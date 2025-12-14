Μακελειό στην παραλία Μποντάι του Σίδνεϊ: Διεθνής κατακραυγή για την ένοπλη επίθεση

Δέκα άτομα, μεταξύ των οποίων ένας δράστης, σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της επίθεσης σε μία από τις διασημότερες παραλίες της Αυστραλίας

Μακελειό στην παραλία Μποντάι του Σίδνεϊ: Διεθνής κατακραυγή για την ένοπλη επίθεση
Emergency workers transport a person on a stretcher after a reported shooting at Bondi Beach in Sydney, Sunday, Dec. 14, 2025. (AP Photo/Mark Baker)
AP
Διεθνή μηνύματα καταδίκης προκάλεσε η πολύνεκρη ένοπλη επίθεση στην παραλία Μποντάι της Αυστραλίας την Κυριακή (14/12), κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για τον εορτασμό του εβραϊκού Χανουκά, στην οποία σκοτώθηκαν εννέα πολίτες και ένας δράστης.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λέιεν δήλωσε ότι είναι «σοκαρισμένη από την τραγική επίθεση στην παραλία Μποντάι» σε ανάρτησή της στο Χ.

«Στέλνω τα θερμά μου συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους αγαπημένους των θυμάτων. Η Ευρώπη στέκεται στο πλευρό της Αυστραλίας και των εβραϊκών κοινοτήτων παντού. Είμαστε ενωμένοι ενάντια στη βία, τον αντισημιτισμό και το μίσος», πρόσθεσε.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός εξέφρασε τα συλληπητήριά του για το συμβάν, δηλώνοντας σε ανάρτησή του στο Χ:

«Είναι πολύ ανησυχητικά τα νέα από την Αυστραλία.

Το Ηνωμένο Βασίλειο εκφράζει τη συμπαράστασή του και τα συλλυπητήριά του σε όλους όσους επλήγησαν από την αποτρόπαια επίθεση στην παραλία Μπόντι.

Είμαι ενήμερος για τις εξελίξεις της κατάστασης».

Μηνύματα καταδίκης από το Ισραήλ

Ο Ισραηλινός πρόεδρος Ισαάκ Χέρτσογκ καταδίκασε τη μαζική επίθεση που έπληξε την γιορτή του Χανουκά στην παραλία Μπόντι, στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, την Κυριακή.

«Αυτή τη στιγμή, οι αδελφοί και αδελφές μας στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας έχουν δεχτεί επίθεση από άθλιους τρομοκράτες σε μια πολύ σκληρή επίθεση εναντίον Εβραίων που πήγαν να ανάψουν το πρώτο κερί του Χανουκά στην παραλία Μπόνταϊ», δήλωσε ο Χέρτσογκ κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στην Ιερουσαλήμ.

Ο Χέρτσογκ εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στους τραυματίες της επίθεσης, στέλνοντας «τη θερμή μας δύναμη από την Ιερουσαλήμ».

«Κύμα αντισημιτισμού στην αυστραλιανή κοινωνία»

«Επαναλαμβάνουμε επανειλημμένα τις προειδοποιήσεις μας προς την αυστραλιανή κυβέρνηση να αναλάβει δράση και να καταπολεμήσει το τεράστιο κύμα αντισημιτισμού που μαστίζει την αυστραλιανή κοινωνία».

«Νιώσαμε και βιώσαμε τον έντονο αντισημιτισμό που στρέφεται κατά της εβραϊκής κοινότητας στην Αυστραλία», επανέλαβε ο υπουργός Αλιά και Ενσωμάτωσης Οφίρ Σόφερ, μιλώντας επίσης στην εκδήλωση. «Οι καρδιές μας είναι με την κοινότητα και στεκόμαστε στο πλευρό της».

«Ήταν αναπόφευκτο»

Ο πρώην πρωθυπουργός Ναφτάλι Μπένετ επανέλαβε τη δήλωση σε δική του ανάρτηση στο X/Twitter, κατηγορώντας την αυστραλιανή κυβέρνηση για την επίθεση και απαιτώντας να λάβει «άμεσες και αποφασιστικές ενέργειες για την προστασία των εβραϊκών κοινοτήτων».

«Ήταν αναπόφευκτο», έγραψε. «Η αυστραλιανή κυβέρνηση φέρει την ευθύνη».

Ο υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σαάρ καταδίκασε επίσης την επίθεση, χαρακτηρίζοντας τη σφαγή ως «αποτέλεσμα της αντισημιτικής βίας που επικράτησε στους δρόμους της Αυστραλίας τα τελευταία δύο χρόνια, με τις αντισημιτικές και υποκινώντας εκκλήσεις για «παγκοσμιοποίηση της Ιντιφάντα» που πραγματοποιήθηκαν σήμερα».

*Με πληροφορίες από Jerusalem Post

