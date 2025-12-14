Μακελειό σε εβραϊκή εκδήλωση στην Αυστραλία: Μήνυματα καταδίκης από το Ισραήλ

Η ένοπλη επίθεση σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εβραϊκής εορταστικής εκδήλωσης στην παραλία Μπόναϊ του Σίδνεϊ.

Μηνύματα καταδίκης από το Ισραήλ προκάλεσε η πολύνεκρη επίθεση στην εμβληματική παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ κατά τη διάρκεια εβραϊκής εορταστικής εκδήλωσης την Κυριακή (14/12), που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον δέκα ατόμων.

Ο Ισραηλινός πρόεδρος Ισαάκ Χέρτσογκ καταδίκασε τη μαζική επίθεση που έπληξε την γιορτή του Χανουκά στην παραλία Μπόντι, στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, την Κυριακή.

«Αυτή τη στιγμή, οι αδελφοί και αδελφές μας στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας έχουν δεχτεί επίθεση από άθλιους τρομοκράτες σε μια πολύ σκληρή επίθεση εναντίον Εβραίων που πήγαν να ανάψουν το πρώτο κερί του Χανουκά στην παραλία Μπόνταϊ», δήλωσε ο Χέρτσογκ κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στην Ιερουσαλήμ.

Ο Χέρτσογκ εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στους τραυματίες της επίθεσης, στέλνοντας «τη θερμή μας δύναμη από την Ιερουσαλήμ».

«Κύμα αντισημιτισμού στην αυστραλιανή κοινωνία»

«Επαναλαμβάνουμε επανειλημμένα τις προειδοποιήσεις μας προς την αυστραλιανή κυβέρνηση να αναλάβει δράση και να καταπολεμήσει το τεράστιο κύμα αντισημιτισμού που μαστίζει την αυστραλιανή κοινωνία».

«Νιώσαμε και βιώσαμε τον έντονο αντισημιτισμό που στρέφεται κατά της εβραϊκής κοινότητας στην Αυστραλία», επανέλαβε ο υπουργός Αλιά και Ενσωμάτωσης Οφίρ Σόφερ, μιλώντας επίσης στην εκδήλωση. «Οι καρδιές μας είναι με την κοινότητα και στεκόμαστε στο πλευρό της».

«Ήταν αναπόφευκτο»

Ο πρώην πρωθυπουργός Ναφτάλι Μπένετ επανέλαβε τη δήλωση σε δική του ανάρτηση στο X/Twitter, κατηγορώντας την αυστραλιανή κυβέρνηση για την επίθεση και απαιτώντας να λάβει «άμεσες και αποφασιστικές ενέργειες για την προστασία των εβραϊκών κοινοτήτων».

«Ήταν αναπόφευκτο», έγραψε. «Η αυστραλιανή κυβέρνηση φέρει την ευθύνη».

Statement of Fmr Prime Minister Naftali Bennett on the Bondi Beach Hanukkah Massacre and the wave of Antisemitism in Australia:



*The writing was on the wall. The Australian government bears responsibility.*



Tonight Jews were attacked in Australia in the Bondi Beach Hanukkah… — Naftali Bennett נפתלי בנט (@naftalibennett) December 14, 2025

Ο υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σαάρ καταδίκασε επίσης την επίθεση, χαρακτηρίζοντας τη σφαγή ως «αποτέλεσμα της αντισημιτικής βίας που επικράτησε στους δρόμους της Αυστραλίας τα τελευταία δύο χρόνια, με τις αντισημιτικές και υποκινώντας εκκλήσεις για «παγκοσμιοποίηση της Ιντιφάντα» που πραγματοποιήθηκαν σήμερα».

I'm appalled by the murderous shooting attack at a Hanukkah event in Sydney, Australia.

These are the results of the anti-Semitic rampage in the streets of Australia over the past two years, with the anti-Semitic and inciting calls of “Globalise the Intifada” that were realized… pic.twitter.com/ZMveTRIvwx — Gideon Sa'ar | גדעון סער (@gidonsaar) December 14, 2025

*Με πληροφορίες από Jerusalem Post

