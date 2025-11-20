ΗΠΑ: Ο Τραμπ υπέγραψε τον νόμο για τη δημοσιοποίηση του φακέλου Επστάιν

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Τετάρτη μέσω Truth Social ότι υπέγραψε νόμο για τη δημοσιοποίηση του υλικού του φακέλου του Τζέφρι Επστάιν.

«Μόλις υπέγραψα τον νόμο για τη δημοσιοποίηση του φακέλου Επστάιν!», ανέφερε, με όλη την πρόταση γραμμένη με κεφαλαία γράμματα, ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος σε ανάρτηση του, σχεδόν τετρακοσίων λέξεων, με την οποία κατηγόρησε δημοκρατικούς πως προσπαθούν να κρύψουν την «αλήθεια» για τον εκατομμυριούχο χρηματομεσίτη και σύμβουλο επενδύσεων που πέθανε σε φυλακή της Νέας Υόρκης το 2019, προτού δικαστεί για σειρά κακουργημάτων σεξουαλικής φύσης με θύματα ιδίως ανήλικα κορίτσια.

Η υπόθεση Επστάιν - με τον οποίο διατηρούσε φιλική σχέση για χρόνια ο ακόμη τότε επιχειρηματίας Τραμπ - μετατράπηκε σε αγκάθι στο πλευρό του το τελευταίο διάστημα, μολονότι ήταν ο ίδιος που τροφοδοτούσε θεωρίες συνωμοσίας και υποσχόταν πολύκροτες αποκαλύψεις προεκλογικά.

Η υπουργός Δικαιοσύνης της κυβέρνησής του Παμ Μπόντι διαβεβαίωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου πως το υλικό που σχετίζεται με την υπόθεση Επστάιν θα δοθεί στη δημοσιότητα εντός 30 ημερών, όπως προβλέπει ο νόμος, υποσχόμενη «μέγιστη διαφάνεια».