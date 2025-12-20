Αυγή: Ανακοινώθηκε ο νέος διευθυντής της εφημερίδας

Η ΑΥΓΗ Α.Ε. ανακοινώνει πως από τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025 αναλαμβάνει διευθυντής της ιστορικής εφημερίδας ο δημοσιογράφος Λάμπρος Αθ. Τσουκνίδας.

Για χρόνια κάλυψε ρεπορτάζ υπουργείων και το πολιτικό ρεπορτάζ στην ΑΥΓΗ, από όπου ξεκίνησε τη δημοσιογραφική του διαδρομή το 1988.

Η θέση παρέμενε κενή από την παραίτηση του Σπύρου Σουρμελίδη, η οποία ακολούθησε το «εκτός γραμμής» πρωτοσέλιδο της εφημερίδας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Κουμουνδούρου, το επίμαχο πρωτοσέλιδο δεν απηχούσε τις απόψεις του ΣΥΡΙΖΑ, και η παραίτηση έγινε δεκτή.

Υπενθυμίζεται ότι ο τίτλος του πρωτοσέλιδου ήταν: «Ένα νέο πολιτικό τοπίο γεννιέται: ΣΥΡΙΖΑ – Τσίπρας Βίοι παράλληλοι», με υπότιτλο που ανέφερε την ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου από τον Σωκράτη Φάμελλο και τον Αλέξη Χαρίτη και τις κινήσεις συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής.