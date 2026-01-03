Αιτωλοακαρνανία: Στον εισαγγελέα οι δράστες που καταδίωξαν και πυροβόλησαν 38χρονο

Συνελήφθησαν οι δύο δράστες της ένοπλης επίθεσης στην Αιτωλοακαρνανία.

Όπως αναφέρει το tempo24.news όπως κατήγγειλε στην Αστυνομία 38χρονος, δέχθηκε επίθεση με πυροβολισμούς, τουλάχιστον δύο φορές, από δύο άτομα που επέβαιναν σε αγροτικό κι ενώ ο ίδιος κινούνταν με το αυτοκίνητό του, στον επαρχιακό δρόμο Χρυσοβίτσα – Προδρόμου.

Μάλιστα οι δύο δράστες 18 και 43 ετών τους οποίους κατονόμασε στην Αστυνομία, καταδίωκαν για αρκετή ώρα τον 38χρονο προσπαθώντας να τον ακινητοποιήσουν, ενώ προσέκρουαν και το όχημά τους στο αυτοκίνητό του. Τελικά ο άνδρας κατάφερε να διαφύγει, ενώ από θαύμα δεν τραυματίστηκε.

Οι δύο φερόμενοι ως δράστες εντοπίστηκαν μετά από αστυνομική επιχείρηση και αναμένεται να οδηγηθούν αύριο ενώπιον του εισαγγελέα Μεσολογγίου. Μεταξύ άλλων κατηγορούνται για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

