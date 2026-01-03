Premier League: Ασταμάτητη η Άρσεναλ, δεύτερη η Άστον Βίλα

Ποδαρικό με νίκη για την Άρσεναλ. Οι «κανονιέρηδες» για την 20η αγωνιστική της Premier League, επικράτησαν 3-2 στην έδρα της Μπόρνμουθ. Και συνεχίζουν να προελαύνουν στην κορυφή ως μόνοι πρώτοι προχωρώντας προς τον τίτλο.

Ο Ντέκλαν Ράις πέτυχε δύο γκολ, με τον Γκάμπριελ να σημειώνει το πρώτο των Λονδρέζων. Εβανίλσον και Κρουπί ήταν οι σκόρερ των γηπεδούχων.

Στη δεύτερη θέση η Άστον Βίλα η οποία επικράτησε στην έδρα της 3-1 της Νότιγχαμ Φόρεστ με γκολ των ΜακΓκιν (2) και Γουότκινς. Ο Γκιμπς-Γουάιτ σκόραρε για τους φιλοξενούμενους.

PREMIER LEAGUE – 20η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Άστον Βίλα-Νότιγχαμ Φόρεστ 3-1

(45'+1 Γουότκινς, 49', 73' ΜακΓκιν - 61' Γκιμπς-Γουάιτ

Μπράιτον-Μπέρνλι 2-0

(29' Ρούτερ, 47' Αγιάρι)

Γουλβς-Γουέστ Χαμ 3-0

(4' Αρίας, 31' πέν. Χουάνγκ Χι-Τσαν, 41' Μανέ)

Μπόρνμουθ-Άρσεναλ 2-3

(10' Εβανίλσον, 77' Κρουπί - 16' Γκάμπριελ, 54', 71' Ράις{

Λιντς-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 4/1

Έβερτον-Μπρέντφορντ 4/1

Φούλαμ-Λίβερπουλ 4/1

Νιούκαστλ-Κρίσταλ Πάλας 4/1

Τότεναμ-Σάντερλαντ 4/1

Μάντσεστερ Σίτι-Τσέλσι 4/1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ