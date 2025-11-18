Αρχεία Έπσταϊν: «Πέρασε» η πρόταση για πλήρη δημοσίευση - Υπερψήφισαν οι Ρεπουμπλικανοί

Η δημοκρατική βουλευτής Adelita Grijalva της Αριζόνα κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου για τα αρχεία Έπσταϊν, στις 18 Νοεμβρίου 2025.

Με συντριπτική πλειοψηφία υπερψηφίστηκε την Τρίτη (18/11) η πρόταση νόμου στη Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ για τη δημοσίευση των αρχείων σχετικών με την υπόθεση Έπσταϊν.

Σύμφωνα με την καταμέτρηση των ψήφων, μόνο ένας βουλευτής, του Ρεπουμπλικανικού κόμματος, ψήφισε «όχι», ενώ 427 ψήφισαν «ναι».

427 βουλευτές υπερψήφισαν την πρόταση. Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ

Επόμενο βήμα η Γερουσία

Το διακομματικό νομοσχέδιο θα πρέπει τώρα να περάσει από ψηφοφορία στη Γερουσία πριν ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ το υπογράψει και το μετατρέψει σε νόμο.

Νωρίτερα σήμερα, θύματα του Έπσταϊν μίλησαν σε συνέντευξη Τύπου στο Καπιτώλιο των Ηνωμένων Πολιτειών, με την Άννι Φάρμερ λέει ότι έχουν υποστεί «θεσμική προδοσία» για χρόνια.

Μιλώντας μαζί με τα θύματα, η Ρεπουμπλικανή βουλευτής Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν επιτέθηκε στον πρώην σύμμαχό της Τραμπ. Η βουλευτής από την Τζόρτζια, την οποία ο Τραμπ κατηγόρησε για «προδοσία», υποστήριξε ότι το ζήτημα του Έπσταϊν «έχει διαλύσει το Maga» (το κίνημα «Make America Great Again» του Τραμπ).

Στροφή Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε το κόμμα του να ψηφίσει υπέρ της δημοσιοποίησης των αρχείων, μετά από εβδομάδες κατά τις οποίες ισχυριζόταν ότι η ψηφοφορία ήταν μια απόπειρα αποσπάσεως της προσοχής από το Δημοκρατικό Κόμμα.

Η αλλαγή στη στάση του Αμερικανού προέδρου συνέβη μετά τη δημοσιοποίηση, την περασμένη εβδομάδα, περισσότερων από 20.000 σελίδων εγγράφων, μερικά από τα οποία αναφέρουν τον Τραμπ.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι έκοψε τους δεσμούς του με τον Επστάιν πριν από πολλά χρόνια και πάντα αρνιόταν οποιαδήποτε σχέση με τις σεξουαλικές κακοποιήσεις και την εμπορία ανθρώπων από τον Έπσταϊν.

Διαβάστε επίσης