Μαρινάκης: «Φτάσαμε στο χρυσό τρεμπλ των 100 χρόνων θρυλικής ιστορίας»

Σε πελάγη ευτυχίας ο Βαγγέλης Μαρινάκης μετά την κατάκτηση του Super Cup απ’ τον Ολυμπιακό στο Παγκρήτιο. Ο ισχυρός άνδρας της «ερυθρόλευκης» ΠΑΕ με ανάρτησή του αναφέρθηκε στην επιτυχία της ομάδας του:

«Κάθε τίτλος και κάθε επιτυχία μας κάνουν υπερήφανους για τον ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ μας! Απόψε κατακτήσαμε το Σούπερ Καπ Ελλάδας με τον κόσμο της ομάδας στο πλευρό μας και φτάσαμε στο χρυσό τρεμπλ των 100 χρόνων θρυλικής ιστορίας του μεγάλου αυτού Συλλόγου. Συνεχίζουμε δυνατά, συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε!».