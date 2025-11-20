Υπόθεση Έπσταϊν: Νέα emails εμπλέκουν τον πρώην πρίγκιπα Άντριου με εργαζόμενη του χρηματιστή

Νέα αποκαλυπτικά emails φέρνουν ξανά στο προσκήνιο τη σχέση του πρώην πρίγκιπα της Υόρκης, Άντριου, με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα χρηματιστή, Τζέφρι Έπσταϊν. Σύμφωνα με στενό συνεργάτη του Έπσταϊν, ο πρίγκιπας Άντριου φέρεται να είχε «συναινετικό σεξ» με μία από τις εργαζόμενες του περιβάλλοντος του χρηματιστή.

Τα emails δημοσιοποιήθηκαν στο πλαίσιο της νέας δέσμης εγγράφων που έδωσαν στη δημοσιότητα Αμερικανοί νομοθέτες. Σε μία από τις ιδιωτικές συνομιλίες που είδαν το φως της δημοσιότητας, ο δημοσιογράφος Λάντον Τόμας Τζούνιορ – στενός συνομιλητής του Έπσταϊν – τον προειδοποιεί το 2015 να αποστασιοποιηθεί από τον τότε πρίγκιπα, καθώς το σκάνδαλο που τον αφορούσε «κρατούσε ζωντανή την ιστορία» και συνέχιζε να απασχολεί τη κοινή γνώμη.

«Το πρόβλημα είναι ο Άντριου» - Η επισήμανση του Τόμας Τζούνιορ

Ο Τόμας Τζούνιορ γράφει χαρακτηριστικά: «Στο τέλος ο Άντριου έκανε συναινετικό σεξ με [διαγεγραμμένο όνομα]. Και [το άτομο αυτό] εργαζόταν για σένα».

Ωστόσο, δεν είναι σαφές αν ο δημοσιογράφος αναφερόταν στη Βιρτζίνια Τζιούφρε, η οποία έχει κατηγορήσει δημοσίως τον Άντριου ότι είχε σεξουαλικές επαφές μαζί της όταν ήταν 17 ετών - καταγγελία που ο πρώην πρίγκιπας αρνείται κατηγορηματικά.

Σε προηγούμενη επικοινωνία του με τον Τόμας Τζούνιορ, ο Έπσταϊν είχε παραδεχτεί ότι η φήμη του είχε «δεχτεί πλήγμα» και του είχε στείλει ένα προσχέδιο δήλωσης που εξέταζε να δημοσιεύσει, σε μια προσπάθεια να αποκαταστήσει την εικόνα του μετά τον θόρυβο γύρω από τον Άντριου - μια δήλωση που, όπως φαίνεται, δεν δημοσιεύτηκε ποτέ.

Σε συνέχεια της συνομιλίας τους, στις 16 Ιανουαρίου 2015, σε email με θέμα «Πώς τα πας;», ο Τόμας Τζούνιορ υπογράμμιζε ξανά και ξανά πως το πρόβλημα για τον Έπσταϊν «δεν ήταν ο Κλίντον ή οι υπόλοιποι, αλλά ο Άντριου», σημειώνοντας πως η υπόθεση δεν θα έπαυε να απασχολεί τη δημοσιότητα «μέχρι να βγεις μπροστά και να την αντιμετωπίσεις». Ο Έπσταϊν στην απάντησή του, δεν αναφέρθηκε καθόλου στον επίμαχο ισχυρισμό και μετέφερε τη συζήτηση σε άλλα θέματα.

Ο πρίγκιπας Άντριου με τη Βιρτζίνια Τζιούφρε και τη Γκισλέιν Μάξγουελ

Σε δηλώσεις του, ο Τόμας Τζούνιορ διευκρίνισε ότι ο Έπσταϊν δεν του είπε ποτέ ευθέως ότι η Τζιούφρε είχε σεξουαλικές επαφές με τον Άντριου, σημειώνοντας ότι ο ίδιος απλώς αναπαρήγαγε όσα είχε διαβάσει στον τύπο.

Η αυθεντικότητα της γνωστής φωτογραφίας

Τα emails αυτά έρχονται λίγο μετά τη δημοσίευση άλλης σειράς εγγράφων–«βόμβα», τα οποία αποκάλυψαν ότι ο Έπσταϊν είχε επιβεβαιώσει την αυθεντικότητα της διαβόητης φωτογραφίας του Άντριου με την Τζιούφρε , στο σπίτι της Γκισλέν Μάξγουελ στο Λονδίνο.

Σε μήνυμα του 2011, ο χρηματιστής φέρεται να είχε γράψει: «Ναι, την έβγαλαν φωτογραφία με τον Άντριου, όπως και πολλούς από τους εργαζομένους μου». Η φωτογραφία είχε αποκαλυφθεί το 2011 από τη «Mail on Sunday», ενώ η Τζιούφρε επέμενε ότι είχε συναντήσει τον Άντριου τουλάχιστον τρεις φορές.

Πίεση από το Κογκρέσο για τον Άντριου

Παράλληλα, εκπνέει η προθεσμία για τον Άντριου Μάουντμπάτεν–Γουίνδσορ να απαντήσει στο επίσημο αίτημα της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ. Με επιστολή στις 6 Νοεμβρίου, 16 μέλη του Κογκρέσου ζήτησαν από τον πρώην πρίγκιπα να παραχωρήσει «καταγεγραμμένη συνέντευξη» σχετικά με τη «μακροχρόνια φιλία» του με τον Έπσταϊν. Η προθεσμία για την απάντησή του λήγει στις 20 Νοεμβρίου.

