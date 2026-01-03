Μητσοτάκης: Ο Μαδούρο ηγήθηκε μιας βίαιης και καταπιεστικής δικτατορίας

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του σχετικά με την αμερικάνικη επιχείρηση σύλληψης του Μαδούρο στη Βενεζουέλα, σχολιάζει τα εξής:

«Ο Νικολάς Μαδούρο ηγήθηκε μιας βίαιης και καταπιεστικής δικτατορίας, που προκάλεσε ανείπωτα δεινά στον λαό της Βενεζουέλας. Η λήξη του καθεστώτος του προσφέρει μια νέα ελπίδα για τη χώρα.

Αυτή δεν είναι η στιγμή για σχόλια σχετικά με τη νομιμότητα των πρόσφατων ενεργειών. Προτεραιότητα τώρα πρέπει να είναι η διασφάλιση μιας ειρηνικής και ταχείας μετάβασης σε μια νέα, χωρίς αποκλεισμούς κυβέρνηση, που θα διαθέτει πλήρη δημοκρατική νομιμοποίηση.

Η Ελλάδα θα συντονιστεί με τους εταίρους της στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για το ζήτημα. Παραμένουμε προσηλωμένοι στη διασφάλιση της ασφάλειας των Ελλήνων πολιτών που βρίσκονται στη χώρα».