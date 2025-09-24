Mariah Carey: Μίλησε ανοιχτά για την σχέση της με την μητέρα της πριν τον θάνατό της

Η Mariah Carey μοιράστηκε με ειλικρίνεια τη δύσκολη περίοδο που πέρασε με την απώλεια της μητέρας της, Patricia Carey, η οποία έφυγε από τη ζωή τον Αύγουστο του 2024, την ίδια μέρα με την αδερφή της Alison.

Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της στο «CBS Mornings» την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου, η 56χρονη τραγουδίστρια μίλησε για την προετοιμασία του νέου της άλμπουμ «Here for It All», την πρώτη της δισκογραφική δουλειά από το 2018.

Όταν η παρουσιάστρια Gayle King τη ρώτησε αν το άλμπουμ ήταν δύσκολο για εκείνη να το γράψει, η Mariah απάντησε: «Μερικώς ναι. Ήταν δύσκολο να αντιμετωπίσω όλα αυτά τα πράγματα ενώ δημιουργούσα το άλμπουμ».

Η Mariah εξήγησε πως η σχέση της με τη μητέρα της υπήρξε πολύπλοκη και γεμάτη αντιθέσεις. Στο βιβλίο της «The Meaning of Mariah Carey» (2020) είχε γράψει πως η σχέση τους «δεν ήταν ποτέ ασπρόμαυρη, αλλά ένα ολόκληρο ουράνιο τόξο συναισθημάτων». Την περιέγραψε ως «ένα αγκαθωτό σχοινί γεμάτο περηφάνια, πόνο, ντροπή, ευγνωμοσύνη, ζήλια, θαυμασμό και απογοήτευση».

Η Patricia Carey ήταν σοπράνο και υπήρξε η πρώτη μουσική έμπνευση της Mariah.

Η Μαράια Κάρεϊ με την μητέρα της / Instagram

Παρά τις δυσκολίες, η τραγουδίστρια ήταν στο πλευρό της μητέρας της μέχρι το τέλος. «Ήμουν μαζί της όλη την ώρα. Αυτό με κάνει να νιώθω καλύτερα, παρόλο που ήταν πολύ δύσκολο», ανέφερε. Παράλληλα μίλησε με συγκίνηση για τη σχέση της με την αδερφή της Alison, που είχε χρόνια να δει. «Νιώθω πολύ άσχημα γι’ αυτό, αλλά η αλήθεια είναι ότι είχα πάντα ενοχές για τα πάντα… Η αδερφή μου είχε μια πολύ δύσκολη ζωή».

Τελικά, η Mariah «βρήκε την ειρήνη» με τη μητέρα της πριν εκείνη φύγει. «Είπε πολλά πράγματα που ήταν πολύ θεραπευτικά για μένα. Νιώθω ότι ήταν το σωστό να γίνει».

Τον Αύγουστο του 2024, η τραγουδίστρια είχε επιβεβαιώσει δημοσίως πως μητέρα και αδερφή της πέθαναν την ίδια ημέρα.

Τον Μάρτιο του 2025, η Mariah Carey τίμησε τη μητέρα της στην τελετή των iHeartRadio Music Awards, όπου παρέλαβε το βραβείο Icon Award, λέγοντας: «Στην Ημέρα του Αγίου Πατρικίου, θέλω να τιμήσω τη μητέρα μου Patricia Carey που μου χάρισε το δώρο της μουσικής».

