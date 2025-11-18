«Σιωπή, σιωπή γουρουνάκι» - Το απίστευτο σχόλιο Τραμπ σε γυναίκα δημοσιογράφο - Δείτε βίντεο

Ένα απίστευτο σχόλιο έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ σε δημοσιογράφο, όταν αυτή τον ρώτησε για τη δημοσιοποίηση των αρχείων σχετικά με την υπόθεση του Τζέφρι Έπσταϊν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, ενώ απαντούσε σε δημοσιογράφους στο Air Force One την Παρασκευή (14/11), ζήτησε από τη δημοσιογράφο να σταματήσει να μιλάει, λέγοντάς της «σιωπή, σιωπή γουρουνάκι».

Ο Τραμπ, ο οποίος βρίσκεται υπό σημαντική πίεση από βουλευτές του ίδιου του κόμματός του για να δώσει εντολή στο υπουργείο Δικαιοσύνης να δημοσιεύσει όλα τα έγγραφα της έρευνας που σχετίζονται με τον παιδεραστή Τζέφρι Έπσταϊν, δέχτηκε ερωτήσεις από δημοσιογράφους στο προεδρικό αεροσκάφος την Παρασκευή.

Η δημοσιογράφος του Bloomberg, Κάθριν Λούσι, φάνηκε να κάνει μια ερώτηση στον Τραμπ σχετικά με τον Επστάιν, πριν ο πρόεδρος αρχίσει να της κουνάει το δάχτυλο.

«Σιωπή, σιωπή γουρουνάκι!» είπε ο Τραμπ στη δημοσιογράφο, ενώ αυτή στεκόταν εκτός του οπτικού πεδίου της κάμερας.

Ο πρόεδρος επιτέθηκε ξανά στην ίδια δημοσιογράφο σε μια άλλη έντονη στιγμή το Σαββατοκύριακο.

Την Κυριακή, ενώ μιλούσε στον Τύπο έξω από το Air Force One, ο Τραμπ άρχισε να απαντά σε μια ερώτηση της Λούσι σχετικά με τη συνέντευξη του Τάκερ Κάρλσον με τον Νικ Φουέντες.

Ο πρόεδρος διακόπηκε τότε από τον δημοσιογράφο, γεγονός που οδήγησε σε μια ξαφνική έκρηξη: «Θα με αφήσεις να τελειώσω τη δήλωσή μου;»

«Είσαι η χειρότερη! Είσαι από το Bloomberg, σωστά; Είσαι η χειρότερη! Δεν ξέρω καν γιατί σε έχουν», πρόσθεσε.

Η δημοσιογράφος Κάθριν Λούσι έξω από το προεδρικό αεροσκάφος των ΗΠΑ. X/Catherine Lucey

«Παγίδα» η υπόθεση Έπσταϊν

Για μήνες, ο Λευκός Οίκος αντιστάθηκε στις προσπάθειες των δύο κομμάτων του Κογκρέσου να δημοσιοποιήσουν τα αρχεία, ενώ ο πρόεδρος ισχυρίστηκε ότι το θέμα χρησιμοποιείται από τους Δημοκρατικούς για να δημιουργήσουν πολιτικό αντιπερισπασμό.

Ο Τραμπ επέκρινε επίσης μέλη του δικού του κόμματος, ισχυριζόμενος ότι «μόνο ένας πολύ κακός ή ηλίθιος Ρεπουμπλικάνος θα έπεφτε σε αυτή την παγίδα».

Ο Αμερικανός πρόεδρος έβαλε στο στόχαστρο ακόμη και μερικούς από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές του, μεταξύ των οποίων και τη Ρεπουμπλικανή βουλευτή της Τζόρτζια, Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν, την οποία ο Τραμπ κατηγόρησε για «προδοσία».

Ωστόσο, ο Τραμπ άλλαξε στάση όταν κατέστη σαφές ότι Ρεπουμπλικανοί και Δημοκρατικοί θα ψήφιζαν υπέρ της δημοσιοποίησης των φακέλων του Επστάιν.

Προέτρεψε τους Ρεπουμπλικάνους της Βουλής να συμφωνήσουν στη δημοσιοποίηση των φακέλων, γράφοντας την Κυριακή στο Truth Social ότι «δεν έχουμε τίποτα να κρύψουμε» και ότι «είναι καιρός να προχωρήσουμε από αυτή την απάτη των Δημοκρατικών».

Η Βουλή των Αντιπροσώπων αναμένεται να ψηφίσει τη δημοσίευση όλων των μη απόρρητων αρχείων που σχετίζονται με τον Επστάιν την Τρίτη (18/11). Εάν ψηφιστεί, το νομοσχέδιο θα προωθηθεί στη Γερουσία και στη συνέχεια στο γραφείο του προέδρου για υπογραφή.

Ο Τραμπ δεσμεύτηκε τη Δευτέρα να υπογράψει νομοθεσία που θα αποκαλύψει όλα τα αρχεία.

«Πρόβλημα των Δημοκρατικών»

Ο πρόεδρος θα μπορούσε να αποφύγει τη δαιδαλώδη διαδικασία του Κογκρέσου υπογράφοντας εκτελεστικό διάταγμα που θα ζητά την αποχαρακτηρισμό όλων των εγγράφων σχετικών με τον Έπσταϊν.

«Θα τους δώσουμε τα πάντα», δήλωσε ο Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο τη Δευτέρα (17/11). «Θα τους αφήσω, θα αφήσω τη Γερουσία να τα δει, θα αφήσω οποιονδήποτε να τα δει».

«Είναι πραγματικά ένα πρόβλημα των Δημοκρατικών. Οι Δημοκρατικοί ήταν φίλοι του Έπσταϊν, όλοι τους, και είναι μια απάτη», πρόσθεσε.

Οι Ρεπουμπλικανοί της Βουλής των Αντιπροσώπων στην Επιτροπή Εποπτείας δημοσίευσαν την περασμένη εβδομάδα πάνω από 23.000 έγγραφα που είχαν κατασχεθεί από την περιουσία του Έπσταϊν.

Τα αρχεία περιλαμβάνουν ηλεκτρονική αλληλογραφία του κατά τους μήνες πριν τον θάνατό του σε φυλακή της Νέας Υόρκης το 2019.

*Με πληροφορίες από Daily Mail

