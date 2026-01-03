Ταλαιπωρία για τον μπασκετικό ΠΑΟΚ – Ακυρώθηκε η πτήση επιστροφής από Μύκονο
Λόγω ισχυρών ανέμων δεν πραγματοποιήθηκε η πτήση της ομάδας της Θεσσαλονίκης και έτσι η αποστολή θα περάσει τη νύχτα της στη Μύκονο.
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Δεν έφτανε η ήττα στον ΠΑΟΚ, ήρθε κι άλλο πρόβλημα να εμφανιστεί. Η αποστολή του «δικέφαλου» αναγκάζεται να διανυκτερεύσει στη Μύκονο, καθώς δεν κατέστη δυνατό να πραγματοποιηθεί η πτήση επιστροφής.
Ο λόγος είναι οι ισχυροί άνεμοι στο νησί, οι οποίοι και καθήλωσαν το αεροπλάνο στο έδαφος. Έτσι η επιστροφή στη Θεσσαλονίκη θα γίνει την Κυριακή (4/1) με την ομάδα να διανυκτερεύει στη Μύκονο.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:27 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Viral o Πάπας Λέων - Του χάρισαν «αγαπημένη καραμέλα στη γη»
21:53 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Λαμία: 50χρονος βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του
21:41 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Premier League: Ασταμάτητη η Άρσεναλ, δεύτερη η Άστον Βίλα
21:32 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Μαρινάκης: «Φτάσαμε στο χρυσό τρεμπλ των 100 χρόνων θρυλικής ιστορίας»
21:14 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Έξι ξαφνικοί θάνατοι στην Κρήτη μέσα σε λίγες ώρες
09:55 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Πότε είναι φέτος η Καθαρά Δευτέρα
11:43 ∙ WHAT THE FACT