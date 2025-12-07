Άνω-κάτω στον ΣΥΡΙΖΑ: Παραιτήθηκε ο Σουρμελίδης για το πρωτοσέλιδο και το κύριο άρθρο της «Αυγής»

Σε παραίτηση εξωθήθηκε ο διευθυντής της «Αυγής», Σπύρος Σουρμελίδης, μετά την έκδοση του σημερινού φύλλου της κομματικής εφημερίδας του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς, όπως ξεκαθαρίζουν στελέχη του κόμματος, το πρωτοσέλιδο «δεν απηχεί τις απόψεις και τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ όπως αυτές έχουν εκφραστεί από τον πρόεδρο, Σωκράτη Φάμελλο».

Η εξέλιξη ήρθε λίγες ώρες μετά την κυκλοφορία του κυριακάτικου φύλλου, το οποίο στο πρωτοσέλιδο αναφέρει: «Ένα νέο πολιτικό τοπίο γεννιέται, ΣΥΡΙΖΑ-Τσίπρας: Βίοι παράλληλοι» και κάνει λόγο για «ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου από Φάμελλο - Χαρίτση».

Μάλιστα, στο κύριο άρθρο που υπογράφει ο διευθυντής της εφημερίδας, Σπύρος Σουρμελίδης, τονίζεται μεταξύ άλλων ότι «το πολιτικό τοπίο αλλάζει και κανείς δεν μπορεί να κάνει ότι δεν βλέπει ή ότι θα αποφύγει τις αλλαγές των καιρών. Ο Αλέξης Τσίπρας έκανε την ξεκάθαρη επιλογή για την αποκλειστικά δική του πορεία, χωρίς να συναποφασίζει με άλλους».

Δείτε το πρωτοσέλιδο:

Στελέχη του κόμματος ξεκαθαρίζουν ότι οι θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ έχουν εκφραστεί από τον πρόεδρο του κόμματος στη Βουλή καθώς και σε τηλεοπτική συνέντευξη και τονίζουν ότι η ανασύνθεση του χώρου της κεντροαριστεράς που προωθεί η Κουμουνδούρου δεν αφορά μόνο τη Νέα Αριστερά, αλλά το σύνολο των δυνάμεων του χώρου, χωρίς να αποκλείουν τον Αλέξη Τσίπρα.

Ο «παράγοντας» Τσίπρας, ο οποίος ήταν και το μήλον της έριδος κατά τον διχασμό που επικρατούσε και εντός της ΝΕΑΡ, φαίνεται πως εμφυλοχωρεί ως διαιρετική τομή και εντός του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς τα όσα αναφέρθηκαν στο Παλλάς από τον Αλέξη Τσίπρα κατά των κομμάτων της κεντροαριστεράς έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις.

Σημειώνεται ότι ο Σωκράτης Φάμελλος σε τηλεοπτική του συνέντευξη στο Open έδειξε την δυσαρέσκειά του με όσα ακούστηκαν κατά του κόμματός του από τον Αλέξη Τσίπρα, ωστόσο επέμεινε στη στρατηγική των συνεργασιών με το σύνολο του χώρου της κεντροαριστεράς, συμπεριλαμβανομένου του πρώην πρωθυπουργού.

Συγκεκριμένα επέμεινε ότι «παρότι υπήρξε άδικη κριτική [για τον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ], παραμένει για μας το πρωτεύον ζήτημα. Θα υπάρχει μία ενιαία ενωτική απάντηση στον κ. Μητσοτάκη; Στις επόμενες εκλογές πρέπει να υπάρχει ενιαίο προοδευτικό ψηφοδέλτιο. Σημασία έχει το τι κάνουμε. Και υπάρχουν και καθυστερήσεις και αρνήσεις. Και περα από το διάλογο χρειάζεται συζήτηση για ενιαίο προοδευτικό σχήμα».