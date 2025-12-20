Τζέφρι Έπσταϊν: Σοκάρει η φωτογραφία που τον δείχνει μισόγυμνο με ένα παιδί δίπλα του

Στο «φως» χιλιάδες νέα αρχεία-έγγραφα και φωτογραφίες που σχετίζονται με την υπόθεση του καταδικασμένου Τζέφρι Έπσταϊν

Τζέφρι Έπσταϊν: Σοκάρει η φωτογραφία που τον δείχνει μισόγυμνο με ένα παιδί δίπλα του
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ έδωσε την Παρασκευή στη δημοσιότητα χιλιάδες αρχεία -έγγραφα και φωτογραφίες- που σχετίζονται με την υπόθεση του καταδικασμένου Τζέφρι Έπσταϊν. Ανάμεσα στις φωτογραφίες με διάσημες προσωπικότητες, όπως ο Μάικλ Τζάκσον, ο Μίκ Τζάγκερ και η Νταϊάνα Ρος, σοκάρει ένα στιγμιότυπο που δείχνει τον δισεκατομμυριούχο μισόγυμνο μαζί με ένα παιδί.

Στην εικόνα, ο καταδικασμένος δισεκατομμυριούχος ποζάρει χωρίς πουκάμισο και με μια λευκή πετσέτα γύρω από τη μέση του, καθισμένος σε έναν καναπέ. Όμως, όσοι εξέτασαν προσεκτικά τις περίπου 600.000 σελίδες των εγγράφων που κυκλοφόρησε το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ παρατήρησαν ένα μικροσκοπικό πόδι στην αριστερή γωνία της εικόνας. Το αδύνατο πόδι, φορώντας μαύρο αθλητικό παπούτσι, ήταν τόσο μικρό που πολλοί υπέθεσαν ότι ανήκε σε νήπιο.

Αν και η εικόνα θα μπορούσε να είναι αθώα, η συμπερίληψή της μαζί με τόσα στοιχεία για σεξουαλική εκμετάλλευση προκάλεσε οργή.

«Υπάρχει ένα γαμ… νήπιο στις πρόσφατα κυκλοφορημένες φωτογραφίες από τα αρχεία Έπσταϊν. Αηδιαστικό τέρας», έγραψε ένας κριτικός. Άλλος σχολίασε: «Μία εικόνα δείχνει τον Έπσταϊν χωρίς πουκάμισο, με το πόδι ενός παιδιού να φαίνεται στο κάδρο». Στην εικόνα, το πόδι είναι τόσο μικρό που δεν φτάνει πέρα από την άκρη του καναπέ που κάθεται το άτομο.

epstin-2.png

Πηγή: U.S. Department of Justice

Τα θύματα του Έπσταϊν ήταν κυρίως ανήλικα, αλλά ο διαβόητος εγκληματίας είναι περισσότερο γνωστός για την εκμετάλλευση νεαρών γυναικών ηλικίας 14 έως 17 ετών.

Έγγραφα δικαστηρίου και καταθέσεις θυμάτων περιγράφουν κατηγορίες κατά του Έπσταϊν από θύματα που λένε ότι ήταν μόλις 11 ετών όταν ξεκίνησε η κακοποίηση.

1766221066070-355666260-epstin.png

Πηγή: U.S. Department of Justice

Έτσι, φωτογραφίες του με παιδιά που φαίνονται πολύ νεότερα από αυτά προκαλούν ανησυχία ότι το βάθος των εγκλημάτων του μπορεί να είναι μεγαλύτερο από ό,τι είχε αναφερθεί προηγουμένως.

Μια καταγγελία στο FBI από μια γυναίκα το 1996 αποκάλυψε ότι ο Έπσταϊν κατηγορούνταν για κλοπή φωτογραφιών που είχε τραβήξει μια καλλιτέχνιδα για τις αδελφές της για ένα προσωπικό πρότζεκτ.

