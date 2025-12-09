Σουρμελίδης για την παραίτησή του από την «Αυγή»: «Ούτε με άδειασε κανένας ούτε άδειασα κανέναν»

«Η ματιά ήταν καθαρά δημοσιογραφική, χωρίς αμφιβολία», ήταν η τοποθέτηση του πρώην διευθυντή της εφημερίδας «Αυγή», Σπύρου Σουρμελίδη αναφορικά με το πρωτοσέλιδο της Κυριακής που έφερε τίτλο «ΣΥΡΙΖΑ – Τσίπρας: Βίοι παράλληλοι».

Ο Σπύρος Σουρμελίδης, που υπέβαλε την παραίτησή του και η οποία στη συνέχεια έγινε δεκτή, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ, υποστήριξε πως μετά την παρουσίαση του βιβλίου «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα στο Παλλάς «υπάρχει ένα νέο σκηνικό στον ευρύτερο χώρο της Αριστεράς» και πρόσθεσε πως «Ο κόσμος της Αριστεράς περιμένει να του πεις, ποια είναι η νέα εικόνα».

Αμέσως μετά, ο Σπύρος Σουρμελίδης υπογράμμισε πως «Ούτε με "άδειασε" κανένας ούτε "άδειασα" κανέναν» και αναφερόμενος στον επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ, είπε ότι «Ο κ. Φάμελλος δεν σήκωσε ποτέ το τηλέφωνο να μου πει "πάρε, βάλε αυτό". Θα ήμουν άδικος αν έλεγα κάτι τέτοιο».

Υπενθύμισε παράλληλα, ότι η (πολιτική) κατεύθυνση της εφημερίδας «είναι δεδομένη. Η εφημερίδα έχει επαγγελματική συνέπεια να μην δημιουργείς προβλήματα στα καλά καθούμενα» και συμπλήρωσε πως «η γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ εκφράζεται πλήρως».

Ερωτηθείς σχετικά αν του ζητήθηκε η παραίτησή του, ο Σπύρος Σουρμελίδης απάντησε αρνητικά και επανέλαβε σχετικά με το επίμαχο πρωτοσέλιδο ότι «η ματιά είναι απολύτως δημοσιογραφική και είναι για τον ευρύτερο χώρο».

Υπενθυμίζεται πως το πρωτοσέλιδο του φύλλου που κυκλοφόρησε η Κυριακή 7 Δεκεμβρίου αναφέρει συγκεκριμένα: «Ένα νέο πολιτικό τοπίο γεννιέται, ΣΥΡΙΖΑ-Τσίπρας: Βίοι παράλληλοι» και κάνει λόγο για «ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου από Φάμελλο - Χαρίτση».

Μάλιστα, στο κύριο άρθρο που υπογράφει ο διευθυντής της εφημερίδας, Σπύρος Σουρμελίδης, τονίζεται μεταξύ άλλων ότι «το πολιτικό τοπίο αλλάζει και κανείς δεν μπορεί να κάνει ότι δεν βλέπει ή ότι θα αποφύγει τις αλλαγές των καιρών. Ο Αλέξης Τσίπρας έκανε την ξεκάθαρη επιλογή για την αποκλειστικά δική του πορεία, χωρίς να συναποφασίζει με άλλους».

Διαβάστε επίσης