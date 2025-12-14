Μακελειό στην παραλία Μποντάι του Σίδνεϊ: Αυτά είναι τα όπλα της τρομοκρατικής επίθεσης
Η Αυστραλία είναι από τις χώρες με τους αυστηρότερους ελέγχους των πυροβόλων όπλων του κόσμου
Στο επίκεντρο των αστυνομικών ερευνών για την τρομοκρατική επίθεση που σημειώθηκε στη παραλία Μποντάι του Σίδνεϊ, μία από τις διασημότερες της Αυστραλίας, και η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον 12 ατόμων, εκ των οποίων ένας δράστης, έρχονται τα όπλα που χρησιμοποίησαν οι ένοπλοι.
Σύμφωνα με το news.com.au, η αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας δήλωσε ότι «δεν είναι σε θέση να επιβεβαιώσει» τα ακριβή όπλα που χρησιμοποιήθηκαν στην επίθεση.
Ωστόσο, βίντεο από την επίθεση κοντά στη γέφυρα πάνω από το πάρκο Bondi φαίνεται να δείχνουν κόκκινους κάλυκες από κυνηγετικά όπλα σκορπισμένους στο έδαφος, μαζί με λεπτότερους μεταλλικούς κάλυκες που μοιάζουν με αυτούς που χρησιμοποιούνται σε κυνηγετικά τουφέκια.
Σε ένα βίντεο που κυκλοφόρησε ευρέως και τραβήχτηκε από το εσωτερικό ενός κοντινού αυτοκινήτου, ακούγεται ένας άνδρας να φωνάζει: «Υπάρχει ένας ελεύθερος σκοπευτής, πυροβολεί ανθρώπους».
Η Αυστραλία είναι από τις χώρες με τους αυστηρότερους ελέγχους των πυροβόλων όπλων του κόσμου.