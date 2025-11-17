Η μεταμόρφωση της Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν: Η πιστή Ρεπουμπλικανή που «πρόδωσε» το κίνημα Maga

Η Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν, η Ρεπουμπλικανή βουλευτής της Τζόρτζια, γνωστή για την αρχική της ένθερμη υποστήριξη στο κίνημα MAGA του Ντόναλντ Τραμπ και την προώθηση αμφιλεγόμενων θεωριών συνωμοσίας, έχει βιώσει μια αξιοσημείωτη πολιτική μεταμόρφωση που έχει γίνει πρωτοσέλιδο στις ΗΠΑ. Η εξέλιξη αυτή την οδήγησε σε μια έντονη ρήξη με τον ίδιο τον Αμερικανό πρόεδρο και αποτελεί ένα σπάνιο παράδειγμα πολιτικού που τολμά να τον επικρίνει δημόσια, σημειώνουν οι αναλυτές.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ενέτεινε τις επιθέσεις του εναντίον της χθες, απορρίπτοντας τον ισχυρισμό της ότι η κριτική του θέτει τη ζωή της σε κίνδυνο και λέγοντας ότι δεν πιστεύει ότι την έχουν στοχοποιήσει. Η ίδια είχε δηλώσει νωρίτερα ότι η διαδικτυακή κριτική του Τραμπ είχε εξαπολύσει ένα κύμα απειλών εναντίον της. Το πρωί της Κυριακής, δήλωσε στο CNN ότι το γεγονός ότι ο Τραμπ την αποκάλεσε προδότρια ήταν το «πιο οδυνηρό» μέρος των σχολίων του.

Ο Τραμπ επανέλαβε την προσβολή ώρες αργότερα. «Marjorie 'Traitor’ Greene,"», είπε, αναφερόμενος στη βουλευτή. «Δεν νομίζω ότι η ζωή της κινδυνεύει... Δεν νομίζω ότι κανείς νοιάζεται γι' αυτήν», δήλωσε στους δημοσιογράφους πριν επιβιβαστεί στο Air Force One το βράδυ της Κυριακής για την επιστροφή του στην Ουάσινγκτον από τη λέσχη Mar-a-Lago στη Φλόριντα.

Η Γκριν, η οποία ήταν εδώ και καιρό απόλυτα πιστή στον Τραμπ, έχει πάρει πρόσφατα θέσεις που αντιτίθενται στον πρόεδρο. Το Σάββατο, δήλωσε ότι επικοινώνησαν μαζί της ιδιωτικές εταιρείες ασφαλείας, προειδοποιώντας την για την ασφάλειά της και ότι σκληρές επιθέσεις εναντίον της έχουν οδηγήσει στο παρελθόν σε απειλές θανάτου.

Απέδωσε τη ρήξη της με τον πρόεδρο στο γεγονός οτι στήριξε τη δημοσιοποίηση αρχείων που σχετίζονται με τον εκλιπόντα χρηματιστή και σεξουαλικό παραβάτη Τζέφρι Έπσταϊν. Ο Τραμπ έχει απορρίψει την υπόθεση Έπσταϊν ως «φάρσα» που προωθείται από τους Δημοκρατικούς, αλλά η Γκριν την Τετάρτη ήταν μία από τους τέσσερις μόνο Ρεπουμπλικάνους της Βουλής που ενώθηκαν με τους Δημοκρατικούς για να ζητήσουν τη δημοσιοποίηση όλων των αρχείων του Υπουργείου Δικαιοσύνης που σχετίζονται με τον Έπσταϊν.

Η δραματική ρήξη της Γκριν με τον Τραμπ υποδηλώνει ένα βαθύτερο ρήγμα εντός της Ρεπουμπλικανικής βάσης του Τραμπ και εγείρει ερωτήματα σχετικά με τη σταθερότητα της υποστήριξής του στην άκρα δεξιά του ιδεολογικού φάσματος. Σε μια καυστική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Τραμπ την αποκάλεσε «τρελή» που «βρίσκεται σε παραλήρημα και παραπονιέται ότι δεν απαντάει στις κλήσεις της». Συνέχισε την κριτική του εναντίον της με περισσότερες αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το Σαββατοκύριακο, αποκαλώντας την «αλαφροϊσκιωτη βουλευτή», «Προδότρια» και «ντροπή» για το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα.

H Γκριν ετοιμάζεται να υποδεχθεί τον Τραμπ σε Συνέδριο των Ρεπουμπλικανών τον Αύγουστο του 2024 AP

Ο πρόεδρος έγραψε επίσης ότι οι συντηρητικοί ψηφοφόροι στην περιφέρεια της Γκριν θα μπορούσαν να εξετάσουν το ενδεχόμενο να διεκδικήσουν μια θέση στις προκριματικές εκλογές και ότι θα υποστήριζε τον κατάλληλο υποψήφιο εναντίον της στις εκλογές του Κογκρέσου του επόμενου έτους. Παρά τις επιθέσεις του στην Γκριν, ο Τραμπ έγραψε την Κυριακή το βράδυ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι «οι Ρεπουμπλικάνοι της Βουλής των Αντιπροσώπων θα πρέπει να ψηφίσουν υπέρ της δημοσιοποίησης των αρχείων του Έπσταϊν, επειδή δεν έχουμε τίποτα να κρύψουμε...»

Η μεταμόρφωση της Γκριν έγινε εμφανής με την έκφραση μεταμέλειας για τον ρόλο της στην "τοξική πολιτική" της χώρας. Σε συνέντευξή της στο CNN, δήλωσε: «Θα ήθελα να πω, ταπεινά, ότι λυπάμαι που συμμετέχω στην τοξική πολιτική. Είναι πολύ κακό για τη χώρα μας». Αυτή η δήλωση, ασυνήθιστη για πολιτικό, υποδηλώνει μια αλλαγή στην προσέγγισή της, σημειώνει το CNN με την Γκριν να ζητάει από τους πολιτικούς όλων των αποχρώσεων «να βάλουν κάτω τα μαχαίρια στην πολιτική» και να βρεθεί μια νέα πορεία με επίκεντρο τον αμερικανικό λαό.

Η κριτική της Γκριν προς τον Τραμπ δεν περιορίζεται στο θέμα Έπσταϊν. Έχει επίσης εκφράσει ανησυχία για το κόστος ζωής και επέκρινε το κόμμα της επειδή δεν κάνει περισσότερα για την ελάφρυνση του αυξανόμενου κόστους της ασφάλισης υγείας, δείχνοντας ότι ζει στον «πραγματικό κόσμο». Υποστήριξε επίσης ότι ο Τραμπ δεν είναι πιστός στις αρχές «Πρώτα η Αμερική» που ο ίδιος υποσχέθηκε, επικρίνοντας τις περιοδείες του στο εξωτερικό και τις συναντήσεις με ξένους ηγέτες, αντί να επικεντρώνεται σε μια εσωτερική ατζέντα που βοηθά τον αμερικανικό λαό.

Η πιο ριζοσπαστική κριτική της είναι ότι το κίνημα «Πρώτα η Αμερική» διαφέρει από τον ίδιο τον Πρόεδρο, κάτι που ο Τραμπ αρνείται κατηγορηματικά, δηλώνοντας ότι αυτός ανέπτυξε τον όρο και είναι αυτός που τον αποφασίζει.

Η μεταστροφή της Γκριν και η προθυμία της να αποστασιοποιηθεί από τον Τραμπ -σε συνδυασμό με την αυξανόμενη κριτική και από άλλους Ρεπουμπλικανούς- όπως ο Tόμας Μέισι και ο γερουσιαστής Τζον Κένεντι, υποδηλώνει ότι ορισμένα μέλη του κόμματος αρχίζουν να αξιολογούν τη συμπεριφορά του Τραμπ και να προετοιμάζονται για ένα πολιτικό μέλλον που δεν τον περιλαμβάνει, γραφει το CNN.