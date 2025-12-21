Νέος διευθυντής της Αυγής ο Λάμπρος Τσουκνίδας

Ο Λάμπρος Τσουκνίδας είναι τελικά το πρόσωπο που θα αντικαταστήσει τον Σπύρο Σουρμελίδη στη θέση του διευθυντή της Αυγής.

Ο Σπύρος Σουρμελίδης παραιτήθηκε από τη θέση πριν λίγες ημέρες με αφορμή το πρωτοσέλιδο και το κύριο άρθρο της 7ης Δεκεμβρίου, τα οποία σύμφωνα με τον ίδιο τον ΣΥΡΙΖΑ, δεν εξέφραζαν τις θέσεις του κόμματος.

Το επίμαχο πρωτοσέλιδο ανέφερε: «Ένα νέο πολιτικό τοπίο γεννιέται, ΣΥΡΙΖΑ-Τσίπρας: Βίοι παράλληλοι» και κάνει λόγο για «ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου από Φάμελλο - Χαρίτση».

Μάλιστα, στο κύριο άρθρο που υπέγραφε ο τότε διευθυντής της εφημερίδας, Σπύρος Σουρμελίδης, τονιζόταν μεταξύ άλλων ότι «το πολιτικό τοπίο αλλάζει και κανείς δεν μπορεί να κάνει ότι δεν βλέπει ή ότι θα αποφύγει τις αλλαγές των καιρών. Ο Αλέξης Τσίπρας έκανε την ξεκάθαρη επιλογή για την αποκλειστικά δική του πορεία, χωρίς να συναποφασίζει με άλλους».

Τα παραπάνω είχαν συμβεί λίγο μετά την παρουσίαση του βιβλίου Τσίπρα στο Παλλάς, όπου οι αρχηγοί και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και της ΝΕΑΡ είχαν βρεθεί σε δύσκολη θέση τόσο λόγο της τοποθέτησής του μακριά από τον πρώην πρωθυπουργό, αλλά κυρίως λόγω της σκληρής κριτικής που εξαπέλυσε εναντίον των υπαρχόντων κομμάτων της προοδευτικής αντιπολίτευσης.

Έκτοτε, η θέση του διευθυντή της Αυγής παρέμενε κενή για λίγες εβδομάδες, πλέον όμως, όπως γνωστοποιήθηκε από την ίδια την ιστοσελίδα της εφημερίδας, από τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025 αναλαμβάνει διευθυντής της ΑΥΓΗΣ ο δημοσιογράφος Λάμπρος Αθ. Τσουκνίδας. Μέχρι στιγμής δε φαίνεται να υπάρξουν περαιτέρω μετακινήσεις στα στελέχη της εφημερίδας.

Ο Λ. Τσουκνίδας ξεκίνησε να εργάζεται στην Αυγή το 1988 και κάλυπτε το πολιτικό ρεπορτάζ καθώς και το ρεπορτάζ συγκεκριμένων υπουργείων. Αποχώρησε για να εργαστεί σε άλλα ΜΜΕ και επέστρεψε το 2012 αναλαμβάνοντας τη θέση του διευθυντή σύνταξης στην καθημερινή και την κυριακάτικη έκδοση της εφημερίδας, ενώ πλέον αναλαμβάνει τη γενική διεύθυνση.

