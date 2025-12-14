Μακελειό στο Σίδνεϊ: Επιδρομή αστυνομικών στο σπίτι δράστη της τρομοκρατικής επίθεσης

Επιδρομή αστυνομικών στο σπίτι δράστη της τρομοκρατικής επίθεσης στην παραλία Μποντάι του Σίδνεϊ.

Στο σπίτι του ενός εκ των δράστων της τρομοκρατικής επίθεσης στη διάσημη παραλία Μποντάι του Σίδνεϊ, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 12 ατόμων, εκ των οποίων ένας δράστης, πραγματοποίησε επιδρομή η αυστριαλιανή αστυνομία λίγη ώρα μετά το αιματηρό περιστατικό.

Η αστυνομία έχει κατακλύσει ένα σπίτι στη νοτιοδυτική περιοχή του Σίδνεϊ, το οποίο πιστεύεται ότι είναι η κατοικία ενός από τους δράστες της επίθεσης στην παραλία Bondi.

Ο Naveed Akram έχει επιβεβαιωθεί ως ένας από τους δύο δράστες που άνοιξαν πυρ σε μια εκδήλωση για τον εορτασμό του εβραϊκού Χανουκά λίγο πριν τις 7 μ.μ. (τοπική ώρα) την Κυριακή.

Η αστυνομία πραγματοποίησε έφοδο στο σπίτι του Akram στο Bonnyrigg, με τον δρόμο να έχει αποκλειστεί.

?? POLICE RAID NAVEED AKRAM'S BONNYRIGG HOME - CROWDS GATHER AS INVESTIGATORS DIG FOR THE NETWORK



Police cordoning off Naveed Akram's Sydney suburb home in Bonnyrigg. Crowds of locals watching investigators tear through the house of the Pakistani terrorist who massacred Jews on… https://t.co/q16bXl9NQi pic.twitter.com/NN8puNQHz4 — Mario Nawfal (@MarioNawfal) December 14, 2025

Ένας από τους δράστες σκοτώθηκε στο σημείο της επίθεσης στο Μποντάι, ενώ ο άλλος τραυματίστηκε και βρίσκεται υπό κράτηση σε κρίσιμη κατάσταση.

Σε αυτό το στάδιο, δεν είναι σαφές ποιος από τους δύο είναι ο Akram.

Δεκάδες πολίτες έχουν συγκεντρωθεί στο δρόμο προσπαθώντας να πλησιάσουν το σπίτι, καθώς η διεύθυνση του δράστη διαδόθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Επίσης, ένα ελικόπτερο μπορούσε να δει και να ακουστεί να περιφέρεται πάνω από το σημείο.

Διαβάστε επίσης