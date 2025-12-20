Ολυμπιακός - Κηφισιά 1-1: Άντεξαν και πήραν παλικαρίσιο βαθμό οι νεοφώτιστοι

Μεγάλο αποτέλεσμα στο Φάληρο πήρε η Κηφισιά, καθώς υποχρέωσε τον Ολυμπιακό στην ισοπαλία 1-1, στην αυλαία των δύο ομάδων στο 2025. Οι «ερυθρόλευκοι» αν και προηγήθηκαν με το πέναλτι του Μεντί Ταρέμι, δεν κατάφεραν να κρατήσουν το προβάδισμα, μια και οι φιλοξενούμενοι απάντησαν άμεσα με τον Παύλο Παντελίδη και στην συνέχεια άντεξαν στην έντονη πίεση που τους ασκήθηκε από τους Πειραιώτες.

Έτσι, το «συγκρότημα» του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχασε την ευκαιρία να εξασφαλίσει από το Σάββατο (20/12) την κορυφή στη βαθμολογία της Super League και μάλιστα, κινδυνεύει να την χάσει την Κυριακή (21/12) μια και η ΑΕΚ που βρίσκεται στο -2 υποδέχεται τον ΟΦΗ στην «OPAP Arena» και έχει την ευκαιρία να τεθεί σε θέση… οδηγού.

Από την άλλη, οι νεοφώτιστοι πήραν την τρίτη συνεχόμενη ισοπαλία στο πρωτάθλημα και αύξησαν το αήττητο σερί τους στα τέσσερα παιχνίδια. Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο παρέμεινε στην 8η θέση έχοντας συγκεντρώσει 18 βαθμούς, ούσα στο -2 από τον Άρη.

