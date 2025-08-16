Dua Lipa: Ο viral χορός με μπουκάλι στο κεφάλι για τα 30ά γενέθλιά της και το πάρτι στην Ίμπιζα

Η Dua Lipa κυριολεκτικά τους... τρέλανε όλους στην Ίμπιζα. Και όχι μόνο στην Ίμπιζα αλλά εκεί έδωσε το σόου.

Η Dua Lipa είχε γενέθλια και αποφάσισε να κάνει ένα πάρτι για να γιορτάσει τα 30ά γενέθλιά της και να δώσει σόου με τον χορό της.

Στην Ίμπιζα, πλαισιωμένη από την οικογένειά της, στενούς φίλους και τον σύντροφό της Callum Turner, η τραγουδίστρια χόρεψε με ένα μπουκάλι στο κεφάλι και - όπως γράφει και το Elle Ισπανίας - απέδειξε ότι είναι «η βασίλισσα της πίστας».