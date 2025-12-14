Μακελειό στο Σίδνεϊ: Ο ήρωας της παραλίας Μποντάι - Ο οπωροπώλης που αντιμετώπισε τους τρομοκράτες

Το δολοφονικό αμόκ των τρομοκρατών στάματησε χάρη στην ηρωική ενέργεια ενός ανθρώπου - Νέα πλάνα της επίθεσης από drone

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Η Αυστραλία ευγνωμονεί έναν άνθρωπο που στάθηκε αντιμέτωπος με τους τρομοκράτες το απόγευμα της Κυριακής στην εμβληματική παραλία Μποντάι, όπου σκοτώθηκαν τουλάχιστον 16 άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα παιδί και ο ένας από τους δράστες, και άλλοι 40 τραυματίστηκαν.

Το δολοφονικό αμόκ των τρομοκρατών στάματησε χάρη στην ηρωική ενέργεια ενός ανθρώπου, η ταυτότητα του οποίου αποκαλύφθηκε, και για πολλούς είναι πλέον ο ήρωας της παραλίας.

Ο Άχμεντ αλ Άχμεντ, 43 ετών, οπωροπώλης στο επάγγελμα στην περιοχή του Σάδερλαντ, πατέρας δύο παιδιών, αντιμετώπισε ηρωικά και αφόπλισε έναν από τους ένοπλους στην παραλία Μποντάι.

Η οικογένειά του δήλωσε ότι ο Άχμεντ, παραμένει στο νοσοκομείο όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για τραύματα από σφαίρες στο χέρι.

Στο βίντεο φαίνεται να φοράει ένα λευκό μπλουζάκι και να κάθεται σκυμμένος πίσω από ένα αυτοκίνητο, προτού ορμήσει στην πλάτη του ενόπλου, παλέψει μαζί του και του αρπάξει το τουφέκι.

Ο τρομοκράτης υποχωρεί σε ένα χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων καθώς ο Άχμεντ τον σημαδεύει με το κυνηγετικό όπλο.

Στη συνέχεια, ο ήρωας φαίνεται να σηκώνει το χέρι του πριν ακουμπήσει το όπλο σε ένα δέντρο, προφανώς για να δείξει στην αστυνομία ότι δεν ήταν ένας από τους δράστες.

Το χρονικό

Μέσα σε δευτερόλεπτα, το ειρηνικό φεστιβάλ μετατράπηκε σε λουτρό αίματος.

Η παραλία και οι δρόμοι γύρω από την παραλία Μποντάι γέμισαν με τρομοκρατημένους αθώους που έτρεχαν για να σωθούν μετά τους πυροβολισμούς που έπεσαν από τις 6:47 μ.μ.

Μάρτυρες ανέφεραν ότι δύο άνδρες βγήκαν από ένα όχημα στην Campbell Parade και, σε διάστημα περίπου 10 λεπτών, οι δύο τρομοκράτες, ένας εκ των οποίων έχει αναγνωριστεί ως ο Naveed Akram, 24 ετών, από το Bonnyrigg στα νοτιοδυτικά του Σίδνεϊ, πυροβόλησαν εν ψυχρώ περίπου 50 σφαίρες στο συγκεντρωμένο πλήθος.

Πλάνα που τραβήχτηκαν από ένα κοντινό κτίριο τους έδειχναν να περπατούν ήρεμα σε μια πεζογέφυρα προς τις εορταστικές εκδηλώσεις.

Τα πυροβόλα όπλα τους φαινόταν να είναι ημιαυτόματα, με γεμιστήρες διάσπαρτους στο έδαφος.

Στο σημείο, τα θύματα της σφαγής κρύφτηκαν πίσω από στύλους φωτισμού, τοίχους, αυτοκίνητα· έκαναν ό,τι μπορούσαν για να προστατευτούν από τα πυρά των τρομοκρατών.

Οικογένειες προσπάθησαν να βρουν ασφάλεια σε κοντινά καφέ και εστιατόρια, κρυμμένες κάτω από τραπέζια, καθώς χώροι εστίασης σε όλη την περιοχή τέθηκαν σε καραντίνα.

Άλλοι που δεν ήταν τόσο τυχεροί ήταν πεσμένοι σε αιματοβαμμένα χάλια στις οδούς Campbell Parade και Bondi Beach Park.

Μετά την προσωρινή παύση, εξαιτίας της αντίδρασης του 43χρονου, ο αφοπλισμένος ένοπλος υποχώρησε στη γέφυρα, ξανασμίγοντας με τον συνεργό του και παίρνοντας ένα άλλο τουφέκι.

Το δίδυμο εθεάθη να κρύβεται πίσω από τον τοίχο πριν ξαναρχίσει την τρομοκρατική του επίθεση.

Σε ένα νέο βίντεο από drone κατά τη διάρκεια της τρομοκρατικής επίθεσης, το οποίο επαληθεύτηκε από το Reuters, αποτυπώνεται η δραματική σκηνή στην οποία ένας από τους δράστες παραπατάει και πέφτει στο έδαφος σε μια γέφυρα, κατά τη διάρκεια της επέμβασης της αστυνομίας. Το βίντεο δείχνει επίσης πολίτες να ξαπλώνουν στο έδαφος κοντά στη γέφυρα καθώς εκτυλίσσεται η επίθεση.

Αργότερα, πλάνα έδειξαν ένα πλήθος αστυνομικών να τον ορμούν και να τον συλλαμβάνουν.

Οι αρχές έχουν πραγματοποιήσει έφοδο στο προαστιακό σπίτι του Άκραμ, η οικογένεια του οποίου κατέχει το ακίνητο εδώ και ένα χρόνο.

Ο Άκραμ πυροβολήθηκε, συνελήφθη και παραμένει στο νοσοκομείο υπό κράτηση.

