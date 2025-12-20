Αστέρας AKTOR - Άρης 0-1: «Ανάσα» με «διπλό» μετά από 3 μήνες με αυτογκόλ!

Σημαντική… ανάσα πήρε ο Άρης, καθώς επικράτησε 1-0 του Αστέρα AKTOR στην Τρίπολη, χάρις στο αυτογκόλ του Ιβάνοφ.

Αστέρας AKTOR - Άρης
Σημαντικό διπλό για τους "κίτρινους"
Ο Άρης επέστρεψε στις νίκες στο φετινό πρωτάθλημα, πετυχαίνοντας παράλληλα μια επιτυχία με ιδιαίτερη σημασία, καθώς ήταν η πρώτη του εκτός έδρας μετά τις 17 Σεπτεμβρίου και το 1-0 απέναντι στον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο.

Τρεις μήνες μετά από εκείνη την αναμέτρηση, οι «κίτρινοι» του Μανόλο Χιμένεθ κατάφεραν να φύγουν με το «διπλό», σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε στις λεπτομέρειες απέναντι στον Αστέρας AKTOR. Το μοναδικό τέρμα της αναμέτρησης σημειώθηκε στο πρώτο ημίχρονο, έπειτα από αυτογκόλ του Ιβάνοφ, το οποίο αποδείχθηκε αρκετό για να χαρίσει στον Άρη τους τρεις πολύτιμους βαθμούς.

Στο δεύτερο μέρος, ο Αστέρας προσπάθησε να αντιδράσει και να φτάσει στην ισοφάριση, ωστόσο καθοριστικός αποδείχθηκε ο Αθανασιάδης. Ο τερματοφύλακας του Άρη πραγματοποίησε σημαντικές επεμβάσεις, διατηρώντας το προβάδισμα της ομάδας του μέχρι το τελευταίο σφύριγμα.

Με αυτό το αποτέλεσμα, ο Άρης όχι μόνο έβαλε τέλος σε ένα αρνητικό σερί, αλλά πήρε και βαθμολογική ανάσα, δείχνοντας χαρακτήρα και αποτελεσματικότητα σε μια δύσκολη εκτός έδρας δοκιμασία.

Η εξέλιξη του αγώνα

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με ισορροπία και χωρίς αξιόλογες φάσεις στα πρώτα λεπτά, μέχρι τη στιγμή που οι Θεσσαλονικείς άνοιξαν το σκορ στο 22’. Ο Μόντσου Ροντρίγκεθ πήρε την μπάλα έξω από την περιοχή, κινήθηκε προς τα δεξιά και επιχείρησε το παράλληλο γύρισμα, με τον Ιβάνοφ να παρεμβαίνει άτσαλα και να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του. Ο Νίκος Παπαδόπουλος δεν μπόρεσε να αντιδράσει, μένοντας… άγαλμα στη φάση του αυτογκόλ.

Το υπόλοιπο του πρώτου ημιχρόνου κύλησε χωρίς ρυθμό, με πολλά λάθη και δυνατές μονομαχίες, χωρίς κάποια αξιόλογη τελική προσπάθεια. Η εικόνα αυτή οδήγησε τον Κρις Κόουλμαν σε τρεις γρήγορες αλλαγές με την έναρξη του δεύτερου μέρους, επιχειρώντας να αλλάξει την εικόνα του Αστέρα.

Οι κινήσεις αυτές απέδωσαν, με τους Νίκο Καλτσά και Χουλιάν Μπαρτόλο να συνεργάζονται άψογα με τον Φεντερίκο Μακέντα στη μεγάλη ευκαιρία των γηπεδούχων στο 59’. Ο Γιώργος Αθανασιάδης, όμως, με γρήγορη έξοδο, είπε «όχι» στο πλασέ του Αργεντινού, κρατώντας το προβάδισμα για τον Άρη.

Το παιχνίδι απέκτησε ρυθμό, με εκατέρωθεν φάσεις. Στο 66’ ο Κάρλες Πέρεθ δοκίμασε το αριστερό σουτ εκτός περιοχής, με τον Παπαδόπουλο να μπλοκάρει, ενώ δύο λεπτά αργότερα ο Αθανασιάδης απογειώθηκε για να διώξει σε κόρνερ το δυνατό σουτ του Μπαρτόλο. Στο 70’ ο Ολίμπιου Μορουτσάν γύρισε στο ύψος του πέναλτι, ο Μιχάλης Παναγίδης βρήκε την μπάλα, αλλά αυτή πέρασε πάνω από τα δοκάρια, σε ένα «γεμάτο» πεντάλεπτο έντασης.

Ο Αστέρας συνέχισε να πιέζει και στο 83’ ο Μπαρτόλο επιχείρησε για τρίτη φορά να νικήσει τον Αθανασιάδη με μονοκόμματο βολέ, όμως και πάλι ο τερματοφύλακας του Άρη δήλωσε «παρών». Λίγο αργότερα, στο 87’, μετά από σέντρα του Λορέν Μορόν, ο Μόντσου πλάσαρε ψηλά, ενώ στην αμέσως επόμενη φάση ο Αθανασιάδης πραγματοποίησε ακόμη μία εντυπωσιακή επέμβαση, εκτινασσόμενος στη δεξιά του γωνία για να στείλει με τα ακροδάχτυλα το σουτ του Καλτσά δίπλα από το δοκάρι.

Το 0-1 παρέμεινε μέχρι το τέλος, με τον Άρη να κρατά το «μηδέν» στην άμυνα για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι, να επιστρέφει στις νίκες μετά από τρεις αγωνιστικές και να ανεβάζει την ψυχολογία του ενόψει του αγώνα Κυπέλλου με τον Παναιτωλικό στις 6 Ιανουαρίου. Από την άλλη πλευρά, ο Αστέρας Τρίπολης, μετά από δύο ισοπαλίες, γνώρισε την ήττα, παρέμεινε εκτός οκτάδας και πλέον στρέφει την προσοχή του στο ματς Κυπέλλου με τον ΟΦΗ, στις 7 Ιανουαρίου.

Διαιτητής: Αλέξανδρος Τσακαλίδης (Χαλκιδικής)

Κίτρινες: Αλάγκμπε, Πομόνης, Μπαρτόλο – Παναγίδης, Ρόουζ, Γαλανόπουλος.

Αστέρας AKTOR (Κρις Κόουλμαν): Παπαδόπουλος, Ιβάνοφ, Τριανταφυλλόπουλος, Πομόνης, Φερνάντες, Γιαμπλόνσκι (74’ Τζανδάρης), Αλάγκμπε (46’ Μούμο), Εμμανουηλίδης (74’ Τζοακίνι), Μενιτέτα (46’ Μπαρτόλο), Κετού (57’ Καλτσάς), Μακέντα.

Άρης (Μανόλο Χιμένεθ): Αθανασιάδης, Φρίντεκ, Τεχέρο, Ρόουζ, Άλβαρο, Παναγίδης (76’ Ντούντου), Μόντσου, Μορουτσάν (76’ Νινγκ), Γαλανόπουλος, Πέρεθ (83’ Γιαννιώτας), Μορόν.

