Μακελειό στην παραλία Μποντάι του Σίδνεϊ: Η στιγμή που πολίτης αφοπλίζει ένοπλο δράστη

Εν μέσω της τρομακτικής ένοπλης επίθεσης κατά τη διάρκεια εβραϊκής εορταστικής εκδήλωσης στην εμβληματική παραλία Bondi του Σίδνεϊ, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον 10 ατόμων, ένας πολίτης φέρεται να κατάφερε να αφοπλίσει έναν εκ των ενόπλων, όπως αποτυπώνεται σε βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο πολίτης με την άσπρη μπλούζα αιφνιδίασε τον δράστη που πυροβολούσε με καραμπίνα και κατάφερε να του την αποσπάσει, κάνοντάς τον να τραπεί σε φυγή.

WATCH: Bystander disarms active shooter at Bondi Beach in Sydney pic.twitter.com/g7lrayGWYr — BNO News (@BNONews) December 14, 2025

Ένας πολίτης, που ήταν παρών στο περιστατικό, δήλωσε στο 9News ότι παρακολουθούσε τον άνδρα καθώς άρπαξε το όπλο και το έστρεψε προς τον ύποπτο δράστη.

«Ο Θεός να τον ευλογεί», είπε ο μάρτυρας.

«Είχαμε έναν άνδρα σαν αυτόν... που έθεσε σε κίνδυνο τη ζωή του για να σώσει άλλες ζωές και να μην οδηγήσει την κατάσταση σε επόμενο επίπεδο», πρόσθεσε.

