Θύμα του Έπσταϊν αποκαλύπτει: Είχε «εξαιρετικά παραμορφωμένο» πέος, έμοιαζε με λεμόνι

Νέες αποκαλύψεις έκανε ένα από τα θύματα του καταδικασμένου παιδόφιλου Τζέφρι Έπσταϊν: Το πέος του, υποστηρίζει, ήταν μικροσκοπικό και «εξαιρετικά παραμορφωμένο», έμοιαζε με λεμόνι - κι αυτή φαίνεται πως ήταν η αιτία των προβλημάτων του.

Η 46χρονη Rina Oh, η οποία εμφανίζεται ως ένα από τα νεαρά δεκάδες θύματα κακοποίησης από τον παιδόφιλο, έδωσε μία ανατριχιαστική διάσταση στην πολύκροτη υπόθεση, μιλώντας στο Substack με την Tina Brown. «Μερικοί άνθρωποι το έχουν περιγράψει ως το σχήμα ενός αυγού. Νομίζω ότι είχε περισσότερο το σχήμα ενός λεμονιού και ήταν πολύ μικρό όταν ήταν πλήρως διεγερμένο. Μάλλον ήταν σαν έξι εκατοστά».

Rina Oh in Washington D.C. pic.twitter.com/lJLkaILJvJ — Vincent F. Amen (@VincentFAmen) November 20, 2025

Φήμες σχετικά με τα φαινομενικά ωοειδή γεννητικά όργανα του Έπσταϊν εμφανίστηκαν όταν ανακρίθηκε από έναν δικηγόρο το 2009 στο πλαίσιο μιας αστικής αγωγής που άσκησαν αρκετές ανήλικες φερόμενες ως θύματα. Ένα βίντεο της αμήχανης σκηνής έδειξε τον δικηγόρο να ρωτάει χωρίς περιστροφές: «Είναι αλήθεια, κύριε, ότι έχετε αυτό που περιγράφεται ως πέος σε σχήμα αυγού;»

«Ένας μάρτυρας περιέγραψε το πέος σας ως οβάλ σχήματος, ήταν παχύ προς τα κάτω, αλλά ήταν λεπτό και μικρό προς το τμήμα του κεφαλιού και το ονόμασε σε σχήμα αυγού», συνέχισε ο δικηγόρος – λίγα δευτερόλεπτα πριν ο συνήγορος του Έπσταϊν παρέμβει και απειλήσει να σταματήσει την κατάθεση αν συνεχιστεί η ενοχλητική σειρά ερωτήσεων.

Η Rina υποθέτει πως ο μικροσκοπικός ανδρισμός του Έπσταϊν ήταν πιθανότατα ένας βασικός οδηγός στην άρρωστη συμπεριφορά του.

Jeffrey Epstein Victim and Survivor, Rina Oh, [ My Wife ] at the Rally in Washington D.C. today with the other Jeffrey Epstein Victims and Survivors.



[ Insight into being a sex abuse victim and the path to recovery to benefit other victims ] pic.twitter.com/VE0cdajHh3 — Vincent F. Amen (@VincentFAmen) September 4, 2025

Η μητέρα δύο παιδιών ισχυρίστηκε ότι ο Έπσταϊν και η Γκισλέιν Μάξγουελ την προετοίμασαν ήδη από το 2000, όταν προσποιήθηκαν ότι ενδιαφέρονται για την τέχνη της. Ισχυρίζεται ότι αργότερα είδε μια τοξική σχέση να αναπτύσσεται μεταξύ του Έπσταϊν και της Μάξγουελ, η οποία οφειλόταν σε μεγάλο βαθμό στη ζήλια της. «Η σχέση τους ήταν πολύ απαίσια, πολύ περίεργη», είπε.

«Στην πραγματικότητα δεν υποψιάστηκα ποτέ ότι οι δυο τους είχαν κάποιο είδος ρομαντικής σχέσης. Νόμιζα ότι ήταν συνεργάτιδά του, ειδικά όταν τους είδα να τσακώνονται. Η Γκισλέιν τον κορόιδευε με αυτή τη βρετανική προφορά και πετούσαν προσβολές ο ένας στον άλλον» κατέληξε η Rina.

Διαβάστε επίσης