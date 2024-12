Mαράια Κάρεϊ: Η θριαμβευτική επιστροφή της στη σκηνή και το αυτόγραφο στο στήθος της Ριάνα - Βίντεο

Η Mαράια Κάρεϊ πραγματοποίησε την τελευταία της περιοδεία για τα Χριστούγεννα στο Μπρούκλιν την Τρίτη, 17 Δεκεμβρίου. Ολοκλήρωσε το σόου της μπροστά σε ένα πλήθος γεμάτο αστέρια που περιλάμβανε τη Ριάνα, η οποία επέστρεψε σπίτι της με ένα αυτόγραφο της σταρ.

«Η Μαρία Κάρεϊ υπογράφει το στήθος μου», είπε ενθουσιασμένη η 36χρονη Ριάνα, καθώς κοίταζε την κάμερα. Η Κάρεϊ είχε ανακοινώσει ότι αναγκάστηκε να ακυρώσει τρεις παραστάσεις - στο Πίτσμπουργκ, στο Νιούαρκ, στη Νέα Υόρκη και στο Μπέλμοντ της Νέας Υόρκης - επειδή είχε γρίπη.

«Πίτσμπουργκ, λυπάμαι που το λέω, αρρώστησα με γρίπη. Ραγίζει την καρδιά μου που δυστυχώς πρέπει να ακυρώσω την αποψινή παράσταση. Σας αγαπώ όλους τόσο πολύ», έγραψε η Κάρεϊ στο X (πρώην Twitter) στις 11 Δεκεμβρίου.

Δύο μέρες αργότερα, η Κάρεϊ αποκάλυψε ότι θα ακύρωνε δύο επιπλέον συναυλίες. «Νιούαρκ και Μπελόντ μακάρι να είχα καλύτερα νέα, αλλά δυστυχώς είμαι ακόμα άρρωστη και πρέπει να ακυρώσω τα σόου απόψε και την Κυριακή», πρόσθεσε στο X. Αλλά τη Δευτέρα, 16 Δεκεμβρίου, ένα χριστουγεννιάτικο θαύμα έγινε νωρίς, όταν η Κάρεϊ επιβεβαίωσε ότι θα ήταν αρκετά καλά για να εμφανιστεί στο Μπρούκλιν.

«Σας ευχαριστώ που κάνατε τα Χριστουγεννιάτικα μου τόσο ξεχωριστά», δημοσίευσε στο Instagram. «Μου άρεσε να τραγουδάω μαζί σας κάθε βράδυ και ανυπομονώ να σας δω όλους αύριο στο Μπρούκλιν για την τελευταία εμφάνιση της περιοδείας μου»

Αφού ανακοίνωσε για πρώτη φορά την 20ή περιοδεία της τον Αύγουστο, η Κάρεϊ ανέβηκε για πρώτη φορά στη σκηνή για την χριστουγεννιάτικη περιοδεία της στο Highland της Καλιφόρνια, στις 6 Νοεμβρίου.

Φέτος, η ποπ σταρ γιόρτασε επίσης την 30ή επέτειο του εορταστικού της άλμπουμ Merry Christmas, το οποίο περιλαμβάνει το αξεπέραστο «All I Want for Christmas Is You». Στις 9 Δεκεμβρίου, ανακοίνωσε την κυκλοφορία μιας περιορισμένης πολυτελούς έκδοσης του δίσκου.