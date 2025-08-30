Dua Lipa & Callum Turner: Από τον έρωτα στην επιχειρηματικότητα - Ίδρυσαν εταιρεία παραγωγής

Η Dua Lipa και ο Callum Turner, το ζευγάρι που αρραβωνιάστηκε πριν από μερικούς μήνες, αποφάσισαν να εισχωρήσουν στον κόσμο των επιχειρήσεων, ιδρύοντας την «TwentyTwo Films Limited».

Πρόκειται για μια εταιρεία που έχει ως αντικείμενο την παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών και τηλεοπτικών προγραμμάτων, με την 30χρονη ποπ σταρ και τον 35χρονο ηθοποιό να έχουν ποσοστά 50%-50%.

Dua Lipa and fiancé Callum Turner take their relationship to the next level as they 'go into business together' https://t.co/a6TNFT4ELK — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) August 30, 2025

«Η Dua Lipa και ο Callum Turner είναι πολύ φιλόδοξοι άνθρωποι και έχουν πολλά σχέδια για εγχειρήματα που θέλουν να κάνουν μαζί. Εκείνη έχει δοκιμάσει ήδη στο παρελθόν να ασχοληθεί με τον κινηματογράφο. Αλλά αν προχωρήσει σε νέα πρότζεκτ, θέλει να έχει μεγαλύτερο δημιουργικό έλεγχο», αναφέρει πρόσωπο που βρίσκεται κοντά στο ζευγάρι.

Η ίδια πηγή πρόσθεσε: «Εκείνη και ο Κάλουμμ έχουν πάρα πολλές ιδέες που πιστεύουν ότι θα λειτουργήσουν. Είναι πολύ νωρίς ακόμα, αλλά οι μηχανές έχουν μπει μπροστά».

Η σχέση της Dua Lipa με τον Callum Turner είχε ξεκινήσει να απασχολεί τα μέσα τον Ιανουάριο του 2024, όταν ο φάκος τους έπιασε μαζί σε πάρτι μετά την πρεμιέρα σειράς «Masters of Air» στο Λονδίνο, στην οποία πρωταγωνιστούσε ο 35χρονος ηθοποιός. Έκτοτε, έκαναν αρκετές κοινές εμφανίσεις σε δείπνα και δημόσιες εκδηλώσεις, ενώ τον Ιούλιο του 2024, η Callum Turner επισημοποίησε τη σχέση τους με μια ανάρτηση στο Instagram, ανεβάζοντας δύο τρυφερά στιγμιότυπα από το Γκλάστονπερι, όπου η ίδια εμφανίστηκε live.Τον περασμένο Ιούνιο, η 30χρονη τραγουδίστρια επιβεβαίωσε σε συνέντευξή της στη Vogue ότι αρραβωνιάστηκε με τον αγαπημένο της.