Μακελειό σε εβραϊκή εκδήλωση στην Αυστραλία: Μήνυματα καταδίκης από το Ισραήλ
Η επίθεση στην παραλία Μπόνταϊ είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον 10 ατόμων
Μηνύματα καταδίκης από το Ισραήλ προκάλεσε η πολύνεκρη επίθεση στην εμβληματική παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ κατά τη διάρκεια εβραϊκής εορταστικής εκδήλωσης την Κυριακή (14/12), που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον δέκα ατόμων.
Ο Ισραηλινός πρόεδρος Ισαάκ Χέρτσογκ καταδίκασε τη μαζική επίθεση που έπληξε την γιορτή του Χανουκά στην παραλία Μπόντι, στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, την Κυριακή.
«Αυτή τη στιγμή, οι αδελφοί και αδελφές μας στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας έχουν δεχτεί επίθεση από άθλιους τρομοκράτες σε μια πολύ σκληρή επίθεση εναντίον Εβραίων που πήγαν να ανάψουν το πρώτο κερί του Χανουκά στην παραλία Μπόνταϊ», δήλωσε ο Χέρτσογκ κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στην Ιερουσαλήμ.
Ο Χέρτσογκ εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στους τραυματίες της επίθεσης, στέλνοντας «τη θερμή μας δύναμη από την Ιερουσαλήμ».
«Κύμα αντισημιτισμού στην αυστραλιανή κοινωνία»
«Επαναλαμβάνουμε επανειλημμένα τις προειδοποιήσεις μας προς την αυστραλιανή κυβέρνηση να αναλάβει δράση και να καταπολεμήσει το τεράστιο κύμα αντισημιτισμού που μαστίζει την αυστραλιανή κοινωνία».
«Νιώσαμε και βιώσαμε τον έντονο αντισημιτισμό που στρέφεται κατά της εβραϊκής κοινότητας στην Αυστραλία», επανέλαβε ο υπουργός Αλιά και Ενσωμάτωσης Οφίρ Σόφερ, μιλώντας επίσης στην εκδήλωση. «Οι καρδιές μας είναι με την κοινότητα και στεκόμαστε στο πλευρό της».
«Ήταν αναπόφευκτο»
Ο πρώην πρωθυπουργός Ναφτάλι Μπένετ επανέλαβε τη δήλωση σε δική του ανάρτηση στο X/Twitter, κατηγορώντας την αυστραλιανή κυβέρνηση για την επίθεση και απαιτώντας να λάβει «άμεσες και αποφασιστικές ενέργειες για την προστασία των εβραϊκών κοινοτήτων».
«Ήταν αναπόφευκτο», έγραψε. «Η αυστραλιανή κυβέρνηση φέρει την ευθύνη».
Ο υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σαάρ καταδίκασε επίσης την επίθεση, χαρακτηρίζοντας τη σφαγή ως «αποτέλεσμα της αντισημιτικής βίας που επικράτησε στους δρόμους της Αυστραλίας τα τελευταία δύο χρόνια, με τις αντισημιτικές και υποκινώντας εκκλήσεις για «παγκοσμιοποίηση της Ιντιφάντα» που πραγματοποιήθηκαν σήμερα».
*Με πληροφορίες από Jerusalem Post