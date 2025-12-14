Μακελειό στην παραλία Μποντάι του Σίδνεϊ: Αυτά είναι τα όπλα της τρομοκρατικής επίθεσης

Το όπλο ενός εκ των δραστών, τον οποίο αφόπλισε πολίτης κατά τη διάρκεια της τρομοκρατικής επίθεσης στην παραλία Μποντάι του Σίδνεϊ.

Στο επίκεντρο των αστυνομικών ερευνών για την τρομοκρατική επίθεση που σημειώθηκε στη παραλία Μποντάι του Σίδνεϊ, μία από τις διασημότερες της Αυστραλίας, και η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον 12 ατόμων, εκ των οποίων ένας δράστης, έρχονται τα όπλα που χρησιμοποίησαν οι ένοπλοι.

Σύμφωνα με το news.com.au, η αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας δήλωσε ότι «δεν είναι σε θέση να επιβεβαιώσει» τα ακριβή όπλα που χρησιμοποιήθηκαν στην επίθεση.

Welp terrorist attack at Bondi pic of the shotgun looks like tripped out bennelli or Turkish clone ,has extended tube pretty expensive shotgun here not available on normal license because it's semi auto pic.twitter.com/A5RewydBmm — sam hardy (@vermitor84) December 14, 2025

Ωστόσο, βίντεο από την επίθεση κοντά στη γέφυρα πάνω από το πάρκο Bondi φαίνεται να δείχνουν κόκκινους κάλυκες από κυνηγετικά όπλα σκορπισμένους στο έδαφος, μαζί με λεπτότερους μεταλλικούς κάλυκες που μοιάζουν με αυτούς που χρησιμοποιούνται σε κυνηγετικά τουφέκια.

⚡️ Terrorists opened fire on people during Hanukkah celebrations in Australia



A shooting occurred at Bondi Beach in Sydney. Witnesses reported hearing up to 50 shots, according to The Sydney Morning Herald.



Police have detained two suspects, and the operation is ongoing. One… pic.twitter.com/li5zDB6e85 — NEXTA (@nexta_tv) December 14, 2025

Σε ένα βίντεο που κυκλοφόρησε ευρέως και τραβήχτηκε από το εσωτερικό ενός κοντινού αυτοκινήτου, ακούγεται ένας άνδρας να φωνάζει: «Υπάρχει ένας ελεύθερος σκοπευτής, πυροβολεί ανθρώπους».

Η Αυστραλία είναι από τις χώρες με τους αυστηρότερους ελέγχους των πυροβόλων όπλων του κόσμου.

