Mariah Carey: Πόσα χρήματα βγάζει κάθε Χριστούγεννα από το «All I Want for Christmas Is You»

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τα εκατομμύρια έσοδα της διάσημης χριστουγεννιάτικης επιτυχίας

Mariah Carey: Πόσα χρήματα βγάζει κάθε Χριστούγεννα από το «All I Want for Christmas Is You»

Η Mariah Carey 

AP
Η Mariah Carey είναι γνωστή ως η «Βασίλισσα των Χριστουγέννων» — και το οφείλει στη μεγάλη επιτυχία της, «All I Want for Christmas Is You» που κυκλοφόρησε το 1994.

Από την αρχή της κυκλοφορίας του, το τραγούδι απέφερε στην Carey 60 εκατομμύρια δολάρια σε δικαιώματα, σύμφωνα με το Forbes. Ωστόσο, η αξία του τραγουδιού αυξάνεται συνεχώς από τότε, προσθέτοντας κάθε χρόνο εκατομμύρια στην περιουσία της τραγουδίστριας.

Στις 13 Δεκεμβρίου, το «All I Want for Christmas Is You» έγινε το πρώτο χριστουγεννιάτικο τραγούδι που ξεπέρασε τα 2 δισεκατομμύρια streams στο Spotify.

«Αυτό είναι απίστευτο», δήλωσε η Carey στο PEOPLE. «Είμαι τόσο ευγνώμων σε όλους τους ακροατές του Spotify σε όλο τον κόσμο που έχουν κάνει το τραγούδι μέρος της χριστουγεννιάτικης παράδοσής τους, χρόνο με τον χρόνο».

Πόσα κερδίζει η Mariah Carey κάθε χρόνο από το «All I Want for Christmas Is You»;

Όταν το τραγούδι κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1994, η Carey κέρδισε 60 εκατομμύρια δολάρια. Σήμερα, σύμφωνα με το Forbes, αποκομίζει περίπου 2,5 εκατομμύρια δολάρια ετησίως σε δικαιώματα, βάσει υπολογισμών του The Economist. Η New York Post εκτιμά ότι το ποσό είναι ακόμη μεγαλύτερο, φτάνοντας τα 3 εκατομμύρια δολάρια τον χρόνο.

Το «All I Want for Christmas Is You» περιλαμβάνεται στο τέταρτο άλμπουμ της Carey, «Merry Christmas», και γνώρισε άμεση παγκόσμια επιτυχία, φτάνοντας στην κορυφή των charts σε 26 χώρες. Τρεις δεκαετίες μετά την κυκλοφορία του, το τραγούδι συνεχίζει να ανεβαίνει στα charts του Billboard Hot 100 και στους αριθμούς ακροάσεων του Spotify μόλις ξεκινήσει η εορταστική περίοδος.

Σύμφωνα με το Forbes, το τραγούδι βρίσκεται σταθερά ανάμεσα στα πιο πολυακουσμένα χριστουγεννιάτικα κομμάτια και το 2021 έγινε το πρώτο χριστουγεννιάτικο single που έλαβε το βραβείο Diamond της RIAA (Recording Industry Association of America). Για να το πετύχει αυτό, έπρεπε να ξεπεράσει τα 10 εκατομμύρια πωλήσεις και streams.

Δύο χρόνια αργότερα, το τραγούδι εντάχθηκε στο National Recording Registry της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου των ΗΠΑ.

«Είναι απίστευτη τιμή για εμένα!» έγραψε η Carey στο X. «Σίγουρα δεν φανταζόμουν ότι θα συνέβαινε κάτι τέτοιο όταν έγραφα και ηχογραφούσα αυτό το τραγούδι!»

Είναι το «All I Want for Christmas Is You» το πιο δημοφιλές χριστουγεννιάτικο τραγούδι όλων των εποχών;

Σύμφωνα με το Spotify, το «All I Want for Christmas Is You» έχει αυξηθεί κατά 120% παγκοσμίως στην πλατφόρμα από το 2019, καθιστώντας το το πιο πολυακουσμένο χριστουγεννιάτικο τραγούδι όλων των εποχών, τόσο στις ΗΠΑ όσο και παγκοσμίως.

Αν και η Carey δεν έχει ξεπεράσει ακόμη το «White Christmas» του Bing Crosby — το οποίο παραμένει το single με τις περισσότερες πωλήσεις όλων των εποχών, με 50 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως — το τραγούδι της βρίσκεται σε πολύ καλό δρόμο.

Τουλάχιστον στο Spotify, το κλασικό κομμάτι της Carey βρίσκεται στο Νο. 1 παγκοσμίως ανήμερα των Χριστουγέννων κάθε χρόνο από το 2016.

Πόσες φορές έχει διασκευαστεί το «All I Want for Christmas Is You»;

Το κλασικό τραγούδι έχει διασκευαστεί πάνω από δώδεκα φορές από πολλούς γνωστούς καλλιτέχνες. Η ίδια η Carey το επανηχογράφησε το 2011 μαζί με τον Justin Bieber για το χριστουγεννιάτικο άλμπουμ του «Under the Mistletoe».

Την ίδια χρονιά, ο Michael Bublé κυκλοφόρησε τη δική του εκδοχή στο χριστουγεννιάτικο άλμπουμ του, ενώ καλλιτέχνες όπως οι Barry Manilow, Fifth Harmony, Ingrid Michaelson, αλλά και η Dolly Parton μαζί με τον Jimmy Fallon, έχουν επίσης διασκευάσει το τραγούδι.

Το 2003, το τραγούδι ακούστηκε στην αγαπημένη ταινία «Love Actually», ερμηνευμένο από την Olivia Olson.

