Η Ντούα Λίπα έγινε σήμερα 30 ετών! - Αυτές είναι μερικές από τις επικές στιγμές της ζωής της
Η βραβευμένη με Grammy τραγουδίστρια έχει ζήσει μια «γεμάτη» ζωή, έχοντας επιτύχει πολλά
Η Ντούα Λίπα γιορτάζει σήμερα τα 30α γενέθλια της! Η σταρ, η οποία έχει επαναπροσδιορίσει τη σύγχρονη ποπ μουσική γιορτάζει μια νέα δεκαετία γεμάτη επιτυχίες, στυλ και αυθεντικότητα που ξεπερνά τα κάθε όριο.
Η βραβευμένη με Grammy τραγουδίστρια έχει ζήσει μια «γεμάτη» ζωή, έχοντας επιτύχει πολλά.
Με αφορμή λοιπόν, τα γενέθλιά της, το Elle Spain συγκέντρωσε μερικές από τις πιο έπικ στιγμές στη ζωή της, όπως τότε που χόρεψε φλαμένγκο στην Ίμπιζα και τότε που τραγούδησε σε συναυλία της το τραγούδι του Manu Chao "Me gustas tu", στα ισπανικά.
Δείτε το βίντεο:
