«Σιωπή, σιωπή γουρουνάκι» - Το απίστευτο σχόλιο Τραμπ σε γυναίκα δημοσιογράφο - Δείτε βίντεο

Ο Αμερικανός πρόεδρος δεσμεύτηκε τη Δευτέρα να υπογράψει νομοθεσία που θα αποκαλύψει όλα τα αρχεία σχετικά με την υπόθεση

Newsbomb

«Σιωπή, σιωπή γουρουνάκι» - Το απίστευτο σχόλιο Τραμπ σε γυναίκα δημοσιογράφο - Δείτε βίντεο

Ο Ντόναλντ Τραμπ στο Air Force One την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025. 

AP/Manuel Balce Ceneta
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ένα απίστευτο σχόλιο έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ σε δημοσιογράφο, όταν αυτή τον ρώτησε για τη δημοσιοποίηση των αρχείων σχετικά με την υπόθεση του Τζέφρι Έπσταϊν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, ενώ απαντούσε σε δημοσιογράφους στο Air Force One την Παρασκευή (14/11), ζήτησε από τη δημοσιογράφο να σταματήσει να μιλάει, λέγοντάς της «σιωπή, σιωπή γουρουνάκι».

Ο Τραμπ, ο οποίος βρίσκεται υπό σημαντική πίεση από βουλευτές του ίδιου του κόμματός του για να δώσει εντολή στο υπουργείο Δικαιοσύνης να δημοσιεύσει όλα τα έγγραφα της έρευνας που σχετίζονται με τον παιδεραστή Τζέφρι Έπσταϊν, δέχτηκε ερωτήσεις από δημοσιογράφους στο προεδρικό αεροσκάφος την Παρασκευή.

Η δημοσιογράφος του Bloomberg, Κάθριν Λούσι, φάνηκε να κάνει μια ερώτηση στον Τραμπ σχετικά με τον Επστάιν, πριν ο πρόεδρος αρχίσει να της κουνάει το δάχτυλο.

«Σιωπή, σιωπή γουρουνάκι!» είπε ο Τραμπ στη δημοσιογράφο, ενώ αυτή στεκόταν εκτός του οπτικού πεδίου της κάμερας.

Ο πρόεδρος επιτέθηκε ξανά στην ίδια δημοσιογράφο σε μια άλλη έντονη στιγμή το Σαββατοκύριακο.

Την Κυριακή, ενώ μιλούσε στον Τύπο έξω από το Air Force One, ο Τραμπ άρχισε να απαντά σε μια ερώτηση της Λούσι σχετικά με τη συνέντευξη του Τάκερ Κάρλσον με τον Νικ Φουέντες.

Ο πρόεδρος διακόπηκε τότε από τον δημοσιογράφο, γεγονός που οδήγησε σε μια ξαφνική έκρηξη: «Θα με αφήσεις να τελειώσω τη δήλωσή μου;»

«Είσαι η χειρότερη! Είσαι από το Bloomberg, σωστά; Είσαι η χειρότερη! Δεν ξέρω καν γιατί σε έχουν», πρόσθεσε.

καθριν-λουσι

Η δημοσιογράφος Κάθριν Λούσι έξω από το προεδρικό αεροσκάφος των ΗΠΑ.

X/Catherine Lucey

«Παγίδα» η υπόθεση Έπσταϊν

Για μήνες, ο Λευκός Οίκος αντιστάθηκε στις προσπάθειες των δύο κομμάτων του Κογκρέσου να δημοσιοποιήσουν τα αρχεία, ενώ ο πρόεδρος ισχυρίστηκε ότι το θέμα χρησιμοποιείται από τους Δημοκρατικούς για να δημιουργήσουν πολιτικό αντιπερισπασμό.

Ο Τραμπ επέκρινε επίσης μέλη του δικού του κόμματος, ισχυριζόμενος ότι «μόνο ένας πολύ κακός ή ηλίθιος Ρεπουμπλικάνος θα έπεφτε σε αυτή την παγίδα».

Ο Αμερικανός πρόεδρος έβαλε στο στόχαστρο ακόμη και μερικούς από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές του, μεταξύ των οποίων και τη Ρεπουμπλικανή βουλευτή της Τζόρτζια, Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν, την οποία ο Τραμπ κατηγόρησε για «προδοσία».

Ωστόσο, ο Τραμπ άλλαξε στάση όταν κατέστη σαφές ότι Ρεπουμπλικανοί και Δημοκρατικοί θα ψήφιζαν υπέρ της δημοσιοποίησης των φακέλων του Επστάιν.

Προέτρεψε τους Ρεπουμπλικάνους της Βουλής να συμφωνήσουν στη δημοσιοποίηση των φακέλων, γράφοντας την Κυριακή στο Truth Social ότι «δεν έχουμε τίποτα να κρύψουμε» και ότι «είναι καιρός να προχωρήσουμε από αυτή την απάτη των Δημοκρατικών».

Η Βουλή των Αντιπροσώπων αναμένεται να ψηφίσει τη δημοσίευση όλων των μη απόρρητων αρχείων που σχετίζονται με τον Επστάιν την Τρίτη (18/11). Εάν ψηφιστεί, το νομοσχέδιο θα προωθηθεί στη Γερουσία και στη συνέχεια στο γραφείο του προέδρου για υπογραφή.

Ο Τραμπ δεσμεύτηκε τη Δευτέρα να υπογράψει νομοθεσία που θα αποκαλύψει όλα τα αρχεία.

«Πρόβλημα των Δημοκρατικών»

Ο πρόεδρος θα μπορούσε να αποφύγει τη δαιδαλώδη διαδικασία του Κογκρέσου υπογράφοντας εκτελεστικό διάταγμα που θα ζητά την αποχαρακτηρισμό όλων των εγγράφων σχετικών με τον Έπσταϊν.

«Θα τους δώσουμε τα πάντα», δήλωσε ο Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο τη Δευτέρα (17/11). «Θα τους αφήσω, θα αφήσω τη Γερουσία να τα δει, θα αφήσω οποιονδήποτε να τα δει».

«Είναι πραγματικά ένα πρόβλημα των Δημοκρατικών. Οι Δημοκρατικοί ήταν φίλοι του Έπσταϊν, όλοι τους, και είναι μια απάτη», πρόσθεσε.

Οι Ρεπουμπλικανοί της Βουλής των Αντιπροσώπων στην Επιτροπή Εποπτείας δημοσίευσαν την περασμένη εβδομάδα πάνω από 23.000 έγγραφα που είχαν κατασχεθεί από την περιουσία του Έπσταϊν.

Τα αρχεία περιλαμβάνουν ηλεκτρονική αλληλογραφία του κατά τους μήνες πριν τον θάνατό του σε φυλακή της Νέας Υόρκης το 2019.

*Με πληροφορίες από Daily Mail

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:58ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα με μαϊμού επενδύσεις: Προφυλακίστηκαν ο «αρχηγός» και ο «υπαρχηγός»

17:57ΚΟΣΜΟΣ

Εύρημα τρόμου σε αυτοκινητόδρομο: Ακρωτηριασμένα τα χέρια μίας μητέρας και το παιδί έξω από μοναστήρι

17:54ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εορταστικό ωράριο Χριστουγέννων 2025: Πότε ξεκινάει - Ποιες Κυριακές θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα

17:50ΚΟΣΜΟΣ

Στον Λευκό Οίκο ο Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν και ο Κριστιάνο Ρονάλντο - Στο επίκεντρο η πώληση F-35 στη Σαουδική Αραβία

17:49ΚΟΣΜΟΣ

«Είχαμε ήδη το τελευταίο μας καλοκαίρι ειρήνης»: Τι πραγματικά δήλωσε ο Γερμανός υπουργός Άμυνας για το σενάριο επίθεσης της Ρωσίας σε χώρα του ΝΑΤΟ

17:42ΕΛΛΑΔΑ

Νέος Κόσμος: Ομολόγησε ο 29χρονος τον ξυλοδαρμό του 58χρονου - Είχε επιτεθεί και σε άλλο οδηγό στο παρελθόν

17:42ΚΟΣΜΟΣ

Το «κρύσταλλο» των Άλπεων: Απίστευτο γυάλινο και χλιδάτο καταφύγιο θα προστατεύει τους ορειβάτες

17:40ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Χειροπέδες σε 65χρονο βοσκό - Αγνόησε τις απαγορεύσεις για την εξάπλωση της ευλογιάς

17:30LIFESTYLE

Μπίλι Μπομπ Θόρτον: Τι ήταν τα μυστηριώδη μενταγιόν αίματος που φορούσαν στον λαιμό τους με την Αντζελίνα Τζολί

17:30ΕΛΛΑΔΑ

Αχαΐα: Νέα δεδομένα προκύπτουν σχετικά με τον θάνατο του 3χρονου - «Είχε "τρέλα" με την "γουρούνα"»

17:30ΚΟΣΜΟΣ

Mr Hammerhand: Έσπασε 293 καρύδια με το χέρι του σε ένα λεπτό και… ρεκόρ Γκίνες! - Δείτε βίντεο

17:18ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός: Επίσημη η αλλαγή έδρας για την αναμέτρηση με την Καϊράτ

17:13ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Δήμητρα Γαλάνη - Ελένη Τσαλιγοπούλου: Από Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου και κάθε Τετάρτη στο VOX

17:09ΚΟΣΜΟΣ

«Σιωπή, σιωπή γουρουνάκι» - Το απίστευτο σχόλιο Τραμπ σε γυναίκα δημοσιογράφο όταν τον ρώτησε για τα αρχεία Έπσταϊν - Δείτε βίντεο

17:09LIFESTYLE

Μια νύχτα μόνο: Ο Νταγιάννος παίζει βρώμικο παιχνίδι στην Αρετή

17:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δικογραφία κατά του Δημήτρη Κουτσούμπα στη Βουλή - Για πολιτική δίωξη κάνει λόγο το ΚΚΕ

17:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κίμπερλι με Θεοδωρικάκο: Προσβλέπουμε στη χρήση του λιμένος ONEX ως κόμβου logistics, είπε η πρέσβης των ΗΠΑ - Άμεσα νόμος για να επεκτείνει η ONEX τις δραστηριότητές της σε εμπορικό, αμυντικό τομέα, είπε ο υπουργός Ανάπτυξης

17:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χρυσοχοΐδης για Βορίζια: «Είναι μαφιόζοι που αναμετρώνται μεταξύ τους για ζωοκλοπές, χωράφια, ναρκωτικά, εκβιασμούς και επιδοτήσεις»

16:56ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

«Κελέτση και Σαράφης υπέστησαν πίεση για να καταθέσουν κατά Στουρνάρα» είπε η Λίνα Νικολοπούλου στη δίκη Novartis

16:56ΕΛΛΑΔΑ

Καλιακμάνης: Ποιοι και γιατί έκρυψαν την αλήθεια για τον θάνατο του τρίχρονου που έπεσε από γουρούνα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μακροπρόθεσμη πρόβλεψη για την Ελλάδα - Πώς θα κυλήσουν Δεκέμβριος, Ιανουάριος, Φεβρουάριος

18:40WHAT THE FACT

Εργάτες ανακάλυψαν σχεδόν 1500 τόνους χρυσού στην Κίνα, αξίας πάνω από 166 δισεκατομμύρια ευρώ

12:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λατινοπούλου: Να καταργηθεί ο εορτασμός της 17ης Νοεμβρίου – 6 μύθοι για το Πολυτεχνείο

16:31ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νέος Κόσμος: Η στιγμή της καταδίωξης του αυτοκινήτου του 58χρονου που πέθανε από ξυλοδαρμό

17:42ΕΛΛΑΔΑ

Νέος Κόσμος: Ομολόγησε ο 29χρονος τον ξυλοδαρμό του 58χρονου - Είχε επιτεθεί και σε άλλο οδηγό στο παρελθόν

15:29ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Συνεχίζεται το χάος στο Ίντερνετ: Έπεσαν X, chatgpt και δεκάδες άλλοι κολοσσοί - Τι είναι η Cloudflare που «κουβαλάει» το 20% του διαδικτύου και τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή

16:13ΕΛΛΑΔΑ

Αγωνία στο Τορίνο για τον Μάριο: «Το περιθώριο ζωής για το παιδί μου χθες ήταν 10 μέρες, σήμερα 9»

15:58ΕΛΛΑΔΑ

Νέος Κόσμος: Αυτή είναι η αιτία του θανάτου του 58χρονου - Τι έδειξε η ιατροδικαστική

14:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Η Μέρκελ άφωνη»: Νέα προδημοσίευση από το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα για το δημοψήφισμα του 2015

14:41ΕΛΛΑΔΑ

Αχαΐα: Ανατροπή στο θάνατο του 3χρονου Ανδρέα - Το μωρό έπεσε από τη γουρούνα του θείου!

17:30ΕΛΛΑΔΑ

Αχαΐα: Νέα δεδομένα προκύπτουν σχετικά με τον θάνατο του 3χρονου - «Είχε "τρέλα" με την "γουρούνα"»

12:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα εποχή για τον θρυλικό «Εξωστρεφή»: Ο Δήμος Αθηναίων τον παραχωρεί δωρεάν «με κοινωνικό πρόσημο»

13:02ΕΛΛΑΔΑ

Αδιανόητο περιστατικό: Παιδάκι καπνίζει ηλεκτρονικό τσιγάρο στην αγκαλιά της μητέρας του – Δείτε βίντεο

14:59ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο Αλέκος Φλαμπουράρης σε ηλικία 87 ετών

16:11ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Οι 12 «ανωμαλίες» του «διαστημοπλοίου» 3I/ATLAS: Τα δεδομένα που ενισχύουν τη θεωρία για εξωγήινους

12:18ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός από Γερμανία για το τελευταίο «ειρηνικό καλοκαίρι» στην Ευρώπη: Η ρωσική απάντηση και ο διάδρομος Σουβάλκι «το πιο επικίνδυνο μέρος στη Γη»

19:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κείμενο - «φωτιά» του Κώστα Λαλιώτη για το Πολυτεχνείο και το Κυπριακό

16:16ΚΟΣΜΟΣ

Νεογέννητο βρέθηκε ζωντανό στο καζανάκι τουαλέτας - Καθαρίστρια άκουσε το σπαρακτικό κλάμα του

10:41ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Μέσω Instagram γνώρισε τον 16χρονο βιαστή της η 12χρονη - Την κακοποίησε μέσα σε σχολείο

17:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κίμπερλι με Θεοδωρικάκο: Προσβλέπουμε στη χρήση του λιμένος ONEX ως κόμβου logistics, είπε η πρέσβης των ΗΠΑ - Άμεσα νόμος για να επεκτείνει η ONEX τις δραστηριότητές της σε εμπορικό, αμυντικό τομέα, είπε ο υπουργός Ανάπτυξης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ