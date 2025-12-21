Πόλεμος στην Ουκρανία: Ο Πούτιν δηλώνει έτοιμος για διάλογο με τον Μακρόν

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν συγχαίρει τους Ρώσους για την 80ή επέτειο της απελευθέρωσης του Ντονμπάς από τους ναζιστικούς εισβολείς το 1943 στη Μόσχα (2023)

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δηλώνει ανοικτός σε συνομιλίες με τον Γάλλο ομόλογό του, Εμανουέλ Μακρόν, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει η απαραίτητη πολιτική βούληση, ανέφερε τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, μιλώντας στο ρωσικό πρακτορείο RIA.

Όπως σημείωσε ο Πεσκόφ, ο Εμανουέλ Μακρόν εξέφρασε μετά τη σύνοδο κορυφής της ΕΕ την πρόθεσή του να συνομιλήσει με τον Ρώσο πρόεδρο, επισημαίνοντας ότι αξίζει να υπενθυμιστούν οι πρόσφατες δηλώσεις του ίδιου του Πούτιν στη μεγάλη συνέντευξη Τύπου της Παρασκευής, όπου είχε καταστήσει σαφές πως είναι έτοιμος να εμπλακεί σε διάλογο με τον Γάλλο ηγέτη.

«Εφόσον υπάρχει αμοιβαία πολιτική βούληση, μια τέτοια εξέλιξη μπορεί μόνο να αξιολογηθεί θετικά», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας.

Οι δηλώσεις αυτές έρχονται σε συνέχεια τοποθετήσεων του Γάλλου προέδρου στις Βρυξέλλες, τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής, μετά τη σύνοδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου συμφωνήθηκε η παροχή δανείου ύψους 90 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία για την κάλυψη των χρηματοδοτικών της αναγκών τα επόμενα δύο χρόνια.

«Πιστεύω ότι θα μπορούσε ξανά να αποδειχθεί χρήσιμο να υπάρξει επικοινωνία με τον Βλαντίμιρ Πούτιν», δήλωσε ο Εμανουέλ Μακρόν, προσθέτοντας ότι παρατηρεί πως υπάρχουν ήδη διεθνείς ηγέτες που συνομιλούν με τον Ρώσο πρόεδρο, αναφερόμενος εμμέσως στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Γάλλος πρόεδρος υπογράμμισε ότι τόσο οι Ευρωπαίοι όσο και οι Ουκρανοί έχουν συμφέρον να διαμορφώσουν ένα κοινό πλαίσιο επανεκκίνησης του διαλόγου, προκειμένου να μην εξελίσσονται οι συζητήσεις ερήμην τους, μέσω μεσολαβητών που συνομιλούν απευθείας με τη Μόσχα.

Στο μεταξύ, απεσταλμένοι του Ντόναλντ Τραμπ είχαν το τελευταίο διάστημα σειρά επαφών, τόσο με τη ρωσική πλευρά όσο και με Ουκρανούς και Ευρωπαίους αξιωματούχους, χωρίς ωστόσο να έχει διαφανεί μέχρι στιγμής προοπτική συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Την εβδομάδα που πέρασε πραγματοποιήθηκαν συνομιλίες στο Μαϊάμι της Φλόριντα, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Ουκρανίας, ευρωπαϊκών χωρών και των Ηνωμένων Πολιτειών. Την αμερικανική πλευρά εκπροσώπησαν ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου Στιβ Γουίτκοφ και ο σύμβουλος του προέδρου, Τζάρεντ Κούσνερ.

Ο Ρώσος απεσταλμένος Κίριλ Ντμίτριεφ ξεκίνησε συνομιλίες μαζί τους το Σάββατο, τις οποίες χαρακτήρισε «εποικοδομητικές», τονίζοντας ότι θα συνεχιστούν, χωρίς πάντως να προβλέπονται άμεσες διμερείς επαφές μεταξύ Μόσχας και Κιέβου ή τριμερείς διαβουλεύσεις.

Από την πλευρά του, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε την Ουάσιγκτον να εντείνει την πίεση προς τη Ρωσία.