Ταλαιπωρία για τον μπασκετικό ΠΑΟΚ – Ακυρώθηκε η πτήση επιστροφής από Μύκονο

Δεν έφτανε η ήττα στον ΠΑΟΚ, ήρθε κι άλλο πρόβλημα να εμφανιστεί. Η αποστολή του «δικέφαλου» αναγκάζεται να διανυκτερεύσει στη Μύκονο, καθώς δεν κατέστη δυνατό να πραγματοποιηθεί η πτήση επιστροφής.

Ο λόγος είναι οι ισχυροί άνεμοι στο νησί, οι οποίοι και καθήλωσαν το αεροπλάνο στο έδαφος. Έτσι η επιστροφή στη Θεσσαλονίκη θα γίνει την Κυριακή (4/1) με την ομάδα να διανυκτερεύει στη Μύκονο.