Mariah Carey: Κήρυξε επίσημα την έναρξη των Χριστουγέννων με το νέο βίντεο “It’s Time”

Η εορταστική περίοδος ξεκίνησε επισήμως — τουλάχιστον σύμφωνα με τη Mariah Carey.

Λίγα λεπτά μετά τα μεσάνυχτα της 1ης Νοεμβρίου, η ποπ σταρ δημοσίευσε το νέο της βίντεο “It’s Time”, σηματοδοτώντας για ακόμη μία χρονιά την «ανεπίσημη» έναρξη των Χριστουγέννων.

Το καθιερωμένο πλέον κλιπ, που τα τελευταία χρόνια γίνεται viral κάθε Νοέμβριο, παρουσιάζει τη Carey να αποχαιρετά το Halloween και να καλωσορίζει την αγαπημένη της εποχή.

https://www.instagram.com/reel/DQf-kAFCGBP/

Φέτος, η τραγουδίστρια συνεργάζεται με τον κωμικό Billy Eichner, σε μια νέα εκδοχή της εορταστικής αντίστροφης μέτρησης.

Το βίντεο ξεκινά με τη Mariah ντυμένη ως άγγελο να δηλώνει ότι το Halloween «ήταν επικό», πριν χαμογελάσει με νόημα και προσθέσει: «Αλλά τώρα… ήρθε η ώρα».

Στη συνέχεια, ανακαλύπτει ότι το καμαρίνι της είναι άνω κάτω και ρωτά: «Για πείτε, ποιος είναι ο κλέφτης;»

Τότε εμφανίζεται ο Eichner, μεταμφιεσμένος σε ξωτικό, κρατώντας τα καλλυντικά της. «Κακά μαντάτα, Mariah Carey», της λέει. «Τα ξωτικά κάνουν απεργία φέτος. Είναι η εκδίκησή μας για όλα όσα περάσαμε στις γιορτές. Ο βοηθός του Άη Βασίλη παραιτήθηκε, κι εγώ πουλάω αυτά για να πληρώσω τη θεραπεία μου!»

Η Carey, απτόητη, απαντά: «Δεν μπορείς να ακυρώσεις τα Χριστούγεννα!» και παγώνει τον Eichner στη θέση του, προτού αναφωνήσει το χαρακτηριστικό «It’s time!». Λίγα δευτερόλεπτα μετά, αρχίζουν να ακούγονται οι πρώτες νότες του θρυλικού «All I Want for Christmas Is You», επιβεβαιώνοντας ότι η χριστουγεννιάτικη σεζόν έχει επίσημα ξεκινήσει.

