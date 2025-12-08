«Κόκκινη γραμμή» για Φάμελλο η αυτονόμηση της «Αυγής» - Όλο το παρασκήνιο

Αντώνης Ρηγόπουλος

Το πρωτοσέλιδο της κυριακάτικης Αυγής που κυκλοφόρησε χθες, ήταν και το τελευταίο που επιμελήθηκε ο διευθυντής της εφημερίδας του ΣΥΡΙΖΑ, Σπύρος Σουρμελίδης.

Τα όσα ανέφερε ο τίτλος του κεντρικού θέματος, καθώς το κύριο άρθρο της εφημερίδας θεωρήθηκαν από την ηγεσία προσπάθεια αυτονόμησής της από την γραμμή του κόμματος, με αποτέλεσμα να ζητηθεί από τον έμπειρο δημοσιογράφο να παραιτηθεί.

Το πρωτοσέλιδο του φύλλου που κυκλοφόρησε χθες αναφέρει συγκεκριμένα: «Ένα νέο πολιτικό τοπίο γεννιέται, ΣΥΡΙΖΑ-Τσίπρας: Βίοι παράλληλοι» και κάνει λόγο για «ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου από Φάμελλο - Χαρίτση».

Μάλιστα, στο κύριο άρθρο που υπογράφει ο διευθυντής της εφημερίδας, Σπύρος Σουρμελίδης, τονίζεται μεταξύ άλλων ότι «το πολιτικό τοπίο αλλάζει και κανείς δεν μπορεί να κάνει ότι δεν βλέπει ή ότι θα αποφύγει τις αλλαγές των καιρών. Ο Αλέξης Τσίπρας έκανε την ξεκάθαρη επιλογή για την αποκλειστικά δική του πορεία, χωρίς να συναποφασίζει με άλλους».

protoselido.jpg

Η θέση που έπαιρνε η εφημερίδα φέρεται να προκάλεσε αντιδράσεις εντός του ΣΥΡΙΖΑ, κυρίως επειδή εκλήφθηκε από στελέχη σαν να υπαγορεύει στο κόμμα τη στρατηγική που θα πρέπει να ακολουθήσει σε σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα μετά τη σκληρή επίθεση που εξαπέλυσε κατά του ΣΥΡΙΖΑ, της ΝΕΑΡ και δευτερευόντως του ΠΑΣΟΚ, κατά την παρουσίαση της Ιθάκης στο Παλλάς.

Η ηγεσία εκτίμησε ότι οποιαδήποτε στάση, και ιδιαίτερα η επιλογή να αντιπαρατεθεί ευθέως ο ΣΥΡΙΖΑ με τον Αλέξη Τσίπρα, θα έπρεπε να αποφασιστεί στα όργανα του κόμματος, καθώς αυτό θα αποτελούσε μια στροφή 180 μοιρών από τη στρατηγική που ακολουθείται τους τελευταίους μήνες.

Έτσι, το απόγευμα ζητήθηκε η παραίτηση του Σπύρου Σουρμελίδη, με πηγές της Κουμουνδούρου να αναφέρουν λίγο αργότερα ότι «έγινε δεκτή η παραίτηση του Σπύρου Σουρμελίδη από τη θέση του διευθυντή της Αυγής. Το πρωτοσέλιδο της Κυριακάτικης Αυγής δεν απηχεί τις απόψεις και τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ όπως αυτές έχουν εκφραστεί από τον πρόεδρο, Σωκράτη Φάμελλο».

Όπως εξηγούν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, η απόφαση να στραφεί ο ΣΥΡΙΖΑ κατά του Αλέξη Τσίπρα θα ήταν μια θεμελιώδης αλλαγή στρατηγικής ιδιαίτερης σοβαρότητας και οποιαδήποτε τέτοια απόφαση δεν μπορεί να λαμβάνεται υπό την πίεση του κομματικού μέσου.

Η κεντρική θέση του ΣΥΡΙΖΑ, όπως την εξέφρασε ο Σωκράτης Φάμελλος, τόσο σε πρόσφατη ομιλία του στη Βουλή, αλλά ακόμη πιο συγκεκριμένα σε τηλεοπτική του συνέντευξη συνοψίζεται στην επιμονή του ότι «παρότι υπήρξε άδικη κριτική [για τον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ], παραμένει για μας το πρωτεύον ζήτημα. Θα υπάρχει μία ενιαία ενωτική απάντηση στον κ. Μητσοτάκη; Στις επόμενες εκλογές πρέπει να υπάρχει ενιαίο προοδευτικό ψηφοδέλτιο. Σημασία έχει το τι κάνουμε. Και υπάρχουν και καθυστερήσεις και αρνήσεις. Και πέρα από το διάλογο χρειάζεται συζήτηση για ενιαίο προοδευτικό σχήμα».

Ο ΣΥΡΙΖΑ συνεπώς δηλώνει ρητά ότι θεωρεί άδικη την κριτική που δέχτηκε από τον Αλέξη Τσίπρα περί ιδιοτέλειας των στελεχών του, ωστόσο επιμένει ότι ο στόχος είναι κοινός, δηλαδή η διαμόρφωση μιας ενιαίας απάντησης απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη ΝΔ.

Νέο σφυροκόπημα από Τσίπρα

Λίγο μετά τη γνωστοποίηση της αποχώρησης του Σπύρου Σουρμελίδη από το τιμόνι της εφημερίδας, συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα προχωρούσαν σε μια ακόμη σκληρή επίθεση που έβαζε στο στόχαστρο τις ηγεσίες των αριστερών και προοδευτικών κομμάτων, ως αντίδραση στα όσα έχουν ειπωθεί μετά την παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα.

Μάλιστα, ορισμένες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι διαρροές αυτές θα συμπεριλάμβαναν και κάποια αιχμηρή αναφορά για το σημερινό πρωτοσέλιδο της Αυγής, ωστόσο αυτή αποσύρθηκε εγκαίρως, μετά τη γνωστοποίηση της απομάκρυνσης του διευθυντή της εφημερίδας.

Παρόλα αυτά, οι αναφορές των συνεργατών στα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης ήταν ιδιαιτέρως αιχμηρές και ξεκαθαρίζουν ότι ο πρώην πρωθυπουργός δεν έχει καμία διάθεση να εμπλακεί στην ανασύνθεση του χώρου της κεντροαριστεράς συνεργαζόμενος με τα υπάρχοντα κόμματα του χώρου, αφού όπως λένε, ο κ. Τσίπρας «δηλώνει ηχηρά απών σε διεργασίες κορυφής και ενεργά παρών στη δύσκολη προσπάθεια για κινητοποίηση των αριστερών και προοδευτικών ανθρώπων, είτε ανήκουν σε συγκεκριμένους κομματικούς σχηματισμούς, είτε έχουν γυρίσει την πλάτη τους σ’ αυτούς».

Παράλληλα, οι συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα τονίζουν ότι σε σχέση με τα όσα ακούστηκαν μετά την παρουσίαση της «Ιθάκης» και της προαναγγελίας του νέου φορέα, το πιο σημαντικό «δεν είναι η προβλεπόμενη εμπαθής και στην πεπατημένη της συκοφαντίας αντίδραση του Μαξίμου και των κύκλων της συντήρησης», αλλά «οι αντιδράσεις στον αριστερό και προοδευτικό χώρο, που μέσα στην αντιφατικότητα, την ανάγνωση της συγκυρίας με κριτήρια ξεπερασμένα, ακόμα και την εμπάθεια σε κάποιες περιπτώσεις, παραμερίζουν θέλοντας και μη τα προσχήματα και αποκαλύπτουν τις προθέσεις του καθενός με γνώμονα την προοπτική της χώρας».

«Η "πέτρα" που έριξε ο Τσίπρας έβαλε τέλος στη στασιμότητα του πολιτικού βάλτου, ανοίγοντας τη συζήτηση για μια νέα μεταπολίτευση, κομβικό στοιχείο της οποίας είναι η επανίδρυση, η ανασύνθεση, η επιστροφή, της μεγάλης προοδευτικής παράταξης, όχι με όρους συναλλαγής και συγκολλήσεων, αλλά "από τα κάτω"», τονίζουν οι συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα.

