prime)

Η βαθμολογία (σε 14 αγώνες)

1. Ολυμπιακός 36 -15αγ.

2. ΑΕΚ 34

3. ΠΑΟΚ 32

4. Λεβαδειακός 25

5. Βόλος 22 -15αγ.

6. Παναθηναϊκός 22 -13αγ.

7. Άρης 20 -15αγ.

8. Κηφισιά 18 -15αγ.

9. Παναιτωλικός 15 -15αγ.

10. Αστέρας AKTOR 13 -15αγ.

11. Ατρόμητος 12

12. ΟΦΗ 12 -13αγ.

13. ΑΕΛ 8

14. Πανσερραϊκός 5