Αυστραλία: Ο ήρωας που αφόπλισε τον τρομοκράτη στην παραλία Mπόνταϊ έλαβε επιταγή 2,5 εκατ.δολαρίων

Ο Άχμεντ Αλ-Αχμέντ, ο ήρωας που αφόπλισε τον έναν από τους δύο ενόπλους κατά τη διάρκεια των τρομοκρατικών επιθέσεων στην παραλία Μπόνταϊ της Αυστραλίας, έλαβε επιταγή 2,5 εκατομμυρίων δολαρίων στο νοσοκομείο. Ένα συγκινητικό βίντεο που κάνει τον γύρο του κόσμου κατέγραψε τη στιγμή που ο πατέρας δύο παιδιών με καταγωγή από τη Συρία, έμαθε ότι 43.000 άνθρωποι σε όλο τον κόσμο είχαν δωρίσει χρήματα για να τιμήσουν την ανδρεία του.

«Το αξίζω;» ήταν η απάντηση που έδωσε ο 42χρονος Αλ-Αχμέντ όταν ένας άνδρας του παρέδωσε την επιταγή στο βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Κάθε δεκάρα», απάντησε ο άντρας. Όταν ρωτήθηκε τι θα έλεγε στις δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους που έκαναν δωρεές, έστειλε ένα μήνυμα ειρήνης και ενότητας.

«Να σταθούμε ο ένας δίπλα στον άλλον, όλοι οι άνθρωποι, και να ξεχάσουμε όλα τα κακά πίσω από την πλάτη μας και να συνεχίσουμε να σώζουμε ζωές. Να σώζουμε ζωές», είπε από το κρεβάτι του νοσοκομείου.«Όταν σώζω τους ανθρώπους, το κάνω από καρδιάς.»

Οι θεατές του βίντεο συγκινήθηκαν από τη σεμνότητα του Αλ-Αχμέντ. «Γαμ@@ο... τι άνθρωπος. Τι ήρωας. Αυτός ο τύπος αξίζει ένα άγαλμα», είπε κάποιος στο X. «Αξίζει κάθε σεντ, αλλά και οι κληρονόμοι των δύο Εβραίων που προσπάθησαν να τους σταματήσουν και πυροβολήθηκαν αξίζουν κάτι», πρόσθεσε ένας άλλος. «Το αξίζει, κάθε δεκάρα», είπε ένας τρίτος.

Δεκαπέντε αθώοι άνθρωποι σκοτώθηκαν στην μαζική ένοπλη επίθεση της Κυριακής, ανάμεσά τους ένα δεκάχρονο κορίτσι ενώ δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν σοβαρά. Το τρομακτικό περιστατικό εκτυλίχτηκε καθώς εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν για να παρακολουθήσουν την εκδήλωση Χανουκά δίπλα στη θάλασσα, σηματοδοτώντας την πρώτη ημέρα του εβραϊκού εορτασμού.

Από το κρεβάτι του στο νοσοκομείο, ο Άχμεντ θυμήθηκε τη σκηνή στην παραλία Μπόνταϊ λίγο πριν οι ένοπλοι, ο 50χρονος Σατζίντ Άκραμ, και ο 24χρονος γιος του Ναβίντ Άκραμ, ανοίξουν πυρ.

«Ήταν μια ωραία μέρα, όλοι διασκέδαζαν, γιόρταζαν με τα παιδιά τους, γυναίκες, άνδρες, έφηβοι», είπε. «Όλοι ήταν χαρούμενοι... τους αξίζει να το απολαύσουν και είναι δικαίωμά τους. Αυτή η χώρα (είναι η) καλύτερη χώρα στον κόσμο... Δεν πρόκειται να συνεχίσουμε να μένουμε θεατές, φτάνει πια. Ο Θεός να προστατεύει την Αυστραλία»

Με τον πρωθυπουργό της Νέας Νότιας Ουαλίας

Ο ιδιοκτήτης μίνι μάρκετ στο Σάδερλαντ χαιρετίστηκε ως εθνικός ήρωας μετά την κυκλοφορία ενός βίντεο που τον δείχνει να ορμάει στον μεγαλύτερο σε ηλικία ένοπλο και να του παίρνει το όπλο. Η παρέμβαση είχε σημαντικό προσωπικό κόστος, καθώς υπέστη πολλαπλά τραύματα από σφαίρες στον ώμο και το χέρι. Ο πρωθυπουργός της Νέας Νότιας Ουαλίας, Κρις Μινς, περιέγραψε τον κ. Αλ-Αχμέντ ως «ήρωα της πραγματικής ζωής» αφού τον συνάντησε στο νοσοκομείο νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Η κολοσσιαία εκστρατεία συγκέντρωσης χρημάτων για τον ίδιο καθώς και για άλλα θύματα του μακελειού, προσέλκυσε διεθνή προσοχή, συμπεριλαμβανομένης μιας μέγιστης δωρεάς 99.999 δολαρίων από τον Αμερικανό δισεκατομμυριούχο Μπιλ Άκμαν. Οι συνολικές δωρεές σε επαληθευμένες καμπάνιες GoFundMe ανέρχονται πλέον σε περίπου 5 εκατομμύρια δολάρια, στα οποία περιλαμβάνονται 800.000 δολάρια για την οικογένεια του νεότερου θύματος, της δεκάχρονης Ματίλντα.

Πάνω από 650.000 δολάρια έχουν συγκεντρωθεί για τους συγγενείς της 61χρονης Σοφία, και του Μπόρις Γκούρμαν, 69 ετών, οι οποίοι επίσης χαιρετίστηκαν ως ήρωες αφού σκοτώθηκαν προσπαθώντας να τερματίσουν γρήγορα την επίθεση. Οι δωρεές στην οικογένεια του δολοφονημένου ραβίνου Eli Schlanger ξεπέρασαν τα 360.000 δολάρια και άλλα 72.000 δολάρια για τον Boris Tetleroyd, ο οποίος πυροβολήθηκε μαζί με τον γιο του στην εκδήλωση.

