«Αυτή είμαι εγώ, όταν γνώρισα τον Έπσταϊν»: Το νέο βίντεο για τα θύματα και η ιστορική ψήφος

Στιγμιότυπο από το βίντεο της "World Without Exploitation". Τέσσερις γυναίκες – επιζώσες της υπόθεσης Έπσταϊν – κρατούν φωτογραφίες του εαυτού τους σε νεαρή ηλικία, τη στιγμή που όπως λένε γνώρισαν τον δράστη, σε ένα ισχυρό μήνυμα μνήμης και διεκδίκησης δικαιοσύνης

«Τόσος πόνος», είναι η πρώτη φράση στο νέο δημόσιο μήνυμα της οργάνωσης World Without Exploitation, η οποία επαναφέρει με ένταση στο δημόσιο διάλογο την υπόθεση του Τζέφρι Έπσταϊν. Με ένα σύντομο αλλά βαθιά συγκινητικό βίντεο, η οργάνωση ζητά την άμεση δημοσιοποίηση όλων των αρχείων που παραμένουν απόρρητα εδώ και δεκαετίες. Στο βίντεο εμφανίζονται γυναίκες – επιζήσασες του δικτύου εκμετάλλευσης, να κρατούν στα χέρια τους φωτογραφίες του εαυτού τους σε μικρή ηλικία, λέγοντας: «Αυτή είμαι εγώ, όταν γνώρισα τον Έπσταϊν».

Η οργάνωση σημειώνει ότι για περισσότερα από 30 χρόνια τα θύματα και η κοινή γνώμη στερούνται πρόσβασης σε κρίσιμα έγγραφα, αναφορές και υλικό σχετικά με το δίκτυο κακοποίησης. Στην ιστοσελίδα της, η World Without Exploitation καλεί τους πολίτες να επικοινωνήσουν με τους εκπροσώπους τους στο Κογκρέσο και να ζητήσουν την υποστήριξη του «Epstein Files Transparency Act», υπογραμμίζοντας ότι η δημόσια πίεση αποτελεί καταλυτικό παράγοντα για την επίτευξη διαφάνειας.

Πέντε κυβερνήσεις, τρεις δεκαετίες κλειστών φακέλων

Η υπόθεση Έπσταϊν εξακολουθεί να θεωρείται μία από τις πιο σκοτεινές και περίπλοκες των τελευταίων δεκαετιών, καθώς μεγάλο μέρος των πληροφοριών που αφορούν πιθανούς συνεργούς, διασυνδέσεις και ενδεχόμενες παραλείψεις των αρχών παραμένει κλειδωμένο. Το καθεστώς μυστικότητας έχει διατηρηθεί υπό πέντε διαδοχικές αμερικανικές κυβερνήσεις, ενισχύοντας την αίσθηση θεσμικής αδιαφάνειας και αφήνοντας αναπάντητα κρίσιμα ερωτήματα για το ποιοι γνώριζαν και ποιοι επέλεξαν να μην μιλήσουν.

Ιστορική ψηφοφορία

Μέσα σε αυτό το κλίμα, η Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ προχώρησε την Τρίτη (18/11) σε μια ιστορική ψηφοφορία, υπερψηφίζοντας με συντριπτική πλειοψηφία το νομοσχέδιο για την αποδέσμευση των αρχείων Έπσταϊν. Σύμφωνα με τα τελικά αποτελέσματα, 427 βουλευτές ψήφισαν υπέρ, ενώ μόλις ένας καταψήφισε. Η διακομματική στήριξη που συγκέντρωσε η πρόταση καταδεικνύει τόσο τη βαρύτητα της υπόθεσης όσο και την αυξανόμενη κοινωνική πίεση για πλήρη διαφάνεια. Το νομοσχέδιο περνά τώρα στη Γερουσία, πριν φτάσει στο γραφείο του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για υπογραφή.

Η δημοκρατική βουλευτής Adelita Grijalva της Αριζόνα κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου για τα αρχεία Έπσταϊν, στις 18 Νοεμβρίου 2025. AP/Mariam Zuhaib

Λίγες ώρες πριν από την ψηφοφορία, θύματα του Έπσταϊν μίλησαν σε συνέντευξη Τύπου στο Καπιτώλιο. Η Άννι Φάρμερ τόνισε ότι οι επιζήσασες έχουν υποστεί «θεσμική προδοσία» επί χρόνια, καθώς η καθυστέρηση στη δημοσιοποίηση των αρχείων καθυστερεί και την απόδοση δικαιοσύνης. Στο ίδιο πάνελ, η Ρεπουμπλικανή βουλευτής Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν εξαπέλυσε επίθεση στον Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι το ζήτημα του Έπσταϊν «έχει διαλύσει το “Make America Great Again”». Η αλλαγή στη στάση του Αμερικανού προέδρου ήρθε μόλις πριν από λίγες ημέρες, όταν δημοσιοποιήθηκε μέρος των αρχείων – πάνω από 20.000 σελίδες – στα οποία αναφέρονται και δικές του συνδέσεις με τον καταδικασμένο χρηματοδότη.

Το νομοσχέδιο Epstein Files Transparency Act

Πρόκειται για μια από τις πιο σημαντικές νομοθετικές πρωτοβουλίες γύρω από την υπόθεση Έπσταϊν, καθώς επιδιώκει να άρει οριστικά το πέπλο μυστικότητας που καλύπτει την υπόθεση εδώ και τρεις δεκαετίες. Το νομοσχέδιο υποχρεώνει τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες να αποδεσμεύσουν όλα τα σχετικά αρχεία, από αναφορές και καταθέσεις μέχρι ερευνητικό υλικό. Έτσι θα επιτραπεί στους πολίτες και στους επιζώντες να αποκτήσουν πλήρη εικόνα για το εύρος του δικτύου και τις πιθανές ευθύνες κρατικών φορέων - κάτι που πλέον φαίνεται να βρίσκεται σε πορεία υλοποίησης μετά τη συντριπτική υπερψήφισή του στη Βουλή.

Κάλεσμα για πίεση προς τους εκπροσώπους

Με το νέο μήνυμα της World Without Exploitation να αγγίζει εκατομμύρια πολίτες, και με το Κογκρέσο να κάνει ένα ιστορικό βήμα προς τη διαφάνεια, η υπόθεση Έπσταϊν επιστρέφει δυναμικά στο προσκήνιο. Τα βλέμματα στρέφονται πλέον στη Γερουσία, καθώς για πρώτη φορά μετά από τρεις δεκαετίες φαίνεται πιθανό να ανοίξουν πλήρως οι φάκελοι μιας από τις πιο σκοτεινές υποθέσεις κακοποίησης της σύγχρονης ιστορίας.

Στην κεντρική σελίδα της καμπάνιας, στο πλάνο προβάλλεται το μήνυμα “National PSA Calling for Release of ALL the Epstein Files”. Η οργάνωση καλεί τους πολίτες να δράσουν, ζητώντας από τα μέλη του Κογκρέσου να υπερψηφίσουν το Epstein Files Transparency Act

