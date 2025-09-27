Σάλος με νέα έγγραφα του Τζέφρι Επστάιν: Εμπλέκει τον Έλον Μασκ σε σεξουαλικά εγκλήματα

Τα νέα έγγραφα περιλαμβάνουν επίσης καταχωρήσεις για προγραμματισμένα γεύματα και συναντήσεις με άλλες εξέχουσες προσωπικότητες

Σάλος με νέα έγγραφα του Τζέφρι Επστάιν: Εμπλέκει τον Έλον Μασκ σε σεξουαλικά εγκλήματα
Σάλο προκαλεί η δημοσιοποίηση νέων εγγράφων από τους Δημοκρατικούς στο Κογκρέσο που σχετίζονται με τον αείμνηστο καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα χρηματοδότη Τζέφρι Έπσταϊν.

Τα έγγραφα περιλαμβάνουν αναφορές στον δισεκατομμυριούχο Έλον Μασκ και στον πρίγκιπα Άντριου, χωρίς όμως να υπονοείται εμπλοκή τους σε παράνομες πράξεις.

Η πρόσκληση στον Μασκ και η πτήση του Άντριου

Σύμφωνα με τα αρχεία που παρέδωσε η διαχείριση της περιουσίας του Έπσταϊν στην Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής, ο Μασκ είχε λάβει πρόσκληση να επισκεφθεί το ιδιωτικό νησί του Έπσταϊν στις 6 Δεκεμβρίου 2014. Μια καταχώρηση στα ημερολόγια αναφέρει χαρακτηριστικά: «Υπενθύμιση: Έλον Μασκ στο νησί 6 Δεκ. (ισχύει ακόμη;)». Ο ίδιος ο Μασκ έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι αρνήθηκε την πρόσκληση.

Ξεχωριστά, σε κατάλογο πτήσης από το Τίτερμπορο του Νιου Τζέρσι προς το Γουέστ Παλμ Μπιτς της Φλόριντα, στις 12 Μαΐου 2000, καταγράφεται το όνομα του πρίγκιπα Άντριου μεταξύ των επιβατών, μαζί με τον Έπσταϊν και τη στενή συνεργάτιδά του Γκισλέιν Μάξγουελ. Η Μάξγουελ καταδικάστηκε το 2021 για συνέργεια στη διακίνηση ανήλικων κοριτσιών για σεξουαλική εκμετάλλευση.

Επιπλέον, στα οικονομικά βιβλία, τα οποία παραμένουν εν μέρει λογοκριμένα, υπάρχουν δύο καταχωρήσεις για πληρωμές «μασάζ για Andrew» τον Φεβρουάριο και τον Μάιο του 2000. Ωστόσο δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι αναφέρονται στον πρίγκιπα Άντριου, αν και τα αρχεία του Παλατιού δείχνουν ότι βρισκόταν στις ΗΠΑ εκείνη την περίοδο. Ο Άντριου έχει αρνηθεί κατηγορηματικά οποιαδήποτε παρανομία.

Συναντήσεις με γνωστά πρόσωπα

Τα νέα έγγραφα περιλαμβάνουν επίσης καταχωρήσεις για προγραμματισμένα γεύματα και συναντήσεις με άλλες εξέχουσες προσωπικότητες, όπως γεύμα με τον συνιδρυτή της PayPal Πίτερ Τιλ τον Νοέμβριο του 2017, πρωινό με τον πρώην σύμβουλο του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Μπάνον, τον Φεβρουάριο του 2019, καθώς και σχέδια για πρωινό με τον ιδρυτή της Microsoft Μπιλ Γκέιτς τον Δεκέμβριο του 2014. Ο Γκέιτς είχε παραδεχθεί το 2022 στο BBC ότι η γνωριμία του με τον Έπσταϊν ήταν «λάθος».

Η πολιτική αντιπαράθεση

Η εκπρόσωπος των Δημοκρατικών στην επιτροπή, Σάρα Γκερέρο, ζήτησε από την υπουργό Δικαιοσύνης Παμ Μπόντι να δημοσιοποιήσει περισσότερα αρχεία, υπογραμμίζοντας: «Κάθε νέο έγγραφο ρίχνει φως στις σχέσεις του Έπσταϊν με ισχυρούς και πλούσιους άνδρες σε όλο τον κόσμο και μας βοηθά να αποδώσουμε δικαιοσύνη στα θύματα».

Οι Ρεπουμπλικανοί κατηγόρησαν τους Δημοκρατικούς ότι «βάζουν την πολιτική πάνω από τα θύματα» και δεσμεύτηκαν να δημοσιεύσουν σύντομα το πλήρες αρχείο.

Το ιστορικό της υπόθεσης

Ο Τζέφρι Έπσταϊν είχε καταδικαστεί το 2008 έπειτα από καταγγελία ότι παρενόχλησε ανήλικο κορίτσι στη Φλόριντα. Συνελήφθη εκ νέου το 2019 για σεξουαλική διακίνηση και πέθανε τον Αύγουστο της ίδιας χρονιάς σε κελί φυλακής στη Νέα Υόρκη, σε αναμονή της δίκης του.

Η δημοσιοποίηση των νέων εγγράφων αναμένεται να αναζωπυρώσει τη συζήτηση γύρω από τις σχέσεις του Έπσταϊν με επιφανείς προσωπικότητες και τη διαχείριση της υπόθεσης από τις αμερικανικές αρχές.

*Με πληροφορίες από το BBC

