Τη δολοφονία του πρίγκιπα Άντριου σχεδίαζε ο Τζέφρι Επστάιν

Ο Τζέφρι Επστάιν φέρεται να σκέφτηκε την πρόσληψη ενός πρώην ελεύθερου σκοπευτή της βρετανικής ελίτ Special Air Service (SAS) με στόχο τη δολοφονία του τέως πρίγκιπα Άντριου και της συζύγου του, Σάρα Φέργκιουσον, σε μια προσπάθεια να τους αποτρέψει από το να αποκαλύψουν κρίσιμα μυστικά.

Η αποκάλυψη προέρχεται από τον βασιλικό ιστορικό και συγγραφέα Άντριου Λάουνι, ο οποίος μίλησε για το θέμα σε πρόσφατο podcast, όπως αναφέρει η Sun.

Καθώς πλησίαζε η δίκη του το 2019, ο Επστάιν είχε γίνει ολοένα και πιο παρανοϊκός, όπως ανέφερε ο Λάουνι.

O πρώην, πλέον, πρίγκιπας, Άντριου Αρχείου - AP

Σύμφωνα με τον ίδιο, λίγες μέρες πριν βρεθεί νεκρός στη φυλακή, φέρεται να επικοινώνησε με έναν πρώην εκτελεστή, ο οποίος είχε υπηρετήσει ως ελεύθερος σκοπευτής στην SAS, εκφράζοντας την πρόθεσή του να εξαλείψει το ζευγάρι που θεωρούσε απειλή.

«Δύο αξιόπιστες πηγές, μία στο Παρίσι και ένας πρώην πράκτορας του FBI στη Φλόριντα, με ενημέρωσαν για αυτή την πληροφορία και θεωρώ ότι έχει βάση», τόνισε ο ιστορικός. Παράλληλα, τόνισε πως δεν είναι σαφές πόσο προχώρησε ο Επστάιν με τα σχέδιά του, αλλά το γεγονός ότι ο ίδιος ήταν ιδιαίτερα νευρικός τις τελευταίες μέρες της ζωής του είναι αδιαμφισβήτητο.

Ο Λάουνι ανέφερε ακόμα ότι ο Επστάιν φοβόταν πως το Παλάτι του Μπάκιγχαμ θα μπορούσε να έχει ρόλο στην πιθανή δολοφονία του, θεωρώντας πως ο θάνατός του ενδεχομένως έσωσε τον Άντριου και τη Σάρα Φέργκιουσον. Οι δύο τελευταίοι, σύμφωνα με τον ιστορικό, γνώριζαν «πολύ περισσότερα» από όσα θα έπρεπε και γι’ αυτό κινδύνευαν.

Το συγκεκριμένο σενάριο, όπως το περιγράφει ο Λάουνι, μοιάζει βγαλμένο από κινηματογραφικό σενάριο, αλλά ταυτόχρονα υπογραμμίζει τις περίπλοκες και σκοτεινές διαστάσεις που περιβάλλουν την υπόθεση Επστάιν.