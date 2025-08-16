Ντούα Λίπα: Το αποκαλυπτικό φόρεμα που επέλεξε για τα γενέθλιά της - Εικόνες
Το λαμπερό φόρεμα της τραγουδίστριας που «έριξε» το Instagram
Με ένα άκρως θηλυκό και αποκαλυπτικό φόρεμα γιόρτασε τα γενέθλιά της η Ντούα Λίπα.
Όπως αποκάλυψε σε ανάρτησή της στο Instagram η ίδια, το εντυπωσιακό φόρεμα ήταν δημιουργία της κολλητής της φίλης. Μάλιστα, λόγω του σχεδιασμού του, η δημοφιλής τραγουδίστρια δεν μπορούσε να βάλει εσώρουχο, ωστοσο το κοινό είχε την ευκαιρία να θαυμάσει τις τέλειες αναλογίες της.
«Η κολλητή μου φίλη έφτιαξε αυτό το φόρεμα που "σκοτώνει" για άλλη μια τέλεια νύχτα... όλοι σας πείτε ευχαριστώ στην Giuliiiiiiii» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η τραγουδίστρια.
