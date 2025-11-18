H Nicki Minaj στο πλευρό των Χριστιανών της Νιγηρίας - Η ομιλία της ράπερ στην έδρα του ΟΗΕ

Η ράπερ από το Τρινιντάντ, η οποία ζει και εργάζεται στις ΗΠΑ, Nicki Minaj θα συνεργαστεί με τον Λευκό Οίκο για να τονίσει τους ισχυρισμούς περί διωγμού κατά των Χριστιανών στη Νιγηρία. Η τραγουδίστρια αναμένεται να εκφωνήσει ομιλία στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη σήμερα (18/110, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Time που δημοσίευσε για πρώτη φορά για τη συνεργασία την Κυριακή, προσθέτοντας ότι διοργανώθηκε από τον Άλεξ Μπρούσεβιτς, σύμβουλο του Ντόναλντ Τραμπ .

Απαντώντας στην ανάρτηση του Χ, ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στον ΟΗΕ, Μάικλ Γουόλτς, επιβεβαίωσε το σχέδιο, περιγράφοντας τη Nicki Minaj ως «όχι μόνο την σπουδαιότερη γυναίκα καλλιτέχνη, αλλά και ένα άτομο με αρχές που αρνείται να σιωπήσει μπροστά στην αδικία».

«Είμαι ευγνώμων που αξιοποιεί την τεράστια πλατφόρμα της για να φέρει στο φως τις φρικαλεότητες κατά των Χριστιανών στη Νιγηρία και ανυπομονώ να σταθώ δίπλα της καθώς συζητάμε τα βήματα που κάνει ο πρόεδρος και η κυβέρνησή του για να τερματίσει τις διώξεις των Χριστιανών αδελφών μας», πρόσθεσε.

Η Minaj επιβεβαίωσε αργότερα τη συνεργασία, γράφοντας: «Είμαι τόσο ευγνώμων που μου εμπιστεύτηκαν μια ευκαιρία αυτού του μεγέθους. Δεν την θεωρώ δεδομένη. Σημαίνει περισσότερα από όσα νομίζετε». Αναφερόμενη στη βάση των θαυμαστών της, γνωστή ως Barbz, συνέχισε: «Οι Barbz και εγώ δεν θα υποχωρήσουμε ποτέ μπροστά στην αδικία. Μας έχει δοθεί η επιρροή μας από τον Θεό. Πρέπει να υπάρχει ένας μεγαλύτερος σκοπός».

Η συνεργασία της με τον Λευκό Οίκο έρχεται λίγες μέρες αφότου η ίδια υποστήριξε δημόσια μια ανάρτηση του προέδρου των ΗΠΑ στο Truth Social, στην οποία καταδίκασε αυτό που χαρακτήρισε ως αποτυχία της νιγηριανής κυβέρνησης να αποτρέψει επιθέσεις εναντίον Χριστιανών.

Τα σχόλια του Τραμπ έρχονται μετά από εβδομάδες πιέσεων από συντηρητικές χριστιανικές ομάδες που τον προέτρεπαν να χαρακτηρίσει το δυτικοαφρικανικό έθνος ως «χώρα ιδιαίτερης ανησυχίας» λόγω φερόμενων θρησκευτικών διώξεων. Στις δηλώσεις του, ο Τραμπ δεν έχει κάνει καμία αναφορά σε βία κατά Μουσουλμάνων, οι οποίοι έχουν επίσης στοχοποιηθεί από εξτρεμιστικές θρησκευτικές ομάδες, συμπεριλαμβανομένης της Μπόκο Χαράμ .

Απαντώντας στα σχόλια του Τραμπ νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η Minaj έγραψε στο X: «Διαβάζοντας αυτό το μήνυμα, ένιωσα βαθιά ευγνωμοσύνη. Ζούμε σε μια χώρα όπου μπορούμε να λατρεύουμε ελεύθερα τον Θεό... Ευχαριστώ τον πρόεδρο και την ομάδα του που το πήραν αυτό στα σοβαρά. Ο Θεός να ευλογεί κάθε διωκόμενο Χριστιανό».

Ο Τραμπ απείλησε επίσης να στείλει αμερικανικά στρατεύματα «με πυρά» στη Νιγηρία, την οποία χαρακτήρισε «ατιμασμένη χώρα». Η ηγεσία της Νιγηρίας αμφισβήτησε γρήγορα τα σχόλια του Τραμπ, με τον πρόεδρό της, Μπόλα Αχμέντ Τινούμπου, να δηλώνει ότι η Νιγηρία «είναι μια δημοκρατία με συνταγματικές εγγυήσεις θρησκευτικής ελευθερίας».

Αν και η χώρα είναι επίσημα κοσμική, η Νιγηρία είναι στενά χωρισμένη μεταξύ Μουσουλμάνων (53%) και Χριστιανών (45%). Παρά το γεγονός ότι η βία κατά των Χριστιανών έχει προσελκύσει διεθνή προσοχή, οι αναλυτές λένε ότι τα αίτια είναι πιο σύνθετα , με πολλές συγκρούσεις να πηγάζουν από εθνοτικές αντιπαλότητες καθώς και από διαφορές για τη Γη και το νερό.

Οι απαγωγές ιερέων και παστόρων έχουν αυξηθεί κατακόρυφα, καθώς οι εγκληματίες τους βλέπουν ως στόχους υψηλής αξίας, των οποίων οι κοινότητες μπορούν να συγκεντρώσουν γρήγορα λύτρα, γεγονός που ωθεί ορισμένους αναλυτές να θεωρήσουν ότι οι πράξεις τους καθοδηγούνται περισσότερο από το εγκληματικό κέρδος παρά από θρησκευτικές διακρίσεις.

