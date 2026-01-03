Premier League: Ασταμάτητη η Άρσεναλ, δεύτερη η Άστον Βίλα

Οι «κανονιέρηδες» νίκησαν στην έδρα της Μπόρνμουθ και συνεχίζουν να προελαύνουν στην κορυφή, με τους «χωριάτες» να επικρατούν της Νότιγχαμ και να παραμένουν ψηλά.

Ποδαρικό με νίκη για την Άρσεναλ. Οι «κανονιέρηδες» για την 20η αγωνιστική της Premier League, επικράτησαν 3-2 στην έδρα της Μπόρνμουθ. Και συνεχίζουν να προελαύνουν στην κορυφή ως μόνοι πρώτοι προχωρώντας προς τον τίτλο.

Ο Ντέκλαν Ράις πέτυχε δύο γκολ, με τον Γκάμπριελ να σημειώνει το πρώτο των Λονδρέζων. Εβανίλσον και Κρουπί ήταν οι σκόρερ των γηπεδούχων.

Στη δεύτερη θέση η Άστον Βίλα η οποία επικράτησε στην έδρα της 3-1 της Νότιγχαμ Φόρεστ με γκολ των ΜακΓκιν (2) και Γουότκινς. Ο Γκιμπς-Γουάιτ σκόραρε για τους φιλοξενούμενους.

PREMIER LEAGUE – 20η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

  • Άστον Βίλα-Νότιγχαμ Φόρεστ 3-1

(45'+1 Γουότκινς, 49', 73' ΜακΓκιν - 61' Γκιμπς-Γουάιτ

  • Μπράιτον-Μπέρνλι 2-0

(29' Ρούτερ, 47' Αγιάρι)

  • Γουλβς-Γουέστ Χαμ 3-0

(4' Αρίας, 31' πέν. Χουάνγκ Χι-Τσαν, 41' Μανέ)

  • Μπόρνμουθ-Άρσεναλ 2-3

(10' Εβανίλσον, 77' Κρουπί - 16' Γκάμπριελ, 54', 71' Ράις{

  • Λιντς-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 4/1
  • Έβερτον-Μπρέντφορντ 4/1
  • Φούλαμ-Λίβερπουλ 4/1
  • Νιούκαστλ-Κρίσταλ Πάλας 4/1
  • Τότεναμ-Σάντερλαντ 4/1
  • Μάντσεστερ Σίτι-Τσέλσι 4/1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

  1. Άρσεναλ 48 -20αγ.
  2. Άστον Βίλα 42 -20αγ.
  3. Μάντσεστερ Σίτι 41
  4. Λίβερπουλ 33
  5. Τσέλσι 30
  6. Μάντσεστερ Γ. 30
  7. Σάντερλαντ 29
  8. Μπράιτον 28 -20αγ.
  9. Έβερτον 28
  10. Μπρέντφορντ 27
  11. Κρίσταλ Πάλας 27
  12. Φούλαμ 27
  13. Τότεναμ 26
  14. Νιούκαστλ 26
  15. Μπόρνμουθ 23 -20αγ.
  16. Λιντς 21
  17. Νότιγχαμ Φόρεστ 18 -20αγ.
  18. Γουέστ Χαμ 14 -20αγ.
  19. Μπέρνλι 12 -20αγ.
  20. Γουλβς 6 -20αγ.
