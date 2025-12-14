Μακελειό στο Σίδνεϊ: Κορώνα-γράμματα έπαιξε τη ζωή του ο ήρωας που αφόπλισε τρομοκράτη

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο χειρουργείο ο ήρωας της παραλίας Μποντάι του Σίδνεϊ, ο οποίος αφόπλισε έναν εκ των τρομοκρατών που πυροβολούσαν κατά εκδήλωσης για τον εορτασμό του εβραϊκού Χανουκά.

Όπως καταγράφηκε σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο άνδρας με την άσπρη μπλούζα αιφνιδίασε τον ένοπλο δράστη και του πήρε το όπλο από τα χέρια, αναγκάζοντάς τον να τραπεί σε φυγή.

Ο άνδρας έχει δύο τραύματα από σφαίρες, ένα στο χέρι και ένα στο χέρι, αλλά αναρρώνει καλά στο νοσοκομείο, σύμφωνα με συγγενή του.

Το Seven News ανέφερε ότι ο περαστικός, ο οποίος ονομάζεται Ahmed al-Ahmed, ήταν ένας 43χρονος ιδιοκτήτης φρουταποθήκης από το Sutherland Shire και δεν είχε καθόλου εμπειρία με τα όπλα.

Ένα μέλος της οικογένειας που έδωσε συνέντευξη έξω από ένα μεγάλο νοσοκομείο του Σίδνεϊ, όπου μεταφέρθηκαν τα θύματα της επίθεσης, είπε ότι η οικογένεια θα επιτραπεί να τον δει σύντομα, προσθέτοντας: «Ελπίζουμε ότι θα γίνει καλά, είναι ήρωας, 100 τοις εκατό, είναι ήρωας».

