Dua Lipa: Το ασύλληπτο φόρεμα χωρίς εσώρουχο που έβαλε στα γενέθλιά της
Η Dua Lipa έκλεψε για ακόμη μια φορά τις εντυπώσεις με το φόρεμα που επέλεξε για τα γενέθλιά της
Η Dua Lipa ξέρει πώς να μαγνητίζει τα βλέμματα. Και αυτό το έκανε για μία ακόμη φορά στο πάρτι που διοργάνωσε για τα γενέθλιά της.
Όπως αποκάλυψε στην ανάρτησή της στο Instagram, το ασημί φόρεμα με το μεγάλο κόψιμο στο πλάι είναι δημιουργία της καλύτερης της φίλης. Η Dua Lipa δεν φορούσε εσώρουχο. «Η κολλητή μου φίλη έφτιαξε αυτό το φόρεμα που "σκοτώνει" για άλλη μια τέλεια νύχτα... όλοι σας πείτε ευχαριστώ στην Giuliiiiiiii» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της.
Τα προηγούμενα 24ωρα η Ντούα Λίπα είχε θεαθεί να απολαμβάνει τη θάλασσα στην Ίμπιζα μαζί με τον σύντροφό της, Καλούμ Τέρνερ, και καλούς φίλους.
