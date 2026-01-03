Ταλαιπωρία για τον μπασκετικό ΠΑΟΚ – Ακυρώθηκε η πτήση επιστροφής από Μύκονο

Λόγω ισχυρών ανέμων δεν πραγματοποιήθηκε η πτήση της ομάδας της Θεσσαλονίκης και έτσι η αποστολή θα περάσει τη νύχτα της στη Μύκονο.

Δεν έφτανε η ήττα στον ΠΑΟΚ, ήρθε κι άλλο πρόβλημα να εμφανιστεί. Η αποστολή του «δικέφαλου» αναγκάζεται να διανυκτερεύσει στη Μύκονο, καθώς δεν κατέστη δυνατό να πραγματοποιηθεί η πτήση επιστροφής.

Ο λόγος είναι οι ισχυροί άνεμοι στο νησί, οι οποίοι και καθήλωσαν το αεροπλάνο στο έδαφος. Έτσι η επιστροφή στη Θεσσαλονίκη θα γίνει την Κυριακή (4/1) με την ομάδα να διανυκτερεύει στη Μύκονο.

