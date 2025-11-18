Τραμπ για απόφαση του ΣΑ: «Ιστορική στιγμή» που θα φέρει περισσότερη ειρήνη – Η αναφορά στην Ελλάδα

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξήρε τη Δευτέρα (17/11) την υιοθέτηση από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ απόφασης με την οποία ενστερνίζεται το σχέδιο που έχει εισηγηθεί για τη Λωρίδα της Γάζας, καθώς θα φέρει σύμφωνα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, «περισσότερη ειρήνη στον κόσμο».

«Αυτή θα παραμείνει μια από τις σημαντικότερες εγκρίσεις στην ιστορία των Ηνωμένων Εθνών», διαβεβαίωσε ο Αμερικανός πρόεδρος μέσω Truth Social, ευχαριστώντας ονομαστικά τις 15 χώρες που είναι μέλη του ΣΑ, μεταξύ των οποίων και την Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων της Ρωσίας και της Κίνας, οι οποίες επέλεξαν να απέχουν στην ψηφοφορία - ή αλλιώς να μην ασκήσουν το βέτο στο οποίο είχαν δικαίωμα.

«Συγχαρητήρια στον Κόσμο για την απίστευτη ψηφοφορία του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, πριν από λίγο, με την οποία αναγνωρίζεται και εγκρίνεται το «Συμβούλιο για την Ειρήνη», το οποίο θα προεδρεύω εγώ και θα περιλαμβάνει τους πιο ισχυρούς και σεβαστούς Ηγέτες σε όλο τον κόσμο. Η απόφαση αυτή θα μείνει ως μία από τις μεγαλύτερες εγκρίσεις στην ιστορία των Ηνωμένων Εθνών, θα οδηγήσει σε περαιτέρω ειρήνη σε όλο τον κόσμο, και αποτελεί μια στιγμή πραγματικά ιστορικής σημασίας!

Ευχαριστώ τα Ηνωμένα Έθνη και όλες τις χώρες του Συμβουλίου Ασφαλείας: την Κίνα, τη Ρωσία, τη Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Αλγερία, τη Δανία, την Ελλάδα, τη Γουιάνα, τη Νότια Κορέα, το Πακιστάν, τον Παναμά, τη Σιέρα Λεόνε, τη Σλοβενία και τη Σομαλία. Ευχαριστώ επίσης και τις χώρες που δεν συμμετείχαν σε αυτή την Επιτροπή, αλλά στήριξαν δυναμικά την προσπάθεια, όπως το Κατάρ, η Αίγυπτος, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας, η Ινδονησία, η Τουρκία και η Ιορδανία.

Τα μέλη του Συμβουλίου και πολλές ακόμη σημαντικές ανακοινώσεις θα γνωστοποιηθούν τις επόμενες εβδομάδες», ανέφερε στην ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ.