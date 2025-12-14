Mακελειό στην παραλία Μποντάι: Ελληνοαυστραλός δημοσιογράφος περιγράφει όλα όσα έγιναν στο Newsbomb

Η ένοπλη επίθεση σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εβραϊκής εορταστικής εκδήλωσης στην παραλία Μπόναϊ του Σίδνεϊ.

Σοκ έχει προκαλέσει στην Αυστραλία η ένοπλη επίθεση στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ, με τον απολογισμό να φτάνει τους 10 νεκρούς και τουλάχιστον 12 τραυματίες, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες. Ένας από τους δράστες σκοτώθηκε, ενώ ο συνεργός του έχει συλληφθεί.

Δύο άτομα έχουν ήδη συλληφθεί, ενώ υπάρχουν τραυματίες, με την αστυνομία να καλεί τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή.

Όπως μετέδωσε ο δημοσιογράφος Αλέξανδρος Λογοθέτης μιλώντας στο newsbomb, φαίνεται ότι πρόκειται για τρομοκρατική επίθεση, αν και δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί επισήμως. «Δύο ένοπλοι επιτέθηκαν στην παραλία Μπόνταϊ, που είναι η πλέον δημοφιλής στην Αυστραλία», ανέφερε ο δημοσιογράφος.

Reports that several people have been killed in Bondi Beach mass shooting in Sydney pic.twitter.com/TAmUXNcMeo — World Monitor (@MonitorWarnow) December 14, 2025

Όπως μετέφερε ο δημοσιογράφος, ο ένας δράστης κινήθηκε σε μια γέφυρα όπου βρισκόταν ο συνεργός του, εκτοξεύοντας πυρά προς τους αστυνομικούς, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο μέλη των δυνάμεων ασφαλείας.

Σύμφωνα με τον κ. Λογοθέτη, «το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια γιορτής Χάνουκα, εκδήλωσης εβραϊκής οργάνωσης, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι ο στόχος των δραστών ήταν οι συμμετέχοντες στην εκδήλωση. Ο ένας από τους δύο δράστες κρατούσε καραμπίνα και αφοπλίστηκε από έναν πολίτη. Οι δύο ένοπλοι εξουδετερώθηκαν».

«Από το συμβάν έχουν σκοτωθεί 10 άτομα και τραυματίστηκαν 12 άτομα», πρόσθεσε.

«Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 18:30, κοντά στη δύση του ηλίου, ενώ χιλιάδες άνθρωποι βρίσκονταν στην παραλία τη στιγμή των πυροβολισμών», ανέφερε.

Σύμφωνα με βίντεο που μεταδόθηκαν από τα αυστραλιανά τηλεοπτικά δίκτυα, άνθρωποι τρέχουν πανικόβλητοι ενώ ακούγονται πυροβολισμοί και σειρήνες αστυνομικών οχημάτων.

Η αυστραλιανή κυβέρνηση και οι αρχές της Νέας Νότιας Ουαλίας συνεχίζουν τις έρευνες για την πλήρη αποκατάσταση της ασφάλειας στην περιοχή.

Ο Πρόεδρος του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτζογκ, έχει ήδη εκδώσει ανακοίνωση χαρακτηρίζοντας το περιστατικό τρομοκρατική επίθεση, ενώ επιβεβαιώνεται ότι οι Εβραίοι που συμμετείχαν στη γιορτή φαίνεται να ήταν ο βασικός στόχος των δραστών.

Διαβάστε επίσης